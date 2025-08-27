5 dấu hiệu cảnh báo xương 'kêu cứu'

Xương suy yếu hoặc xuất hiện tổn thương có thể gây đau dai dẳng kèm theo sưng tấy, khối u hay hạn chế vận động ở vùng bị ảnh hưởng.

Xương là phần quan trọng của cấu trúc cơ thể. Trung bình một người trưởng thành có khoảng 206 xương. Chúng đảm nhiệm nhiều chức năng chính, bao gồm nâng đỡ cơ thể và giúp bạn di chuyển, bảo vệ các cơ quan nội tạng, sản xuất tế bào máu, lưu trữ, giải phóng chất béo, khoáng chất...

Tuổi tác, thói quen ít vận động và lối sống không lành mạnh có thể khiến xương bị tổn thương, tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh tật cùng các vấn đề sức khỏe khác. Phát hiện sớm tổn thương xương rất quan trọng, giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi đồng thời giảm các biến chứng tiềm ẩn. Dưới đây là 5 dấu hiệu có thể cảnh báo tổn thương xương.

Đau xương dai dẳng

Tổn thương xương ban đầu thường biểu hiện dưới những cơn đau kéo dài ở một vùng cơ thể cụ thể. Kiểu đau này tồi tệ hơn theo thời gian, không giảm khi nghỉ ngơi hoặc các loại thuốc giảm đau thông thường. Đau xương gây ra các cảm giác khác nhau, từ âm ỉ đến đau nhói, nhức nhối, nhiều hơn vào ban đêm hoặc thực hiện các hoạt động tác động đến xương bị ảnh hưởng. Các triệu chứng đau có thể phát triển do gãy xương, nhiễm trùng, loãng xương và ung thư.

Cơn đau do ung thư xương ban đầu chỉ thỉnh thoảng xuất hiện nhưng sau đó trở nên dai dẳng, dữ dội hơn khi cử động vùng bị ảnh hưởng. Cơn đau kéo dài có thể báo hiệu tình trạng thoái hóa xương hoặc tổn thương nội tạng.

Sưng hoặc có khối u gần xương

Tổn thương xương thường biểu hiện thông qua tình trạng sưng, xuất hiện khi một khối u hình thành ở vùng xung quanh xương bị ảnh hưởng. Sưng phát triển dần do tổn thương xương tiến triển nhưng ban đầu có thể không được phát hiện.

Sưng do các mô gần xương bị viêm hoặc do khối u dẫn đến sự phát triển bất thường của xương. Khối u hình thành có cả kết cấu mềm và cứng, đôi khi có cảm giác nóng khi chạm vào do nhiễm trùng, viêm. Điều này gây khó chịu ở các khớp xung quanh, cản trở vận động và hoạt động bình thường của cơ thể.

Hạn chế vận động

Người bệnh có thể nhận biết triệu chứng sớm của tổn thương xương thông qua cứng khớp, giảm khả năng vận động ở tay, chân hoặc khớp xung quanh vùng tổn thương. Đau khi vận động, đi khập khiễng, yếu cơ, hạn chế co duỗi chân tay là những triệu chứng điển hình của gãy xương cùng các bệnh lý gần khớp.

Tổn thương xương nằm gần cột sống gây ra các triệu chứng liên quan đến thần kinh, dẫn đến yếu cơ cùng cảm giác ngứa ran khắp các vùng cơ thể bị ảnh hưởng. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tổn thương có thể dẫn đến mất khả năng vận động vĩnh viễn, tàn tật.

Gãy xương không rõ nguyên nhân

Gãy xương đột ngột thường là hậu quả của tình trạng yếu xương không được phát hiện trước đó. Gãy xương bệnh lý khác với gãy do ngoại lực tác động, té ngã, xảy ra mà không có tổn thương rõ ràng, khi xương đã có tổn thương sẵn do bệnh tật hoặc nhiễm trùng.

Loãng xương và nhiễm trùng xương kèm theo khối u (lành tính hoặc ác tính) khiến xương giòn, dẫn đến gãy xương. Điều này xảy ra cả trong các hoạt động hàng ngày thông thường như cúi người, nâng vật nặng hoặc ho.

Mệt mỏi, sụt cân không rõ nguyên nhân

Tổn thương xương do các bệnh như ung thư hoặc nhiễm trùng dẫn đến các triệu chứng toàn thân. Cơ thể biểu hiện mệt mỏi, yếu ớt ngay cả khi nghỉ ngơi, sụt cân không rõ lý do, kèm theo sốt nhẹ, đổ mồ hôi đêm.

Các triệu chứng toàn thân phát triển khi tổn thương diễn ra đồng thời, ảnh hưởng đến xương và các mô khác. Mỗi người nên đi khám khi mệt mỏi dai dẳng, sụt cân, sốt kèm theo khó chịu và sưng liên quan đến xương. Phát hiện sớm các bệnh lý xương nghiêm trọng mang lại kết quả điều trị tốt hơn, cơ hội phục hồi cao hơn.

Bảo Bảo (Theo Medical News Today, Mayo Clinic)