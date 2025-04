4 tài tử hóa thân nhóm The Beatles

Dàn diễn viên Anh và Ireland đóng bốn phim điện ảnh về nhóm nhạc huyền thoại The Beatles, sẽ đồng loạt ra rạp tháng 4/2028.

Theo Variety, êkíp công bố dàn diễn viên tại CinemaCon - sự kiện thường niên của ngành công nghiệp Hollywood, tối 31/3 giờ Las Vegas (sáng 1/4 giờ Hà Nội). Trong đó, Paul Mescal vào vai Paul McCartney, Joseph Quinn đóng George Harrison, Barry Keoghan thủ vai Ringo Starr và Harris Dickinson trong vai John Lennon. Các ngôi sao xuất hiện trong chương trình, cúi chào khán giả theo phong cách của ban nhạc.

Dàn diễn viên đóng phim về The Beatles, từ trái qua: Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan và Joseph Quinn. Ảnh: John Russo

Paul Mescal, 29 tuổi, là diễn viên người Ireland. Năm 2020, anh gây chú ý khi góp mặt trong loạt phim Normal People (2020), giành Giải thưởng truyền hình BAFTA và được đề cử giải Primetime Emmy. Mescal dần tiến bộ qua các phim chính kịch như trong các bộ phim tâm lý The Lost Daughter (2021), God's Creatures (2022), Aftersun (2022) - mang về cho anh đề cử Oscar đầu tiên. Năm ngoái, Mescal có bước ngoặt lớn khi lần đầu thủ vai chính trong bom tấn Gladiator II.

Barry Keoghan, 33 tuổi, sinh tại Ireland. Anh bắt đầu diễn xuất năm 2011, gây chú ý khi góp mặt trong Dunkirk của Christopher Nolan và The Killing of a Sacred Deer của Yorgos Lanthimos. Năm 2022, anh xuất hiện ở The Banshees of Inisherin, bộ phim giúp anh giành giải BAFTA cho Nam phụ xuất sắc, được đề cử giải Quả Cầu Vàng và Oscar. Năm 2020, anh được xếp thứ 27 trong danh sách những diễn viên điện ảnh vĩ đại nhất Ireland của tờ The Irish Times.

Joseph Quinn, 31 tuổi, là diễn viên người Anh. Quinn đóng nhiều phim truyền hình Anh trước khi được biết đến với vai Eddie Munson trong phần bốn Stranger Things. Sắp tới, nghệ sĩ đóng ngoại truyện A Quiet Place cùng minh tinh Lupita Nyong'o, thủ vai Johnny Storm trong The Fantastic Four của hãng Marvel.

Harris Dickinson, 29 tuổi, là diễn viên người Anh. Anh đóng nhiều phim truyền hình, được đề cử Giải Tinh thần Độc lập hạng mục Nam chính xuất sắc với phim Beach Rats (2017). Diễn viên còn góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Maleficent: Mistress of Evil (2019), The King's Man (2021), Triangle of Sadness (2022), Where the Crawdads Sing (2022), The Iron Claw (2023) và Babygirl (2024) - đóng cùng Nicole Kidman.

Năm ngoái, đạo diễn Gladiator - Ridley Scott - vô tình tiết lộ Mescal sẽ đóng phim về The Beatles. Trong một cuộc phỏng vấn, Ringo Starr từng bỏ ngỏ khả năng Keoghan sẽ hóa thân thành nhạc sĩ. "Tôi tin anh ấy đang học đánh trống ở đâu đó", Starr cho biết.

Các phim có tên gọi chung là The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, do Sam Mendes - từng đoạt giải Oscar với các phim American Beauty, 1917 và Skyfall - chỉ đạo. Tại sự kiện, ông cho biết mỗi phần xoay quanh từng thành viên ban nhạc. "Chúng tôi không muốn dừng lại ở một phim về The Beatles. Dự án là cơ hội để mọi người hiểu sâu hơn về họ", đạo diễn nói.

'Hey Jude' - The Beatles Ca khúc "Hey Jude" của The Beatles. Video: YouTube The Beatles

Mendes cho rằng The Beatles là "ban nhạc có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời". Ông từng có ý định làm phim về nhóm nhưng không muốn thực hiện dưới dạng series, gặp trở ngại do câu chuyện tiểu sử quá phức tạp. Dự án nhận được sự chấp thuận từ thành viên nhóm - Paul McCartney và Ringo Starr, cũng như gia đình của John Lennon và George Harrison.

Hiện tác phẩm trong giai đoạn chuẩn bị, quá trình quay dự kiến mất một năm. Theo Guardian, đây là phim điện ảnh đầu tiên được cấp phép sử dụng bản quyền âm nhạc từ kho bài hát của The Beatles như Strawberry Fields Forever, Let It Be và nhiều nhạc phẩm khác. Theo giới chuyên môn, các phim hứa hẹn là một trong những "canh bạc" lớn nhất trong lịch sử điện ảnh, có thể mang lại thành công vang dội hoặc thất bại nặng nề.

The Beatles là nhóm nhạc Anh huyền thoại, xuất hiện vào những năm 1960. Cuối năm 1963, tại Mỹ, ban nhạc bán ra 250.000 đĩa đơn IWant to Hold Your Hand trong ba ngày, từ đó được hâm mộ trên toàn thế giới. Với 20 đĩa đơn và 19 album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, 15 bản thu được lưu danh trong Grammy Hall of Fame, The Beatles trở thành nhóm nhạc thành công nhất mọi thời.

Quế Chi (theo Variety, IndieWire)