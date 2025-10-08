5 CLB xuất sắc tại Runners Of The Year 2024 làm gì để được vinh danh?

Chay365, DaNang Runners, 1981 Runners, 1983 Vietnam Runners và Bình Dương Running Club đều tạo ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng chạy bộ, trước khi được vinh danh ở lễ trao giải Runners of the Year 2024.

Thành lập từ năm 2014, Chay365 được biết đến là một trong những CLB tiên phong trong phong trào chạy bộ tại Việt Nam. Với fanpage có hơn 85.000 người theo dõi và nhóm cộng đồng hơn 26.000 thành viên, cộng đồng này duy trì hoạt động trực tuyến và tạo ra những giá trị ngoài đời thực.

Hoạt động long run sáng thứ Bảy tại Hồ Gươm trở thành điểm hẹn quen thuộc, tạo nên nét văn hóa riêng của cộng đồng runner Hà Nội. Website với hơn 1.500 bài viết chuyên sâu trở thành nguồn tư liệu quan trọng cho người yêu chạy. Các hoạt động thường niên như Chay365 Challenge góp phần duy trì sự gắn kết và truyền cảm hứng rộng rãi.

Ra đời cùng năm 2014, DaNang Runners quy tụ hơn 21.000 thành viên ở nhiều độ tuổi. Điểm nổi bật của CLB này là lịch sinh hoạt cố định ba buổi mỗi tuần, thu hút hàng trăm người tham gia.

Năm 2024, họ được vinh danh nhờ thực hiện loạt sự kiện quy mô như DaNang Ultra Road, Breaking Half Marathon và Ekiden kỷ niệm 10 năm thành lập. Không chỉ tập trung vào thể thao, CLB còn đóng góp cho cộng đồng qua các hoạt động như trồng 4.000 cây xanh tại rừng đầu nguồn Hòa Bắc, xây dựng trạm hỗ trợ tại DNIM và Ironman Đà Nẵng, gây quỹ từ thiện giúp đồng bào vùng lũ.

Dù mới thành lập giữa năm 2024, 1981 Runners đã nhanh chóng tạo được dấu ấn. Toàn bộ thành viên đều sinh năm 1981. CLB đã tổ chức thành công sự kiện "Chạy đi chờ chi" vào tháng 7, và vừa đạt thành tích top 3 nội dung đồng đội tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight vào tháng 11.

1981 Runners đã thực hiện 3-4 thử thách trong khoảng thời gian ngắn, mỗi đợt thu hút gần 100 thành viên tham gia.

5 CLB chạy được vinh danh trong Gala trao giải Runners of the Year 2024. Ảnh: Hiếu Lương

Thành lập năm 2023, đến nay 1983 Vietnam Runners quy tụ hơn 1.000 thành viên, trở thành cộng đồng đồng niên lớn nhất trong giới chạy bộ. Thành viên trải rộng ở trong và ngoài nước trở thành lợi thế giúp màu cờ sắc áo 1983 Vietnam Runners hiện diện trên nhiều đường chạy. Với khẩu hiệu "Together we can", CLB chú trọng tinh thần hỗ trợ và đoàn kết, qua đó lan tỏa lối sống lành mạnh. Năm ngoái, số lượng thành viên tham dự các giải phía Bắc thường chiếm từ 0,5-1% tổng vận động viên, cho thấy sức lan tỏa của cộng đồng này.

Ra mắt ngày 1/1/2020, Bình Dương Running Club (BDRC). Chỉ trong vài năm, BDRC đã phát triển từ 10 thành viên lên hơn 1.000, phân chia theo các khu vực khác nhau, trở thành thế lực chạy bộ ở khu vực phía nam.

Hoạt động của CLB mang tính chuyên nghiệp nhưng phi lợi nhuận, thường xuyên tổ chức chạy dài và giải nội bộ quy mô. Các thành viên đạt thành tích cao, bao gồm nhiều runner sub3 full marathon và sub 1:30 half marathon, thường xuyên dẫn đầu các giải chạy. như Huỳnh Thái Lộc, Lý Nhân Tín, Trương Hồng Hữu, Võ Kính, Nguyễn Thanh Bình...

Giải BDRC Half Marathon do chính CLB tổ chức đã thu hút vận động viên trong và ngoài nước, để lại dấu ấn trong cộng đồng chạy bộ Việt Nam.

Bà Lê Thị Lai (Anna Lê), thành viên hội đồng giám khảo mùa đầu tiên cho biết, các CLB được vinh danh không chỉ nhờ thành tích thi đấu mà còn bởi tinh thần thể thao và ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. "Chúng tôi ưu tiên bình chọn cho những tập thể thể hiện sự trung thực, tinh thần thể thao và ứng xử mẫu mực, sau đó mới xét đến quy mô hoạt động, mức độ lan tỏa và chất lượng chuyên môn", bà chia sẻ.

Theo giám khảo, trong quá trình chấm điểm, yếu tố gắn kết giữa các thành viên và tác động tích cực ra ngoài cộng đồng cũng là điểm nhấn quan trọng. "Có những CLB không nổi bật về thành tích nhưng vẫn được đánh giá cao nhờ lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo cơ hội cho người mới tiếp cận chạy bộ và chia sẻ kiến thức cho cộng đồng, ví dụ Chay365 với hoạt động mở sân chơi và duy trì các nội dung chia sẻ trực tuyến", bà nói,

Nhìn lại kết quả mùa đầu, hội đồng đánh giá các CLB được vinh danh phản ánh tương đối đầy đủ bức tranh phong trào chạy bộ trong năm. Giám khảo kỳ vọng ở mùa hai, nhiều cộng đồng năng động hơn sẽ được ghi nhận khi mở rộng danh sách lên 10 CLB.

Mùa giải năm nay, Runners Of The Year mở rộng hạng mục này từ top 5 lên top 10 CLB xuất sắc. Sự thay đổi nhằm ghi nhận nhiều hơn các cộng đồng đang phát triển mạnh mẽ trên cả nước, đồng thời khuyến khích các CLB tự tin khẳng định dấu ấn.

CLB có thể gửi hồ sơ tự đề cử nếu đáp ứng tiêu chí: có ít nhất 100 thành viên, tổ chức tối thiểu 10 hoạt động nội bộ (chạy cuối tuần, workshop) và tham gia ít nhất 5 hoạt động cộng đồng khác. Hồ sơ tự đề cử được hội đồng chuyên gia và bình chọn của độc giả tạo nên kết quả cuối cùng.

Các CLB gửi hồ sơ tại đây.

Các cá nhân, tổ chức có ba tuần (từ 1-21/10) để điền tên vào danh sách. Sau thời gian này, ban giám khảo sẽ rà soát, thống nhất và công bố danh sách đề cử chính thức. Từ tháng 11 đến hết tháng 12, cổng bình chọn trực tuyến sẽ bắt đầu hoạt động.

Kết quả mỗi hạng mục được tính theo 60% điểm từ hội đồng chuyên gia và 40% bình chọn của độc giả trên cổng ROTY 2025.

Lan Anh