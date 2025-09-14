5 dấu hiệu âm thầm cảnh báo gan tổn thương

Cảm giác căng tức bên phải bụng, mệt mỏi, ngứa da lòng bàn chân cảnh báo gan đang bị căng thẳng hoặc suy giảm chức năng.

Tổn thương gan diễn ra âm thầm, với 90% chức năng gan có thể mất trước khi triệu chứng rõ rệt xuất hiện, khiến chẩn đoán sớm trở nên tối quan trọng. Sự tích tụ chất béo, viêm nhiễm và xơ hóa có thể tiến triển mà không gây chú ý, đến khi tổn thương nghiêm trọng mới được phát hiện.

Để bảo vệ gan, cần nhận biết các dấu hiệu nhỏ nhưng quan trọng. Những triệu chứng này thường bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với nguyên nhân khác, nhưng khi xuất hiện đồng thời chúng có thể cảnh báo gan đang chịu áp lực.

Dưới đây là những dấu hiệu tiềm ẩn của suy gan bạn không nên xem nhẹ:

Đầy bụng bên phải

Cảm giác đầy hoặc co thắt dưới khung xương sườn bên phải là một trong những dấu hiệu sớm phổ biến của tổn thương gan. Khi gan bị viêm hoặc sưng, nó chèn ép dây thần kinh và cơ bắp lân cận, đôi khi gây đau lan đến vai phải.

Nhiều người lầm tưởng tình trạng này do căng cơ hoặc đầy hơi. Thực tế đây có thể là tín hiệu "kêu cứu" từ gan, cảnh báo tình trạng suy giảm chức năng cần được chú ý.

Mệt mỏi bất thường

Cảm giác năng lượng thấp, khó khăn khi thực hiện các công việc hàng ngày như leo cầu thang, mua sắm hay đứng lâu, có thể là dấu hiệu gan suy yếu.

Gan đóng vai trò chuyển hóa năng lượng, nên khi bị quá tải hoặc suy giảm chức năng, cơ thể dễ mệt mỏi dù bạn ngủ đủ hay ăn uống đầy đủ. Tín hiệu cảnh báo này không nên bỏ qua, cần kiểm tra để bảo vệ sức khỏe gan kịp thời.

Ngứa da, đặc biệt ở bàn chân

Ngứa da, đặc biệt ở lòng bàn chân, có thể là triệu chứng bất ngờ của gan đang chịu áp lực. Hiện tượng này xảy ra khi muối mật tích tụ trong máu do gan không thải mật hiệu quả, gây ngứa khó chịu, thường nặng hơn vào ban đêm. Kem dưỡng da hay thuốc kháng histamine không thể giải quyết khiến dấu hiệu này trở thành cảnh báo cần kiểm tra chức năng gan kịp thời.

Giãn mao mạch, đốm đỏ

Suy giảm chức năng gan có thể làm tăng nồng độ estrogen do gan không lọc hormone hiệu quả, gây u mạch hình mạng nhện và đốm đỏ, thường xuất hiện ở phần trên cơ thể. Ở nam giới, tình trạng này còn dẫn đến phát triển mô vú.

Dù trông như vấn đề thẩm mỹ, các dấu hiệu này cảnh báo gan đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát hormone, cần được kiểm tra kịp thời.

Thiếu vitamin D

Thiếu vitamin D, một tình trạng rất phổ biến, có thể trầm trọng hơn khi gan suy yếu. Gan chịu trách nhiệm kích hoạt vitamin D, nên khi chức năng gan giảm, vitamin D không thể hoạt động hiệu quả, dẫn đến suy giảm miễn dịch, viêm và rối loạn cơ bắp.

Dấu hiệu này thường bị quy cho nguyên nhân khác, song mối liên hệ với gan rất rõ ràng và dễ bị xem nhẹ, cần được kiểm tra kịp thời.

Nếu nhận thấy sự kết hợp của các triệu chứng trên, bạn cần hành động ngay. Thay đổi chế độ ăn, lối sống và làm xét nghiệm kịp thời có thể giúp phục hồi gan trước khi tổn thương nghiêm trọng. Đừng đợi dấu hiệu rõ ràng - hãy lắng nghe cơ thể và can thiệp sớm.

Mỹ Ý (Theo Times of India)