5 dấu hiệu bất thường ở móng chân cảnh báo bệnh

Móng chân chuyển màu đen, vàng, trắng, xanh tím hoặc xanh lá có thể cảnh báo một số bệnh, trong đó có ung thư dù tỷ lệ này hiếm gặp.

Ngày 14/5, Nguyễn Hoài Thu, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho biết màu móng chân thay đổi cảnh báo một số vấn đề sức khỏe, như sau:

Móng chân đen

Móng chân chuyển sang màu đen có thể do vết bầm tím, hay còn được gọi tụ máu dưới móng, nguyên nhân do bị vấp ngón chân hoặc giày dép quá chật làm chèn vào mũi chân.

Vết bầm tím thường bắt đầu có màu đỏ, sau đó chuyển sang tím, nâu sẫm, cuối cùng là đen khi máu bên dưới móng đọng lại và đóng cục. Dự kiến, móng chân đen của bạn mọc ra sau khoảng 6-9 tháng hoặc lâu hơn.

Nếu nguyên nhân không thuộc các trường hợp trên, móng chân màu đen có thể bắt nguồn từ một vài vấn đề sức khỏe hiếm gặp hơn như khối u ác tính, nhiễm trùng nấm, móng mọc ngược mạn tính.

Móng chân màu đen bất thường có thể cảnh báo bệnh nguy hiểm. Ảnh: Verywell

Móng chân màu vàng

Móng chân chuyển sang màu vàng thường do nấm. Đây được cho là nguyên nhân phổ biến, không cần đến bác sĩ để điều trị. Bạn có thể thử dùng kem chống nấm không kê đơn. Tuy nhiên, nếu móng có màu vàng và dày lên, hãy dũa nhẹ bề mặt để thuốc có thể đi đến các lớp sâu hơn. Nếu điều trị tại nhà không hiệu quả, mọi người nên đi khám.

Móng chân màu xanh lá

Đây có thể là hội chứng móng xanh (chloronychia) do nhiễm trùng gây ra, nguyên nhân do vi khuẩn phát triển mạnh trong điều kiện ẩm ướt. Nguy cơ nhiễm trùng có thể đến từ bồn tắm nước nóng, miếng bọt biển, thậm chí do giày chật đi trong thời gian dài. Màu xanh nằm bên dưới móng, do vậy bạn đừng cố tẩy sạch, thay vào đó hãy đến bác sĩ.

Móng chân có đốm màu xanh tím

Nếu bị vấp và ngón chân chuyển sang màu xanh, bạn không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, đốm xanh ở móng chân mà không có lý do rõ ràng, nên đi khám.

"Đốm nhỏ dưới móng tay hay móng chân có thể là vô hại nhưng trong một số trường hợp có thể trở thành ung thư, dù tỷ lệ này rất hiếm", bác sĩ Thu nói.

Móng chân chuyển sang màu vàng cảnh báo bệnh nấm móng. Ảnh: Indian Times

Móng chân chuyển màu trắng

Nếu móng chân chuyển sang màu trắng hoặc có những mảng lớn màu trắng, có thể bạn đã bị nhiễm nấm. Bệnh nấm móng có thể khiến toàn bộ móng trở nên sần sùi, dễ mủn, dễ gãy. Trong trường hợp này, bạn nên đi khám bác sĩ ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Ngoài ra, móng nhiễm nấm cũng sẽ xuất hiện một mảng màu trắng hơi vàng bắt đầu ở gốc móng chân, gần lớp biểu bì. Bệnh thường gặp ở người có hệ thống miễn dịch suy yếu.

Thúy Quỳnh