5 bệnh 'sát thủ thầm lặng' ít dấu hiệu cảnh báo

Gan nhiễm mỡ, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, HIV và bệnh tiểu đường type 2 có thể tiến triển nặng trong thời gian dài trước khi triệu chứng xuất hiện.

Nhiều căn bệnh nguy hiểm có thể âm thầm tấn công cơ thể mà không gây ra dấu hiệu cảnh báo rõ ràng, dần dần gây tổn thương các cơ quan quan trọng như tim, gan, thận và tụy. Phát hiện sớm bệnh thông qua khám sức khỏe định kỳ, kết hợp duy trì lối sống lành mạnh và nhận diện các yếu tố nguy cơ giúp bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Gan nhiễm mỡ

Gan nhiễm mỡ xảy ra khi tế bào mỡ tích tụ trong gan vượt quá 5% trọng lượng gan. Ở giai đoạn sớm, bệnh thường không gây triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều người dễ bỏ qua. Nếu không được điều trị, tình trạng này có thể dẫn đến viêm gan, xơ gan và tổn thương gan không hồi phục.

Duy trì lối sống lành mạnh là yếu tố then chốt để phòng ngừa gan nhiễm mỡ. Chế độ ăn cân bằng, nhiều rau xanh, trái cây, protein nạc và ngũ cốc nguyên hạt, kết hợp với hoạt động thể chất đều đặn, có thể đảo ngược gan nhiễm mỡ giai đoạn sớm. Khám sức khỏe định kỳ và xét nghiệm chức năng gan rất quan trọng để phát hiện bệnh sớm.

Bệnh tim mạch

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh tim mạch là nguyên nhân tử vong hàng đầu toàn cầu, ước tính gây ra khoảng 17,9 triệu ca tử vong mỗi năm và nhiều thể bệnh không có triệu chứng sớm. Ví dụ, bệnh động mạch vành làm hẹp các mạch máu cung cấp oxy và máu cho tim. Ở giai đoạn đầu, bệnh có thể tiến triển âm thầm nhưng về sau có thể gây nhồi máu cơ tim.

Đặc biệt nguy hiểm là cơn đau tim thầm lặng, có thể xảy ra mà không có các dấu hiệu điển hình như đau ngực. Thiếu oxy cơ tim có thể chỉ gây mệt mỏi, khó chịu nhẹ hoặc khó thở... là những triệu chứng dễ bị bỏ qua. Duy trì lối sống tốt lành mạnh và khám tim mạch định kỳ giúp giảm đáng kể nguy cơ này.

Tăng huyết áp

Tăng huyết áp hay huyết áp cao thường được gọi là "sát thủ thầm lặng" vì ít khi gây triệu chứng ở giai đoạn đầu. Dù không có dấu hiệu cảnh báo, tăng huyết áp có thể âm thầm làm tổn thương mạch máu, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và bệnh thận.

Theo dõi huyết áp thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ rất cần thiết. Những thay đổi lối sống như giảm ăn mặn, tập thể dục đều đặn, quản lý căng thẳng, tránh thuốc lá và hạn chế rượu bia là các biện pháp hiệu quả để kiểm soát huyết áp.

HIV/AIDS

Theo WHO, virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) nhắm vào các tế bào của hệ thống miễn dịch, được gọi là tế bào CD4. Khi thâm nhập vào tế bào CD4, HIV nhân lên, làm hỏng và phá hủy tế bào. Nếu không điều trị hiệu quả bằng các loại thuốc kháng virus, hệ thống miễn dịch bị suy yếu đến mức không còn chức năng chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.

Ở giai đoạn đầu, HIV có thể không gây triệu chứng rõ rệt, khiến nhiều người không biết mình đã nhiễm bệnh. Một số dấu hiệu sớm (nếu có) thường giống cúm hoặc nhiễm trùng thông thường, dễ gây nhầm lẫn.

Xét nghiệm sớm và điều trị kịp thời giúp duy trì sức khỏe cũng như ngăn lây truyền. Quan hệ tình dục an toàn và sàng lọc y tế định kỳ vẫn là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất.

Bệnh tiểu đường type 2

Bệnh tiểu đường type 2 xảy ra khi cơ thể kháng insulin hoặc không sản xuất đủ insulin, khiến đường huyết tăng cao. Ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng đặc hiệu, gây khó khăn cho việc chẩn đoán sớm. Theo thời gian, đường huyết cao có thể gây tổn thương tim, thận, mắt và hệ thần kinh.

Phòng ngừa bệnh tiểu đường bằng cách khám sức khỏe định kỳ, áp dụng chế độ ăn cân bằng, duy trì cân nặng hợp lý và vận động thường xuyên. Phát hiện sớm giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn đồng thời giảm nguy cơ biến chứng nặng.

Bảo Bảo (Theo Times of India)