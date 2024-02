Marvel công bố diễn viên chính 'The Fantastic Four'

Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn và Ebon Moss-Bachrach đóng "The Fantastic Four", sẽ công chiếu ngày 25/7/2025.

Tối 14/2 (giờ Hà Nội), nhà sản xuất công bố bốn diễn viên đóng The Fantastic Four, gồm Pedro Pascal trong vai Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby đóng Sue Storm, Joseph Quinn vai Johnny Storm/Human Torch và Ebon Moss-Bachrach thủ vai Ben Grimm/Thing.

Dàn diễn viên tham gia "The Fantastic Four". Từ phải qua: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn và Ebon Moss-Bachrach. Ảnh: Marvel

Hiện nội dung phim chưa được tiết lộ. Trong truyện tranh, Fantastic Four là những phi hành gia được biến thành siêu anh hùng sau khi tiếp xúc với năng lượng kỳ lạ trong không gian. Reed có khả năng kéo dài cơ thể của mình. Trong khi Sue, bạn gái của Reed - sau này là vợ của anh - có thể điều khiển ánh sáng để trở nên vô hình và tạo ra trường lực. Johnny, anh ruột của Sue, có thể biến cơ thể thành lửa và có khả năng bay. Và Ben, bạn thân của Reed, trở thành những tảng đá khổng lồ.

Matt Shakman - từng chỉ đạo WandaVision, Monarch: Legacy of Monsters - sẽ đạo diễn tác phẩm. Kịch bản do Josh Friedman, Jeff Kaplan và Ian Springer viết. Theo Variety, quá trình quay phim dự kiến bắt đầu vào mùa hè.

Pedro Pascal, 49 tuổi, là diễn viên Mỹ gốc Chile. Nghệ sĩ ghi dấu ấn trong Kingsman: The Golden Circle (2017), Andor (2022), Wonder Woman 1984 (2020), series Game of Thrones. Diễn viên nhận "mưa" lời khen khi đóng chính loạt phim The Last of Us (2023) - được đề cử 24 giải Emmy, với một đề cử hạng mục Nam chính xuất sắc.

Vanessa Kirby, 36 tuổi, là người mẫu và diễn viên người Anh. Cô từng thủ vai Joanna trong About Time (2013). Từ năm 2016 đến 2017, Kirby vào vai Margaret trong series The Crown, mang về cho nghệ sĩ giải BAFTA Nữ phụ xuất sắc. Diễn viên từng nhận đề cử Oscar Nữ chính xuất sắc cho Pieces of a Woman (2020). Gần đây, Kirby đóng Mission Impossible 7 và Napoleon (2023).

Diễn viên người Anh Joseph Quinn, 31 tuổi. Quinn đóng nhiều phim truyền hình Anh trước khi được biết đến với vai Eddie Munson trong phần bốn Stranger Things. Sắp tới, nghệ sĩ đóng ngoại truyện A Quiet Place cùng minh tinh Lupita Nyong'o.

Ebon Moss-Bachrach, 47 tuổi, sinh tại Amherst, Massachusetts (Mỹ). Nghệ sĩ nổi tiếng với vai Richie Jerimovich trong loạt phim The Bear, nhận giải Emmy 2024. Moss-Bacharach cũng từng xuất hiện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) với vai David Lieberman/Micro trong mùa đầu tiên The Punisher.

Theo Variety, hiện Fantastic Four chưa phải là phần phim của MCU mà bản quyền thuộc về 20th Century Fox. Trước đó, hãng này từng phát hành Fantastic Four (2005) và Fantastic Four: The Rise of the Silver Surfer 2007, có sự tham gia của Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Michael Chiklis và Chris Evans.

Loạt phim khởi động lại vào năm 2015, với Miles Teller, Kate Mara, Jamie Bell và Michael B. Jordan, là "bom xịt" của mùa phim hè 2015. Bốn năm sau, Disney mua lại 20th Century Fox, đưa các nhân vật vào Marvel Studios.

Trailer Fantastic Four (2015) Trailer "Fantastic Four" (2015). Video: Marvel

Collider nhận xét việc Marvel giới thiệu dàn diễn viên The Fantastic Four nhằm thay thế trụ cột cho MCU, sau sự ra đi của Steve Rogers (Chris Evans đóng) và Tony Stark (Robert Downey Jr.) ở Avengers: Endgame (2019). Trong khi đó, việc nhà sản xuất không công bố phản diện trung tâm của tác phẩm - Victor von Doom - khiến người hâm mộ bàn tán về khả năng nhân vật này có tham gia MCU hay không.

Ngoài Fantastic Four, trong năm 2025, các phim Marvel dự kiến ra rạp gồm Thunderbolts, Captain America: Brave New World và Blade. Bốn dự án cũng được lên lịch công chiếu vào năm 2026, trong đó có Avengers: The Kang Dynasty.

Quế Chi (theo Variety, ScreenRant)