4 thói quen cuối tuần khiến huyết áp tăng vọt

Ăn mặn, uống rượu nhiều, rối loạn giấc ngủ, thiếu nước là những thói quen cuối tuần có thể âm thầm khiến huyết áp tăng vọt.

Trong ngày thường, chúng ta cố gắng sống lành mạnh: chuẩn bị bữa trưa, đi bộ tối, luôn mang chai nước theo. Nhưng đến thứ sáu, thói quen tốt dần buông lỏng. Cuối tuần là dịp thư giãn đáng đón chào, song những sở thích vô tư như ngủ nướng, uống rượu nhiều hơn, ít vận động có thể lặng lẽ đẩy huyết áp tăng cao.

Tăng huyết áp (hypertension) làm tăng nguy cơ bệnh tim và đột quỵ, đồng thời gây áp lực lâu dài lên tim mạch và động mạch.

Quan trọng là nhận ra các lựa chọn cuối tuần góp phần vào rủi ro này. Thường không phải một hành vi riêng lẻ, mà sự kết hợp nhiều thói quen tạo nên khác biệt. Chuyên gia dinh dưỡng Mascha Davis nhận xét: "Thói quen cuối tuần thường đi kèm nhau. Ví dụ, ngủ muộn, ăn nặng hơn, uống rượu nhiều, ít vận động và nạp natri cao thường xảy ra cùng lúc". Bà Davis giải thích rằng dù mỗi lựa chọn tưởng nhỏ, sự kết hợp có thể tạm thời tăng huyết áp, và lâu dài góp phần nâng mức huyết áp cơ bản.

Lượng rượu tiêu thụ thường tăng cao vào cuối tuần. Ảnh: Nguyễn Huyền

Dưới đây là 4 thói quen cuối tuần phổ biến có thể làm huyết áp tăng, kèm cách đơn giản để giữ chỉ số ở mức khỏe mạnh.

Ăn nhiều món giàu natri

Cuối tuần thường đi ăn ngoài, gọi đồ về hoặc dùng thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều muối. Natri dư thừa khiến cơ thể giữ nước, tăng thể tích máu, gây áp lực lên tim và mạch máu, dẫn đến huyết áp cao tạm thời hoặc lâu dài.

Do đó, nên đọc nhãn thực phẩm, ưu tiên nấu ăn tại nhà để kiểm soát lượng muối.

Uống rượu quá nhiều

Lượng rượu tiêu thụ thường tăng cao vào cuối tuần. Uống quá mức làm co thắt mạch máu, buộc tim làm việc mạnh hơn. Chuyên gia Amanda Godman Roll cho biết rượu còn ảnh hưởng đến hormone điều chỉnh nhịp tim và huyết áp.

Nên giữ ở mức khuyến nghị - phụ nữ 1 ly/ngày, nam giới 2 ly/ngày.

Thức khuya và ngủ nướng quá đà

Thức khuya thứ sáu - thứ bảy rồi ngủ bù sáng hôm sau làm rối loạn nhịp sinh học. Chuyên gia Michelle Routhenstein giải thích sự thay đổi này kích hoạt hormone căng thẳng như cortisol và norepinephrine, khiến mạch máu khó giãn, đẩy huyết áp tăng. Hãy cố gắng ngủ và thức trong khoảng 1 giờ so với ngày thường.

Quên uống đủ nước

Cuối tuần bận vui chơi, dễ bỏ qua việc uống nước. Mất nước làm giảm thể tích máu, kích hoạt cơ chế giữ muối và co mạch, dẫn đến tăng huyết áp - theo bà Routhenstein. Do đó, luôn mang chai nước theo người để bổ sung khi cần thiết.

Ngoài ra, để giữ huyết áp ổn định cuối tuần, nên đi bộ nhanh, đạp xe hoặc làm vườn để tim khỏe hơn; thiền hoặc hít thở sâu vài phút để giảm stress. Đồng thời ăn theo chế độ DASH, ưu tiên rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và sữa ít béo - chế độ ăn đã được chứng minh giúp hạ huyết áp hiệu quả.

Mỹ Ý (Theo Eating Well)