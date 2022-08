Những ân nhân cứu 40 người nhảy sông thoát khỏi casino Campuchia

An GiangThấy dòng người chạy khỏi sòng bài trên đất Campuchia nhảy xuống sông bơi về Việt Nam bị nước cuốn, anh Hùng và Sẹn nhanh chóng nổ xuồng máy lao ra cứu.

Khoảnh khắc hơn 40 người Việt tháo chạy khỏi casino Campuchia Khoảnh khắc 40 lao động lao khỏi casino địa ngục hôm 18/8. Video: Ngọc Tài - Lộc Chung

Bốn ngày trôi qua, anh Mai Văn Hùng (36 tuổi) và Ngô Văn Sẹn (38 tuổi) vẫn nhớ rõ hình ảnh hỗn loạn ở sòng bài Golden Phoenix, tại ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal (Campuchia) vào sáng 18/8 khi hơn 40 người Việt bị giam cầm, tra tấn tìm cách trốn thoát.

Khi đó bên này sông Bình Di (thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang), anh Sẹn vừa cho cá nuôi ở bè ăn, rồi sang bè anh Hùng - người em chung xóm, uống trà, xem thời sự. Hơn 9h, tiếng la hét truyền ra từ casino 7 tầng bên kia biên giới. Cả hai nhìn sang thấy hàng chục người bị bảo vệ cầm gậy đánh đập, đã nhảy ùm xuống sông cách nơi họ ngồi khoảng 150 m, nhiều tiếng kêu cứu thất thanh.

Anh Hùng (trái) và anh Sẹn kể lại hành trình cứu nạn nhân thoát khỏi casino. Ảnh: Ngọc Tài

Vứt ly trà, hai chủ bè cá lao về chiếc tắc ráng (xuồng máy) dài hơn 5 m neo sát bè. Hùng khởi động máy Honda 4,5 mã lực, trong lòng thầm khấn vái xuồng đừng dở chứng như mọi khi. "Giựt máy một cái là ăn luôn chứ thường ngày năm bảy lần mới chạy", anh Hùng kể.

Tắc ráng vọt ra giữa sông, lúc này nhóm người đào thoát bị nước cuốn giữa dòng, ngoi ngóp. Anh Sẹn với tay ưu tiên kéo những người không biết bơi. Khi xuồng chất đủ 3 người, trong khi số nạn nhân dưới sông còn nhiều, cả hai động viên họ không lên xuồng mà nắm chắc thành để xuồng kéo vào.

Trên đường, thấy hai người không biết bơi, anh Sẹn nằm rạp người xuống mũi xuồng, hai tay nắm chặt hai người ở hai bên, ra hiệu cho Hùng chạy máy vào bờ. "Nằm rạp xuống xuồng sẽ vững hơn vì loại tắc ráng này chòng chành lắm, thêm nước chảy xiết, không khéo là lật rất nguy hiểm", anh Sẹn giải thích.

Chuyến đầu tiên chưa đến 5 phút, hai ngư dân cứu 6 người. Xuồng vừa cập bè cá phía bờ Việt Nam, các nạn nhân được người dân kéo lên. Sau đó chiếc tắc ráng màu xanh, sọc trắng tranh thủ từng giây, tiếp tục lao ra những cái tay đang chấp chới giữa dòng. Cùng thời điểm này, 3-4 xuồng khác của người dân lao ra tiếp ứng, phân chia vị trí để cứu người đạt hiệu quả nhất.

Lần lao ra thứ tư, anh Sẹn thấy trên sông còn hai người đều không biết bơi, sát bờ Campuchia. Quan sát thấy một người đã có xuồng cứu, Vẹn ra hiệu, chỉ hướng thanh niên mặc áo vàng cách đó vài mét để Hùng lái xuồng sang. Tới nơi, chủ bè cá chỉ kịp chớp lấy cổ áo trước khi người này sắp chìm hẳn. Lúc kéo lên, nạn nhân còn thở song mặt tím ngắt, mắt trợn ngược.

Hôm đó, xuồng ông Tư Đức (52 tuổi) - nhà cách bè anh Hùng hơn trăm mét cũng cứu được ba người. Ngay khi nghe tiếng kêu cứu, ông Đức chạy sang chốt biên phòng, nhảy xuống xuồng, dùng hết sức bơi ra tới đám đông đang cầu cứu. Dòng nước chảy xiết nhưng với kinh nghiệm nhiều năm, ông nhanh chóng tiếp cận nhóm người đang trôi. "Không riêng gì tôi mà ai thấy đồng bào mình gặp nạn cũng sẽ cứu", ông Tư nói.

Bà Tuyền cùng túi đồ chuẩn bị sẵn khi có người bơi sang sẽ tặng họ dùng đỡ. Ảnh: Ngọc Tài

Bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, nhà đối diện sòng bài, kể đây không phải lần đầu có người đào thoát khỏi casino. Từ Tết đến nay, gần 30 người chạy thoát, bơi qua sông nhưng mỗi lần chỉ 2-3 người. Nhiều nhất cách đây hơn hai tháng nhóm 4 nam, một nữ bơi qua sông lúc 9h tối, được người dân bơi xuồng qua đưa vào.

"Lên bờ họ ôm chặt nhau khóc vì đã sống sót, thấy thương lắm", bà Tuyền nhớ lại. Từ khi có những vụ đào thoát, bà Tuyền và người dân ở đây thường có sẵn túi quần áo, một vài chai dầu nóng, để kịp cho người gặp nạn. Với những người hết sạch tiền trong túi, người dân biên giới hùn nhau đôi ba chục nghìn giúp nạn nhân có lộ phí về nhà.

Điều các cư dân vùng biên cảm thấy tiếc nuối nhất trong lần giúp 40 người vừa qua là không kịp cứu thanh niên 16 tuổi bị đuối nước. "Xuồng lao ra nhưng không kịp, cậu bé chìm trước mắt chúng tôi. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, giữa sống và chết chỉ trong gang tấc", giọng anh Hùng buồn rầu. Số được cứu sau đó được người dân cho ăn uống, quần áo và chăm sóc sức khỏe.

Chính quyền huyện An Phú dự kiến khen thưởng những người dũng cảm cứu nhóm lao động đào thoát khỏi casino Campuchia. Địa phương cũng ghi nhận công lao của một số bà con sống gần khu vực xảy ra vụ việc giúp đỡ vật chất, chăm sóc sức khoẻ các nạn nhân.

Casino phía bờ Campuchia nơi xảy vụ đào thoát hôm 18/8. Ảnh: Ngọc Tài

Trước đó, sáng 18/8, 42 người Việt làm việc ở sòng bài Campuchia bị giam giữ đã liều mạng chống trả nhóm lính canh sòng bạc, nhảy xuống sông bơi về nước. 40 người trốn thoát thành công, một người bị nước cuốn, một người bị bắt. Sau khi sự việc xảy ra, giới chức Campuchia kiểm tra sòng bài nơi 42 người Việt chạy trốn.

Bị giới chức bắt và thẩm vấn, công dân Trung Quốc là quản lý casino thừa nhận hành vi cưỡng bức lao động. Campuchia đang mở cuộc rà soát quy mô toàn quốc đối với tất cả người nước ngoài đang sinh sống ở nước này, chú trọng tìm kiếm công dân nước ngoài là nạn nhân của những kẻ buôn người.

Liên quan sự việc, chiều nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lệ, Lê Văn Danh về hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Công an tỉnh này tập trung điều tra triệt phá đường dây mua bán người, đưa người xuất nhập cảnh trái phép.

