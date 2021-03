Học cụm từ qua tên địa danh thế giới

Nguyễn Như Ý, thạc sĩ ngành Sư phạm tại Đại học Monash, Australia, hướng dẫn cách sử dụng cụm từ tiếng Anh có chứa địa danh nhưng mang nghĩa ẩn dụ.

1. It's all Greek to me

Bạn dùng cụm từ này khi không hiểu điều đang đọc hoặc đang nghe. Ví dụ: I looked at the contract, but it’s all Greek to me (Tôi nhìn vào bản hợp đồng nhưng không hiểu gì).

Trong khi đó, muốn mô tả một ngôn ngữ mà chúng ta không thể hiểu nổi, bạn có thể dùng: Double Dutch.

Ví dụ: The terms they used sounded like double Dutch to me (Với tôi, những thuật ngữ mà họ dùng nghe cứ như ngôn ngữ ngoài hành tinh).

2. Go Dutch

Khi bạn cùng một số người khác muốn chia tiền một món đồ, đặc biệt là đồ ăn, hãy dùng Go Dutch.

Ví dụ: We decided to go Dutch on our first date (Chúng tôi quyết định chia tiền ăn vào buổi hẹn hò đầu tiên).

Ý mở trung tâm tiếng Anh ở TP HCM sau nhiều năm du học nước ngoài. Ảnh: NVCC.

3. Not for all the tea in China

Cụm này có nghĩa không điều gì có thể thuyết phục bạn làm gì đó.

Ví dụ: But I absolutely love this jacket. I wouldn't sell it, not for all the tea in China (Nhưng tôi hoàn toàn thích chiếc áo khoác này. Tôi sẽ không bán nó vì bất cứ lý do gì).

4. When in Rome, do as the Romans do

Khi ở một đất nước khác, bạn nên cư xử tương tự như cách mà người dân địa phương ở đó làm hay nói cách khác là nhập gia tùy tục.

Ví dụ: You should learn how to use chopsticks when you live in Vietnam. When in Rome do as the Romans do (Cậu nên học cách sử dụng đũa khi ở Việt Nam. Nhập gia tùy tục).

5. Send someone to Conventry

Cụm từ được cho là xuất hiện từ thời kỳ nội chiến ở Anh (English Civil War, giai đoạn 1642-1651), với nghĩa tẩy chay, cô lập ai.

Ví dụ: His colleagues sent him to Coventry for working during the strike (Anh ta bị đồng nghiệp tẩy chay vì đã đi làm trong thời gian đình công).

6. Carry/Take coals to Newcastle

Cụm từ có nghĩa "chở củi về rừng". Newcastle là khu vực khai thác mỏ nổi tiếng, vậy nên việc chở than đến nơi này là việc làm thừa, chỉ tốn công vô ích vì đã đem một thứ đến nơi vốn rất sẵn, thừa thãi.

Ví dụ: Selling cheese to the French is like carrying coals to Newcastle (Bán phô-mai cho người Pháp thì chẳng khác nào chở củi về rừng).

Nguyễn Như Ý, 30 tuổi, hiện là giám đốc một trung tâm luyện IETLS ở TP HCM. Sau khi học Đại học RMIT, cô sang Pháp du học thạc sĩ trường Paris School of Business với học bổng Merit Grant dành cho sinh viên ưu tú năm 2012. Về nước, Ý có thời gian dạy Đại học Kinh tế Tài chính TP HCM. Đam mê giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho học sinh, sinh viên hiệu quả hơn với phương pháp giáo dục chuẩn quốc tế, Ý tiếp tục sang Australia học thạc sĩ ngành Sư phạm tại Đại học Monash danh tiếng.

Nguyễn Như Ý