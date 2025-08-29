4 thi thể trôi dạt trên hồ thủy điện ở Nghệ An

Bốn ngày qua, tại hồ thủy điện Hủa Na, xã Thông Thụ (trước đây thuộc huyện Quế Phong), người dân phát hiện 4 thi thể chưa rõ danh tính nghi trôi từ Lào về.

8h ngày 29/8, người dân phát hiện thi thể trôi dạt về đập phụ của thủy điện Hủa Na tại bản Lốc, xã Thông Thụ. Do thi thể đã phân hủy, cơ quan chức năng không thể xác định được giới tính.

Trước đó các ngày 25 đến 28/8, người dân liên tiếp phát hiện ba thi thể trôi dạt về lòng hồ thủy điện Hủa Na. Một là nữ giới, hai thi thể còn lại đã phân hủy nặng nên chưa rõ danh tính. Ngoài ra, chính quyền còn ghi nhận chiếc hòm gỗ nghi quan tài với dòng chữ nước ngoài trôi dạt vào khu vực này.

Lòng hồ thủy điện Hủa Na, nơi phát hiện 4 thi thể trong bốn ngày qua. Ảnh: Đức Hùng

Theo Bí thư Đảng ủy xã Thông Thụ Bùi Văn Hiền, nhà chức trách nghi ngờ các thi thể có thể trôi dạt từ Lào về theo dòng sông Chu. Chính quyền xã đã cử cán bộ chuyên môn liên hệ với lực lượng chức năng Lào để xác minh.

"Phía Lào xác nhận vài ngày trước xảy ra mưa lớn, gây sạt lở nghĩa trang tại một bản gần biên giới Việt Nam, song chưa có thông tin cụ thể", ông Hiền nói.

Ba thi thể trước đó đã được chôn cất theo quy định. Hiện lực lượng chức năng lấy mẫu, làm thủ tục xác định danh tính, nguyên nhân, đồng thời tổ chức rà soát toàn bộ khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na để kiểm tra thêm bất thường.

Hồ thủy điện Hủa Na nằm ở xã Thông Thụ, giáp biên giới Lào, diện tích mặt nước 21 km2, dung tích 569 triệu m3 (khi mực nước đạt cao trình 240 m). Đây là một trong những công trình thủy điện lớn ở Bắc Trung Bộ.

Ngày 25/8, bão Kajiki đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh với sức gió cấp 10-11, giật cấp 13, gây thiệt hại nặng ở Bắc Trung Bộ và mưa lớn, sạt lở nhiều nơi tại Bắc Bộ. Sáng 26/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất Lào, sức gió mạnh nhất 61 km/h (cấp 7), tiếp tục gây mưa to, gió lớn trên diện rộng.

Đức Hùng