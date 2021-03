5 cách nói 'tôi rất vui'

Ngoài cách nói "I am happy", bạn có thể dùng "To be on cloud nine" hay "Like a dog with two tails" để thể hiện cảm xúc của mình.

1. To be over the moon

Ví dụ: This school football team won two championships. They are over the moon (Đội bóng trường này ẵm luôn hai cúp vô địch. Cả đội bóng vui như lên cung trăng).

2. To be on cloud nine

Ví dụ: When I received my IELTS overall band score of 8.5, I felt like I was on cloud nine (Khi tôi nhận được điểm IELTS 8.5, tôi cảm thấy vui như lên chín tầng mây).

3. Like a dog with two tails

Ví dụ: When Dad bought me a new bike, I’m happy like a dog with two tails (Khi bố tặng tôi một chiếc xe đạp mới, tôi vui như thể một chú cún được mọc thêm đuôi).

4. Full of the joys of spring

Ví dụ: I feel full of the joys of spring because I’ve started dating this handsome gentleman (Tôi vui như Tết vì đang hẹn hò một anh chàng đẹp trai ga lăng).

5. On top of the world

Ví dụ: I have had a fantastic week. I’m feeling on top of the world (Tôi đã có một tuần lễ tuyệt vời. Tôi vui như đang trên đỉnh cao thế giới vậy).

Nguyễn Như Ý