5 cách đơn giản giảm cân sau Tết

Ăn ít hơn, không ăn món chứa đường mà tăng lượng đạm, uống nước lọc hoặc nước trái cây thay vì rượu, nước ngọt, tăng vận động sẽ giúp bạn giảm cân sau Tết.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy, khoa Nội tiết, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết mâm cơm ngày Tết có thể chứa đến 20.000 calo, cao gấp 10 lần bữa ăn thông thường, riêng bánh chưng, bánh tét hơn 2.000 calo. Nếu ít vận động, bạn có nguy cơ tích đọng mỡ thừa tại mặt, bắp đùi, cánh tay và nhất là bụng.

Dưới đây là 5 cách đơn giản để giảm cân sau kỳ nghỉ Tết:

Không ăn món có đường

Ăn đường có thể gây nghiện, do đó giai đoạn đầu cắt đường sẽ không dễ dàng. Sau bữa tối cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, bạn phải quyết tâm không ăn món tráng miệng chứa đường trong ít nhất 4 đến 10 ngày. Thay vì ăn bánh kẹo, bạn hãy ăn trái cây có vị ngọt tự nhiên và rau xanh.

Ăn ít hơn

Dạ dày có khả năng co giãn. Ăn nhiều, dạ dày sẽ giãn ra, là lý do khiến nhiều người giảm cân thất bại kể cả phẫu thuật thu nhỏ dạ dày. Ngược lại, khi bạn ăn ít, dạ dày có xu hướng co lại để cơ thể cảm thấy no hơn với lượng thức ăn nhỏ.

Hãy lấy thức ăn ra đĩa với số lượng bằng 1/3 mức bạn ăn hằng ngày. Bằng cách này, bạn có thể thu nhỏ dạ dày sau một kỳ ăn uống quá độ và giảm hàng trăm kcal từ lượng thức ăn đã nạp vào trước đó.

Tăng lượng đạm

Đạm khiến bạn có cảm giác no lâu do cấu trúc protein phức tạp nên cần nhiều thời gian để tiêu hóa. Do đó thay vì bữa sáng, bữa trưa nhiều tinh bột và đường, hãy ăn món nhiều đạm ít béo như ức gà luộc, cá hồi, các loại hạt và sữa chua Hy Lạp. Như vậy, bạn không có cảm giác bị đói và giảm nhu cầu ăn uống.

Uống nước lọc, nước trái cây thay vì rượu và nước ngọt

Uống rượu và trò chuyện sẽ khó kiểm soát lượng thức ăn nạp vào. Sau Tết, bạn hãy tập uống nhiều nước lọc và nước trái cây hơn thay vì những thức uống ưa chuộng trong dịp lễ.

Tăng cường tập thể dục

Cùng với thực hiện tất cả cách trên, bạn cần tập thể dục đều đặn mỗi ngày để tăng cường sức khỏe và cải thiện sắc vóc.

Lê Nga