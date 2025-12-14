4 tháng Negav chinh phục khán giả 'Anh trai say hi' mùa 2

Giây phút công bố quán quân và màn phát biểu của Negav

Khi nhận cúp tại gala trao giải cuộc thi, tối 13/12 ở TP HCM, rapper nói lời cảm ơn khán giả, những người tạo cơ hội để anh tiếp tục hoạt động âm nhạc sau một số việc đời tư gây ồn ào hai năm trước. "Tôi sẽ trân trọng mọi thứ để có động lực bước tiếp", rapper nói.

Năm 2024, khi tên tuổi đang được chú ý, Negav vướng ồn ào phát ngôn "xem thường việc học hành". Ngoài ra, ứng xử và các bài đăng trên mạng xã hội trong quá khứ của anh bị khán giả cho rằng không chuẩn mực, làm xấu hình ảnh một nghệ sĩ vốn được nhiều fan trẻ yêu thích.

Sau đó những lời góp ý của truyền thông và khán giả, rapper xin lỗi, cho biết có thêm bài học, cẩn thận hơn trong giữ gìn hình ảnh. Loạt sự việc khiến anh rút lui khỏi concert Anh trai say hi mùa đầu tiên và không tham gia hoạt động giải trí một thời gian.