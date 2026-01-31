5 bài tập tốt cho người tiểu đường, huyết áp cao

Đi bộ nhanh là bài tập ít gây áp lực lên khớp, phù hợp với người đau gối hoặc ít thời gian tập luyện. Đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày giúp cơ bắp sử dụng glucose trong máu hiệu quả hơn mà không cần tăng tiết insulin quá mức. Ở người mắc bệnh tiểu đường type 2, hình thức vận động này còn giúp giảm mỡ nội tạng và duy trì mức năng lượng ổn định suốt cả ngày.

Đi bộ góp phần hạ huyết áp bằng cách tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm sức cản của động mạch.