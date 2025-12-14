4 tháng Negav chinh phục khán giả 'Anh trai say hi' mùa 2

Khi nhận cúp tại gala trao giải cuộc thi, tối 13/12 ở TP HCM, rapper nói lời cảm ơn khán giả, những người tạo cơ hội để anh tiếp tục hoạt động âm nhạc sau một số việc đời tư gây ồn ào hai năm trước. "Tôi sẽ trân trọng mọi thứ để có động lực bước tiếp", rapper nói.
Năm 2024, khi tên tuổi đang được chú ý, Negav vướng ồn ào phát ngôn "xem thường việc học hành". Ngoài ra, ứng xử và các bài đăng trên mạng xã hội trong quá khứ của anh bị khán giả cho rằng không chuẩn mực, làm xấu hình ảnh một nghệ sĩ vốn được nhiều fan trẻ yêu thích.
Sau đó những lời góp ý của truyền thông và khán giả, rapper xin lỗi, cho biết có thêm bài học, cẩn thận hơn trong giữ gìn hình ảnh. Loạt sự việc khiến anh rút lui khỏi concert Anh trai say hi mùa đầu tiên và không tham gia hoạt động giải trí một thời gian.
Hồi tháng 8, ban tổ chức công bố thí sinh mùa thứ hai, Negav là một trong hai gương mặt quay lại thử sức. Thông tin nhanh chóng gây bão trên nhiều nền tảng số. Rapper cho biết trân trọng cơ hội xây dựng lại hình ảnh.
Đại diện của ban tổ chức cho biết Negav vượt qua 29 thí sinh để đoạt quán quân với phiếu bình chọn áp đảo của người xem chương trình - hơn sáu triệu lượt.
Anh tên thật là Đặng Thành An, 24 tuổi, có nhiều bản hit như Ngủ một mình (2022, hát chung Hiếu Thứ Hai), Chăm sóc em (2023), Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội (2023). Rapper tham gia Anh trai say hi mùa đầu tiên, có các tiết mục gây chú ý như Ngân nga, Catch Me If You Can, Đa nghi.
Diễn solo It's Gon' Be Alright tại chung kết một lên sóng hôm 6/12, Negav cho biết nhạc phẩm được anh viết từ trải nghiệm cuộc sống, đứng dậy sau vấp ngã. Phần lời và rap có những câu trải lòng: "Xin lỗi cả những ai đã yêu và cả ghét. Chịu lời cay đắng thay vì lời khen". Tiết mục của anh khiến MC Trấn Thành bật khóc.
Negav nói: "Bài hát này không phải để kể lể, mà tôi chỉ muốn mọi người hiểu khoảng thời gian tôi từng trải qua khi nhìn lại những việc mình đã làm".
Bốn tháng tại show, Negav là nhân tố góp mặt trong nhiều tiết mục triệu view, thường nhận điểm số cao theo từng tuần thi. Anh đồng thời có lượng fan đông đảo với fanpage hút hơn 700.000 lượt theo dõi. Trong thời gian ban tổ chức mở cổng bình chọn dành cho top 18 vòng chung kết, FC Embes của rapper giúp anh luôn dẫn đầu về số phiếu bầu.
Negav cùng Vũ Cát Tường, Karik, Ngô Kiến Huy, JeyB trong Người như anh xứng đáng cô đơn tại Live Stage 1. Tiết mục phong cách ballad giúp đội giành chiến thắng vòng đấu, hiện có gần 10 triệu lượt xem.
Sang Live Stage 2, anh lần đầu giữ vai trò đội trưởng, trình diễn Đa nghi cùng Cody Nam Võ, Hải Nam và Dillan Hoàng Phan. Rapper chuyển sang phong cách âm nhạc sôi động gồm hát, nhảy, rap.
Nhạc phẩm có giai điệu tươi vui, gợi ký ức thanh xuân, nhanh chóng vào top cao các bảng xếp hạng âm nhạc. Các thành viên nhận xét rapper đặt tâm huyết cho sân khấu trong vai trò thủ lĩnh, góp phần giúp đội bảo toàn lực lượng.
Tiết mục Đa nghi.
Negav tham gia viết thêm lời, dàn dựng sân khấu cho Đoạn kịch câm - tiết mục nổi bật tại Live Stage 3. Anh biểu diễn cùng CongB, B Ray, Cody Nam Võ, Thái Ngân và khách mời Mỹ Mỹ. Sau khi nhận demo, họ quyết định làm mới theo phong cách pop, funk, house, tạo không khí sôi động như một bữa tiệc âm nhạc.
Tiếp đó, Negav một lần nữa được chọn làm đội trưởng tại vòng thứ tư nhờ nhận điểm số cao nhất ở vòng trước. Từ trái qua gồm Hải Nam, Jaysonlei, Negav, Lohan, Sơn.K trong tiết mục Bounce theo phong cách hip hop kết hợp trap tại vòng thi. Các thành viên kết hợp rap cùng vũ đạo sôi động.
Theo anh, khi làm việc nhóm cần đề cao sự lắng nghe, tôn trọng lẫn nhau. Negav cho biết: "Tôi thường đặt bản thân trước áp lực thời gian, tìm cách thích ứng, giải quyết".
Negav còn có tiết mục Can I Get Your Love?, hòa giọng cùng Sơn.K, Jasonlei, Hải Nam, Lohan. Phần sân khấu bài thi được dàn dựng công phu theo phong cách lãng mạn.
Kết thúc vòng thi, Negav nhận điểm số cao và chắc suất vào top 18 chung kết. Ở chặng cuối, rapper ghi dấu ấn qua tiết mục đơn và một bài thi nhóm cuối cùng.
Negav (trái) khuấy động sân khấu nhóm cuối cùng qua Ai yêu anh nhất cùng Vương Bình, Gill, B Ray, lên sóng tối 13/12 trước phần gala trao giải.
Nhìn lại chặng đường tham gia show, Negav nói vui vì có cơ hội trải nghiệm trong nhiều tiết mục đa dạng phong cách. Theo rapper, phiên bản hiện tại của anh thay đổi so với trước. Tuy nhiên, anh chưa dám nhận mình trưởng thành bởi cho rằng cụm từ này lớn lao và bản thân cần thêm sự chiêm nghiệm, học hỏi.
Nhiều đồng nghiệp như Ali Hoàng Dương, Rhyder nhận xét Negav có sự tiến bộ, gửi lời chúc mừng rapper với danh hiệu quán quân. Còn ca sĩ Văn Mai Hương nói: "Tôi vui khi sự nỗ lực của em được đền đáp".
Theo Negav, anh xem các "anh trai" tại show giống như những người thầy và gọi họ là "quán quân của lòng mình". Qua chương trình, rapper học được ở Vũ Cát Tường, Karik, Ngô Kiến Huy kinh nghiệm làm nghề. Anh còn dõi theo đồng nghiệp cùng trang lứa, cùng kết hợp để tạo nên sự mới mẻ trong âm nhạc.
Negav cho biết sự tiến bộ của anh còn nhờ vào gia đình. Mẹ (phải) và anh trai (trái) từng đến xem anh trình diễn, bày tỏ sự xúc động trước sự thay đổi của rapper. Khi nhận cúp, anh nói muốn trở về nhà ngay để ôm bố mẹ, chia sẻ niềm hạnh phúc với họ.
Negav xúc động nghe lời dặn dò của người thân.
Tân Cao
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp