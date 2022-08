Tìm thấy thi thể thiếu niên đào thoát khỏi casino 'địa ngục'

An GiangThi thể cậu bé 16 tuổi, một trong số 42 lao động đào thoát khỏi casino ở Campuchia, được tìm thấy trên đoạn sông thuộc huyện An Phú.

Thông tin được đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết sáng 20/8. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi, sau đó sẽ bàn giao cho gia đình nạn nhân ở Gia Lai để tổ chức an táng.

Liên quan đến việc 42 lao động phải liều chết trốn khỏi casino ở tỉnh Kandal, Campuchia, cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh để triệt phá đường dây móc nối người Campuchia tổ chức mua bán người. Theo lời khai của những nạn nhân trốn thoát, có hơn 2.000 người Việt đã bị đưa sang Campuchia lao động chui tại các sòng bài.

"Chúng tôi đã báo cáo Bộ Công an, Cục cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), đề xuất tập trung điều tra đồng bộ các tỉnh thành, đảm bảo xử lý những đường dây tội phạm này", ông Nơi nói.

Hôm qua, Công an tỉnh An Giang đã làm việc với Công an tỉnh Kandal, đề nghị kiểm tra các sòng bạc, rà soát lại tất cả lao động bất hợp pháp đang bị giữ tại casino để trao trả về Việt Nam. Bước đầu tỉnh bạn thông tin còn 11 người kẹt tại casino ấp Chrey Thum.

Những lao động bỏ trốn khỏi casino Capuchia đang nghỉ ngơi tại Nhà văn hoá Đa phước, huyện An Phú. Ảnh: Ngọc Tài

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết lực lượng công an, biên phòng đang tạo mọi điều kiện giúp đỡ nhóm lao động vừa trốn về nước. Trước đó, họ đã được xét nghiệm Covid-19, ma tuý thì tất cả đều âm tính. Sau khi hoàn tất điều tra, nhóm lao động sẽ được gia đình bảo lãnh về.

Hai hôm trước, không chịu nổi cảnh giam cầm, tra tấn, 42 người Việt làm việc ở sòng bài Campuchia đã liều mạng "phá vòng vây", nhảy xuống sông bơi về nước. 40 người trốn thoát thành công, một người bị nước cuốn trôi, một người bị bắt lại.

Tối 19/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đã liên hệ với giới chức Campuchia làm rõ thông tin và kiểm tra cơ sở ở ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal. Việt Nam đề nghị Campuchia hỗ trợ điều tra nguyên nhân 42 người Việt chạy khỏi casino ở tỉnh Kandal và phối hợp tìm kiếm người mất tích.

Ngọc Tài