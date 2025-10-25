5 dấu hiệu cảnh báo đường ruột 'kêu cứu'

Đầy hơi thường xuyên, rối loạn nhu động ruột, mệt mỏi, suy giảm miễn dịch, dị ứng thực phẩm ngầm cảnh báo những vấn đề sức khỏe đường ruột.

Hệ tiêu hóa không chỉ phân giải thức ăn, hấp thụ dưỡng chất cần thiết, mà còn bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây nhiễm trùng.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng sức khỏe đường ruột bị mất cân bằng, ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường giúp can thiệp và phục hồi kịp thời, trước khi tình trạng trở nên nghiêm trọng.

Bác sĩ Saurabh Sethi, chuyên khoa Tiêu hóa được đào tạo tại Đại học Harvard, đã chia sẻ 5 dấu hiệu sớm cảnh báo đường ruột không khỏe.

Đầy hơi thường xuyên

Cảm giác đầy hơi xảy ra khi dạ dày trướng lên sau bữa ăn, gây khó chịu và tích tụ khí. Đây là dấu hiệu cho thấy hệ tiêu hóa gặp trục trặc trong việc hấp thụ và phân giải thức ăn, đồng thời do sự phát triển quá mức của vi khuẩn có hại.

Nếu thường xuyên bị đầy hơi, ngay cả khi ăn rất ít, là tín hiệu mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, bác sĩ Sethi nhấn mạnh. Tình trạng này vừa gây khó chịu, vừa ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Phát hiện đúng lúc giúp điều trị và điều chỉnh chế độ ăn uống nhằm cải thiện tiêu hóa, giảm thiểu các triệu chứng đi kèm.

Nếu bị đau bụng, tiêu chảy, phát ban hay đau đầu sau khi ăn, đó là dấu hiệu hàng rào ruột đang yếu. Ảnh được tạo bởi AI

Rối loạn nhu động ruột

Theo bác sĩ Sethi, tần suất đi tiêu quá nhiều hoặc quá ít cùng những thay đổi thất thường cảnh báo đường ruột đang gặp vấn đề.

Khi hệ tiêu hóa không hấp thụ hiệu quả nước và các chất dinh dưỡng, quá trình đi tiêu sẽ bị rối loạn, khiến cơ thể mất thăng bằng. Sự thay đổi đột ngột hoặc kéo dài trong thói quen đi tiêu cũng phản ánh tình trạng mất cân bằng vi khuẩn, viêm trong ruột.

Nhận biết sớm và điều trị những rối loạn này có thể cải thiện chức năng tiêu hóa, tăng cường sức khỏe tổng thể.

Mệt mỏi không rõ nguyên nhân

Mệt mỏi kéo dài không có nguyên nhân rõ ràng bắt nguồn từ vấn đề đường ruột, bác sĩ Sethi khẳng định.

Đường ruột không khỏe gây viêm, cản trở hấp thu các chất tạo năng lượng như sắt và vitamin. Vi khuẩn có hại phát triển quá mức còn sinh độc tố, ảnh hưởng đến cơ thể và não bộ, gây uể oải, khó tập trung.

Ngược lại, khi đường ruột được cải thiện, năng lượng và sự minh mẫn cũng tăng lên, nâng cao chất lượng cuộc sống, làm việc hiệu quả hơn.

Suy giảm miễn dịch

Bác sĩ Sethi cho biết, phần lớn hệ miễn dịch nằm trong hệ thống tiêu hóa, dễ bị vi khuẩn xâm nhập khi sức khỏe đường ruột suy yếu. Từ đó, cơ thể càng dễ mắc bệnh, giảm khả năng phục hồi.

Mặt khác, đường ruột khỏe mạnh giúp sản sinh tế bào miễn dịch và kháng thể cần thiết. Vì vậy, chăm sóc tốt hệ tiêu hóa là chìa khóa duy trì đề kháng vững vàng.

Dị ứng thực phẩm

Nhạy cảm với thực phẩm xảy ra khi hệ tiêu hóa bị tổn thương. Lớp niêm mạc ruột suy yếu và viêm khiến các phân tử thức ăn lọt vào máu, kích hoạt phản ứng miễn dịch.

Dị ứng phổ biến thường đến từ những thực phẩm làm chứa sữa, gluten và món cay. Nếu bị đau bụng, tiêu chảy, phát ban hay đau đầu sau khi ăn, đó là dấu hiệu hàng rào ruột đang yếu.

Kịp thời phát hiện và điều chỉnh chế độ ăn có thể kiểm soát triệu chứng và phục hồi niêm mạc ruột hiệu quả.

Hương Giang (Theo Times of India)