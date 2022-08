40 người đào thoát khỏi casino Campuchia được đưa về quê

An GiangCó hành vi nhập cảnh trái phép, 40 người vừa thoát khỏi casino "địa ngục" ở Campuchia bị xử phạt hành chính 2-4 triệu đồng, nhưng được hỗ trợ lộ phí về quê.

Ngày 23/8, sau khi Công an An Giang hoàn tất quá trình điều tra bước đầu, 40 người (thuộc 20 tỉnh thành) lần lượt ký vào quyết định bị xử phạt hành chính, riêng hai thiếu niên chưa đủ tuổi bị xử lý. Do họ không có tiền nộp phạt, cơ quan chức năng cho nợ lại.

Sau buổi cơm trưa, khi biết tin được về nhà, họ chụp ảnh kỷ niệm, cùng hứa giữ liên lạc thường xuyên với nhau. Anh Nguyễn Văn Tới (quê Hà Nam) cho biết, mọi người ở các tỉnh thành khác nhau nhưng qua cơn hoạn nạn xứ người, nhất là lúc đồng lòng chạy thoát khỏi casino, đã xem nhau như người thân.

"Trước mắt, tôi lên TP HCM chăm sóc vợ đang bệnh, sau đó tiếp tục công việc đầu bếp. Lần này dù có cực nhọc, tôi cũng không nghe theo bất kỳ lời dụ ngọt 'việc nhẹ lương cao' nữa", anh nói.

Ở gần đó, chị Đoàn Thị Ngọc Diệp (quê Cao Bằng), tươi cười bước lên xe để trở về nhà. Chị nói sẽ trồng rau, nuôi cá ở quê nhà chờ vượt qua cú sốc quá lớn gần nửa năm qua nơi xứ người. Gửi lời cảm ơn đến người đã cứu mình trên sông Bình Di, chị nói: "Tôi chắc chắn không bao giờ quên khoảnh khắc chìm dần giữa dòng nước lớn, may mắn được một thanh niên cứu sống. Tôi như được sinh ra lần thứ hai vậy".

Anh Quang, quê Gia Lai, trên chuyến xe về Bình Dương thăm người thân. Ảnh: Nguyễn Khánh

Sau chuyến xa quê gần bốn tháng, hành trang trở về với Phan Văn Hậu (quê Kiên Giang) chỉ có bộ quần áo mặc trên người cùng lộ phí 1,5 triệu đồng của doanh nghiệp ở An Giang tặng. Hậu cùng vài người nữa sẽ bắt xe lên TP HCM, sau đó cùng nhau đến viếng người em không may đuối nước trong hành trình vượt biên để tẩu thoát.

"Chúng tôi ở chung phòng khi còn bên Campuchia. Giờ mọi người về gặp lại người thân, riêng cậu ấy nằm đó lạnh lẽo. Chúng tôi muốn thắp cho em ấy nén nhang trước khi về nhà", Hậu chia sẻ.

Nhóm lao động chup ảnh kỷ niệm với nhau trước khi chia tay. Ảnh: Nguyễn Khánh

Năm ngày trước, 42 người Việt làm ở sòng bài Campuchia bị giam giữ đã liều mạng chống trả nhóm lính canh sòng bạc, nhảy xuống sông bơi về nước. 40 người trốn thoát thành công, một người bị nước cuốn tử vong, một người bị bắt. Tất cả sau đó được tới Nhà Văn hóa xã Đa Phước, huyện An Phú để chăm sóc, và cơ quan chức năng lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Sau khi sự việc xảy ra, giới chức Campuchia kiểm tra sòng bài - nơi 42 người Việt chạy trốn. Bị thẩm vấn, công dân Trung Quốc là quản lý casino thừa nhận hành vi cưỡng bức lao động.

Liên quan sự việc, hôm qua Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lệ, Lê Văn Danh về hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Giám đốc Công an An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi, cho biết từ lời khai của 40 nạn nhân trốn khỏi casino Campuchia đã phát hiện bốn đường dây mua bán người.

Thời gian gần đây, nhiều người Việt bị lừa sang Campuchia bán cho các tổ chức đánh bạc, bị bóc lột sức lao động, muốn về phải nộp 3.000-30.000 USD. Sáu tháng đầu năm, Công an Việt Nam phối hợp nhà chức Campuchia giải cứu hơn 250 trường hợp bị lừa đi lao động trái phép.

Khoảnh khắc hơn 40 người Việt tháo chạy khỏi casino Campuchia Khoảnh khắc 42 lao động đào thoát khỏi casino Campuchia. Video: Ngọc Tài - Lộc Chung

Ngọc Tài