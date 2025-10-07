4 món ăn giúp runner phục hồi sau buổi chạy đêm Hà Nội

Runner có thể nạp lại năng lượng và giữ ấm cơ thể nhờ bốn món ăn đêm phổ biến tại Hà Nội sau khi hoàn thành VnExpress Marathon Hanoi Midnight.

Sau mỗi buổi chạy đêm, cơ thể cần được nạp lại glycogen, nước và protein để phục hồi cơ bắp. Thay vì các loại đồ uống năng lượng, ẩm thực đêm Hà Nội mang đến những lựa chọn truyền thống nhưng đầy đủ dinh dưỡng - vừa ấm bụng, vừa tái tạo sức lực hiệu quả.

Runner tham gia giải chạy đêm VnExpress Marathon Hà Nội Midnight 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Cháo sườn

Cháo sườn là món ăn nhẹ nhưng giàu năng lượng, giúp bổ sung tinh bột dễ hấp thu sau khi vận động. Nước cháo nóng giúp làm ấm cơ thể, còn sườn ninh mềm cung cấp lượng đạm cần thiết cho quá trình tái tạo cơ. Vị ấm, ngọt nhẹ và dễ tiêu khiến cháo sườn trở thành "món phục hồi" quen thuộc của nhiều runner.

Runner có thể ghé Cháo sườn sụn Huyền Anh (14 Đồng Xuân) hay Nhất Cháo (Nguyễn Thị Định) - những quán vẫn đỏ lửa tới 2-3 giờ sáng, giá từ 40.000 đồng một bát.

Cháo sườn thường được runner Hà Nội dùng để nạp năng lượng trong những cuộc chạy đường dài. Ảnh: Thuỳ Linh

Phở gà

Phở gà mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa tinh bột, đạm và nước - ba yếu tố runner cần nhất sau chặng chạy dài. Sợi phở cung cấp carbohydrate để phục hồi năng lượng, thịt gà nạc giúp phục hồi hư tổn cơ bắp, còn nước dùng bổ sung chất điện giải tự nhiên. Đêm muộn, mùi phở bốc khói ở Phở 61 Hàng Ngang, Phở Hàng Hòm, hay Phở Nguyệt 5B Phủ Doãn luôn là lời mời khó cưỡng.

Phở gà Hà Nội được bán qua nửa đêm ở nhiều khu phố trung tâm. Ảnh: Bùi Thuỷ

Bún mọc

Với runner muốn có bữa ăn thanh nhẹ mà vẫn đủ dinh dưỡng, bún mọc là lựa chọn lý tưởng. Phần mọc làm từ thịt xay và nấm giúp bổ sung protein, nước dùng trong và thanh dễ tiêu, hạn chế đầy bụng. Một bát bún nóng không chỉ làm dịu cơn mệt mà còn hỗ trợ cơ thể hồi phục nhẹ nhàng.

Bên cạnh những món ăn đêm ấm nóng, runner cũng cần một kế hoạch dinh dưỡng bài bản để cơ thể phục hồi hoàn toàn. Kế hoạch này nên được duy trì trong vài tuần, ưu tiên các loại thực phẩm đa dạng, gồm nhiều rau xanh, trái cây để đảm bảo đủ vitamin và khoáng chất. Một chút tăng cân nhẹ sau giải là điều bình thường, vì vậy đừng quá lo lắng mà hãy tập trung vào một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng.

Hà Nội có nhiều quán mở tới khuya như Bún mọc 42 Trần Nhật Duật hay 195 Đội Cấn, luôn tỏa mùi hành phi và hơi nước ấm áp giữa đêm.

Xôi

Xôi đêm cung cấp năng lượng giải phóng chậm, giúp duy trì cảm giác no và giữ ấm cơ thể. Hạt nếp dẻo là nguồn carb phức hợp hấp thu từ từ, kết hợp với thịt kho, trứng, pate hay ruốc tạo nên bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Xôi là món ăn phổ biến với du khách muốn thưởng thức ẩm thực đường phố Hà Nội. Ảnh: Lan Hương

Với runner vừa hoàn thành chặng đường dài, đây là món ăn giúp cơ thể hồi phục theo thời gian. Thực khách có thể tìm thấy hương vị Hà Nội ở Xôi Yến (35B Nguyễn Hữu Huân), Xôi Cát Lâm (24B Đường Thành) hay Xôi sườn (630 Trường Chinh) - những quán vẫn tấp nập đến tận nửa đêm.

Sau chặng đường dài, khi hơi thở hòa cùng sương đêm, một bát cháo, tô phở hay xôi nóng không chỉ lấp đầy dạ dày mà còn giúp runner cảm nhận rõ hơn nhịp sống của thành phố sau khi chinh phục đường chạy đêm cùng VnExpress Marathon Hà Nội Midnight 2025.

Hải Long