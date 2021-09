4 tỉnh, thành miền Tây nới lỏng giãn cách

Cần Thơ, Đồng Tháp áp dụng Chỉ thị 15, phần lớn Kiên Giang xuống Chỉ thị 19, Vĩnh Long từ Chỉ thị 15 trở về "bình thường mới".

Trưa 30/9, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường ký quyết định cho phép các phường: An Hoà, An Khánh, Cái Khế, Hưng Lợi, Tân An, Xuân Khánh (quận Ninh Kiều) và Hưng Phú, Phú Thứ, Tân Phú (quận Cái Răng) áp dụng Chỉ thị 15, từ 12h hôm nay. Sau hai tháng rưỡi thực hiện Chỉ thị 16, 83 xã, phường, thị trấn thuộc 9 quận, huyện Cần Thơ đã hạ mức giãn cách xuống Chỉ thị 15.

Đường phố quận Ninh Kiều đông đúc sau khi áp dụng Chỉ thị 15, trưa 30/9. Ảnh: Cửu Long

Chủ tịch UBND các quận, huyện được giao quyết định giãn cách xã hội, phong toả, cách ly y tế ở phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể (ấp, khu vực, tổ dân phố, tổ tự quản, hẻm...) và áp dụng biện pháp phòng chống dịch thích ừng từ cấp độ theo quy định của Bộ Y tế khi phát hiện ổ dịch trong cộng đồng.

Người dân được yêu cầu không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện. Người dân được đi lại giữa các địa phương nhưng không tự ý ra khỏi thành phố hoặc đến nơi nguy cơ rất cao về dịch. Cần Thơ tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát tại cửa ngõ thành phố.

Các hoạt động chở khách công cộng, chợ đầu mối, chợ truyền thống, sự kiện lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí, tham quan, du lịch.... tiếp tục dừng.

Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo biện pháp phòng chống dịch, không quá 10 người trong một thời điểm. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm ăn uống chỉ được bán hàng mang đi...

Từ 8/7 đến nay, thành phố hơn 1,2 triệu dân ghi nhận 5.683 ca nhiễm, trong đó 4.696 người khỏi bệnh, 85 ca tử vong. Thành phố đã tiêm vaccine cho 347.962 người, trong đó 55824 trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi.

Sau một tuần hạ xuống Chỉ thị 15, từ 1/10 đến 15/10 tỉnh Vĩnh Long trở về trạng thái "bình thường mới". Theo đó, các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, bán buôn, bán lẻ, khách sạn, cơ sở lưu trú được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ rượu, bia) được phục vụ khách tại chỗ nhưng mỗi bàn không quá 4 người; khoảng cách giữa các bàn tối thiểu 2 m hoặc có vách ngăn, không quá 10 khách mỗi lần phục vụ; khuyến khích bán hàng mang đi. Riêng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống ven quốc lộ, các tuyến đường thuộc "luồng xanh quốc gia" chỉ được bán mang đi.

Các cơ sở làm đẹp (trừ dịch vụ cắt tóc, uốn tóc), khu vui chơi, giải trí, quán bar, karaoke, game, massage, phố đi bộ, chợ đêm, phòng tập thể dục, thể thao, tiếp tục tạm dừng.

Đường phố tại TP Vĩnh Long trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: An Bình

UBND tỉnh Vĩnh Long khuyến khích người dân đi chợ 3 lần mỗi tuần; thực hiện nghiêm quy tắc 5 K, không tự ý ra vào tỉnh. Tỉnh tiếp tục dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tập trung quá 10 người tại một địa điểm ở nơi công cộng, đám hỏi, cưới, đám tang và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy...

Tỉnh tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết...

Ngoài ra, UBND tỉnh Vĩnh Long áp dụng Chỉ thị 16 đối với 19 tổ dân phố (đang phong toả để phòng chống Covid-19) tại 6 xã, thị trấn của TX Bình Minh và 3 huyện Vĩnh Liêm, Trà Ôn, Tam Bình, từ ngày 1-15/10.

Từ đầu năm đến nay, Vĩnh Long nghi nhận 2.282 ca nhiễm, trong đó 2.151 người khỏi bệnh, 44 ca tử vong. Toàn tỉnh đã tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 269.002 người; trong đó, 46.267 trường hợp được tiêm đủ 2 mũi.

Tỉnh Đồng Tháp cũng thực hiện Chỉ thị 15 từ ngày 1/10. Người dân được đi lại trong huyện, thị đảm bảo 5K và không tập trung quá 10 người. Lao động tiêm một mũi vaccine hoặc xét nghiệm âm tính với nCoV được đi lại trong tỉnh. Người dân được tham gia các hoạt động ngoài trời, trong nhà nhưng không quá 10 người. Các phương tiện giao thông công cộng được hoạt động trong tỉnh, công suất không quá 50%...

