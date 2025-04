4 mẹo giúp 'đảo ngược' tình trạng bạc tóc sớm

Theo BS.CK2 Nguyễn An Châu, Chuyên khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, tóc bạc là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa, thường xảy ra vào độ tuổi trung niên, nhưng ở một số người, tình trạng này lại đến sớm hơn.

Mỗi người có tốc độ bạc tóc khác nhau, và được xem là bình thường. Tuy nhiên, tóc bạc cũng có thể xảy ra vì những lý do, như do gen, căng thẳng, tuổi tác, khí hậu, phơi nhiễm hóa chất, khuyết tật di truyền, hormone, ô nhiễm, độc tố...

Tóc bạc là một quá trình lão hóa tự nhiên và đến một thời điểm mà tình trạng này không thể đảo ngược được nữa. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy, có thể làm chậm quá trình này bằng những cách sau đây:

Quản lý stress

Nghiên cứu cho thấy tình trạng mất sắc tố hoặc tóc bạc do căng thẳng gây ra, nói cách khác là viêm do căng thẳng, đặc biệt là căng thẳng oxy hóa (mất cân bằng chất chống oxy hóa và các gốc tự do trong cơ thể có thể gây tổn thương tế bào và mô và đẩy nhanh quá trình lão hóa) liên quan mật thiết đến tình trạng tóc bạc sớm.

Hút thuốc lá cũng là một yếu tố chính trong quá trình stress oxy hóa và có liên quan đến tình trạng tóc bạc sớm ở mọi nhóm tuổi. Ngoài ra, căng thẳng mãn tính ở bất kỳ dạng nào cũng có thể dẫn đến tình trạng viêm, làm đảo ngược các tế bào tạo melanin, đồng thời rút ngắn chu kỳ phát triển của tóc.

Thực hành các phương pháp được khoa học chứng minh để giải tỏa căng thẳng như yoga, vận động thể chất, hoặc thường xuyên ra ngoài tiếp xúc cộng đồng... có thể là một cách tuyệt vời để bắt đầu giảm mức độ căng thẳng của bạn.

Tóc bạc là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa. Ảnh: Pexels