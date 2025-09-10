5 đại dịch được dập tắt nhờ vaccine

Với sự lây lan nhanh, biến chứng của Covid-19, việc sản xuất và triển khai tiêm vaccine nhanh chóng rất quan trọng. Ngày 11/1/2020, trình tự gene của virus SARS-CoV-2 được công bố. Gần 11 tháng sau, loại vaccine đầu tiên do Pfizer và BioNTech sản xuất đã ra đời, tiếp theo là các vaccine của Moderna, AstraZeneca và Johnson & Johnson được đưa vào sử dụng.

Các thử nghiệm lâm sàng với hơn 44.000 người thử nghiệm lâm sàng vaccine của Pfizer và BioNTech cho thấy, vaccine có hiệu quả hơn 95% và không có tác dụng phụ nghiêm trọng. Các loại vaccine sau đó được triển khai tiêm rộng rãi cho các nước trên thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ bao phủ vaccine Covid-19 cao trên thế giới. Ngày 5/5/2023, WHO tuyên bố, Covid-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Ảnh: Phạm Chiểu