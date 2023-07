5 cách thức khử mùi ẩm ôtô trong mùa mưa

Dùng bột nở, giấm trắng, than hoạt tính, vệ sinh bằng hơi nước và khử mùi bằng ozone là những cách hiệu quả loại bỏ mùi ẩm nội thất ôtô.

Vào mùa mưa, nội thất xe có thể dễ bị ẩm khi tài xế, hành khách bị ướt người, quần áo hoặc mở cửa khi mưa to. Nếu không được lau khô kịp thời, ẩm ướt kéo dài sẽ tạo môi trường lý tưởng để nấm, mốc phát triển. Da, nỉ dễ sinh nấm, mốc nhất, thậm chí nhựa cũng không loại trừ.

Nấm mốc phát triển khiến trong xe có mùi khó chịu, gây hại đến sức khỏe người dùng. Vì thế, tài xế cần lưu tâm để xử lý sớm. Hãy bắt đầu bằng việc lau thật khô những nơi dính nước, hơi ẩm, sấy khô, sau đó hút hết bụi bẩn ở mọi ngóc ngách, gồm cả thảm sàn. Sau khi đã vệ sinh bề mặt, tài xế có thể sử dụng một số biện pháp dưới đây để khử mùi, nếu tình trạng không quá nặng, chưa cần can thiệp hóa chất từ các cơ sở spa chuyên nghiệp.

Nội thất bị ẩm mốc và không được xử lý sớm. Ảnh: Tires4Car

Baking soda (bột nở)

Cách thức đơn giản nhất là dùng baking soda để khử mùi cho nội thất. Chỉ cần rắc bột lên thảm sàn, ghế, sau đó để qua đêm, và hút sạch bột vào hôm sau. Bột nở có tác dụng khử mùi tủ lạnh, phòng và có thể dùng để khử mùi nội thất ôtô lành tính. Lưu ý chỉ nên rắc bột lên bề mặt khô, vì bột sẽ vón cục nếu bị ướt.

Giấm trắng

Axit axetic trong giấm trắng có tác dụng diệt khuẩn, làm sạch và khử mùi nội thất ôtô, không làm hại các chi tiết da, nhựa. Có thể pha giấm trắng và nước theo tỷ lệ 2:1 và cho vào bình xịt phun sương, pha một vài giọt tinh dầu để tạo mùi thơm nếu muốn. Xịt dung dịch lên bề mặt các chi tiết nội thất, và lau sạch bằng khăn vi sợi. Không nên dùng quá nhiều giấm, vì sẽ để lại mùi chua nếu dung dịch không được pha loãng với đủ nước.

Dùng gói than hoạt tính

Than hoạt tính hoàn toàn tự tự nhiên, không độc hại, là một loại vật liệu hút ẩm và khử mùi tốt. Có thể sử dụng các gói nhỏ than hoạt tính đặt vào hộc chứa đồ phía ghế phụ, hộc đồ ở 4 cửa, treo ở hàng ghế sau và cốp xe.

Các gói than hoạt tính thông thường có thể sử dụng trong 6-12 tháng, tài xế có thể kéo dài thời gian sử dụng bằng cách phơi gói than khi trời nắng to mỗi 2 tháng, để khôi phục khả năng hút ẩm, hút mùi.

Vệ sinh bằng hơi nước

Hơi nước là cách thức vệ sinh an toàn, cùng khả năng làm sạch, khử mùi hiệu quả. Hiện nay máy vệ sinh bằng nơi nước được bán trên thị trường với giá khoảng 3-5 triệu đồng, hoặc chủ xe có thể yêu cầu dịch vụ này ở các cơ sở chăm sóc xe, từ 100.000-200.000 đồng cho xe cỡ nhỏ nhất.

Vệ sinh bằng hơi nước mang lại hiệu quả cao trong việc khử ẩm mốc. Ảnh: AutoDeal

Hơi nước nóng có tác dụng diệt khuẩn, nấm mốc và làm mềm các vết bẩn, khiến chúng dễ bong ra khỏi bề mặt nội thất xe. Ngoài ra, hơi nước được xịt với áp suất cao có thể "luồn lách" đến các khe hẹp, nhỏ, khó với đến như cửa gió điều hòa. Thông thường sẽ không cần sử dụng đến dung dịch tẩy rửa khi vệ sinh bằng hơi nước, nên cách này rất "lành" cho xe.

Khử mùi bằng máy tạo ozone

Đây là cách khử mùi nội thất thường được thực hiện tại các cơ sở dịch vụ chăm sóc xe. Khí ozone (O3) có khả năng phá hủy các hợp chất hữu cơ gây mùi trong xe bằng cách thay đổi cấu trúc, phá vỡ liên kết của vi khuẩn, virus, phân tử gây mùi...

Trong quá trình khử mùi bằng ozone, thường 1-3 giờ, xe phải đóng kín, và không được ngồi bên trong vì ozone gây hại cho phổi người và động vật. Khi hoàn thành, phải mở cửa xe, chờ một khoảng thời gian để không khí bên trong an toàn cho con người.

Tân Phan (theo The Drive)