Về khôi phục sản xuất, Đồng Tháp chỉ yêu cầu doanh nghiệp thực hiện "bốn tại chỗ" khi người lao động chưa tiêm vaccine hoặc sử dụng người lao động ngoài huyện, thị hoặc ngoài tỉnh. Lao động đã tiêm vaccine áp dụng phương thức "một cung đường, 2 điểm đến"...

Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ bán lẻ được hoạt động tối đa 70% công suất, đóng cửa từ 18h hằng ngày, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Ngoài ra người bán hàng phải được tiêm vaccine ít nhất một mũi.

Tính đến 29/9, toàn tỉnh phát hiện 8.233 ca mắc nCoV. Tỉnh đã tiêm được hơn 422.000 liều, trong đó 27% dân số đã tiêm một mũi và hơn 8% đã tiêm đủ 3 mũi (dân số từ 18 tuổi trở lên là 1,1 triệu người).

Tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định nới lỏng giãn cách xã hội phần lớn địa bàn xuống Chỉ thị 19 từ ngày 30/9. Riêng 11 ấp, khu phố, thị trấn và phường vẫn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 do đang có chùm ca lây nhiễm. Ngoài ra, ba xã, thị trấn thuộc huyện Hòn Đất thực hiện Chỉ thị 15.

Tại TP Phú Quốc, phường An Thới vẫn thực hiện Chỉ thị 16. Đến trưa 30/9, Phú Quốc phát hiện thêm 26 ca nhiễm, nâng tổng số ca bệnh tại đây lên 227. 4 F0 đã xuất viện và truy vết được tổng cộng 345 F1. Từ ngày mai, thành phố đảo sẽ triển khai tiêm hơn 247.000 liều vaccine cho người dân.

Tính đến ngày 29/9, Kiên Giang phát hiện 5.492 ca mắc Covid-19 tính đến ngày 29/9. Tỉnh thống nhất lùi thời gian học tập trung của học sinh từ 4/10 sang 18/10.

Bãi biển TP Nha Trang vắng vẻ trong thời gian địa phương giãn cách xã hội. Ảnh: Xuân Ngọc

Trong khi đó, đánh giá cơ bản kiểm soát được dịch, UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất cho người dân tắm biển ở những bãi tắm "vùng xanh", nhưng không tập trung 5 người, từ giữa tháng 10 năm nay.

Đề xuất này nằm trong nội dung của dự thảo kế hoạch phục hồi kinh tế xã hội được UBND tỉnh Khánh Hòa đưa ra ngày 30/9, gồm ba giai đoạn.

Giai đoạn đầu, từ 1/10 đến 15/10, tỉnh tiếp tục kiểm tra giấy tờ người dân khi tham gia các hoạt động phạm vi cấp tỉnh, huyện; thí điểm sử dụng thẻ xanh Covid-19 và thẻ vàng Covid-19. Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh chỉ được hoạt động với điều kiện đăng ký, được cấp thẩm quyền cho phép.

Giai đoạn 2, từ ngày 16/10 đến 15/11, tỉnh áp dụng thẻ xanh Covid-19, thẻ vàng Covid-19. Vận tải hành khách công cộng nội tỉnh, liên tỉnh được hoạt động. Các sự kiện đông người muốn hoạt động phải đăng ký, do UBND các cấp xét xét, quyết định trước khi thực hiện.

Cùng với đó, người dân ở "vùng xanh" được tắm tại các bãi biển thuộc "vùng xanh", không quá 5 người. Cơ sở du lịch đón khách trong nước; các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động, song phải đảm bảo an toàn.

Toàn bộ học sinh toàn học sinh cấp 2, cấp 3, giáo dục thường xuyên trên địa bàn đi học trở lại, ngày 18/10. Học sinh mầm non, tiểu học trở lại lớp học vào đầu tháng 11.

Giai đoạn ba từ ngày 16/11 đến 31/12, tùy tình hình thực tế, các hoạt động kinh tế, xã hội trở lại trạng thái bình thường mới.

Trước đó, sau gần ba tháng đóng cửa để chống dịch, Khánh Hòa cho tiệm cắt tóc, rửa xe, thể thao ngoài trời hoạt động trở lại, hôm 24/9. Hiện, tỉnh không thực hiện Chỉ thị 15 hay 16 toàn địa bàn mà áp dụng biện pháp chống dịch tuỳ mức độ nguy cơ phân theo khu vực.

Từ 23/6 đến nay, Khánh Hòa ghi nhận 7.784 ca Covid-19, trên 7.260 bệnh nhân xuất viện, 85 ca tử vong. Tỉnh đã tiêm 770.746 mũi 1 và 83.769 người được tiêm mũi 2.

Cửu Long - Ngọc Tài - Xuân Ngọc