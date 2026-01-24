4 lý do không nên uống cà phê khi bụng đói

Uống cà phê lúc đói an toàn với nhiều người, nhưng có thể gây ợ nóng, lo âu, khó chịu tiêu hóa và thay đổi nội tiết tố ở một số người.

Cà phê là một trong những thức uống phổ biến nhất thế giới, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện hiệu suất thể thao và chức năng não bộ. Nhiều người có thể uống cà phê khi bụng rỗng một cách an toàn, nhưng số khác có thể gặp phải các khó chịu về tiêu hóa và nhiều triệu chứng khác.

Tăng axit dạ dày và nguy cơ ợ nóng

Cà phê là thức uống có tính axit. Uống cà phê khi bụng đói có thể kích thích dạ dày sản sinh nhiều axit hơn. Lượng axit dư thừa này có khả năng kích ứng niêm mạc dạ dày và gây ra chứng ợ nóng:

Cơ chế

Cà phê kích thích sản xuất axit. khi lượng axit này trào ngược lên thực quản, nó gây ra cảm giác nóng rát ở ngực, hay còn gọi là ợ nóng hoặc trào ngược.

Tác động lên cơ vòng

Caffeine làm giãn cơ thắt thực quản dưới - vòng cơ ngăn cách giữa thực quản và dạ dày - từ đó làm tăng tình trạng trào ngược.

Nhóm cần lưu ý

Những người có tiền sử ợ nóng, bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) hoặc hội chứng ruột kích thích (IBS) cần thận trọng. Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu nào khẳng định uống cà phê lúc đói là nguyên nhân trực tiếp gây ra GERD.

Nếu bạn bị ợ nóng, hãy ăn nhẹ trước khi uống. Ngoài ra, một nghiên cứu năm 2014 cho thấy cà phê rang nhạt (light-roasted) gây tiết axit nhiều hơn cà phê rang đậm (dark-roasted). Vì vậy, hãy thử chuyển sang các loại cà phê rang đậm để giảm triệu chứng.

Uống cà phê khi đói có thể gặp phải các khó chịu về tiêu hóa và nhiều triệu chứng khác. Ảnh: Bảo Bảo

Caffeine hấp thụ nhanh hơn

Caffeine là chất kích thích tự nhiên có thể gây cảm giác lo âu hoặc bồn chồn. Khi bụng đói, cơ thể sẽ hấp thụ caffeine nhanh hơn đáng kể. Việc uống cà phê kèm thực phẩm sẽ giúp làm chậm quá trình này và giảm thiểu các tác dụng phụ.

Dư thừa caffeine có thể dẫn đến bồn chồn, nhịp tim nhanh, lo âu, đau đầu và tăng huyết áp. Các nghiên cứu tìm thấy mối liên hệ giữa cà phê và lo âu thường dựa trên những người uống hơn 6 ly mỗi ngày.

Hầu hết chuyên gia y tế khuyên giới hạn caffeine ở mức 400 mg mỗi ngày (khoảng 4-5 tách cà phê). Hiệu quả của caffeine có thể kéo dài đến 7 giờ, vì vậy tránh uống khi bụng đói vào gần giờ đi ngủ.

Caffeine có thể đi qua nhau thai và ảnh hưởng đến thai nhi. Hầu hết các bác sĩ khuyến nghị phụ nữ mang thai chỉ nên uống tối đa 1-2 tách cà phê mỗi ngày.

Các vấn đề về tiêu hóa

Uống cà phê lúc đói có thể gây ra các triệu chứng như đầy hơi, co thắt dạ dày, buồn nôn, ợ nóng hoặc tiêu chảy.

Một số người sẽ cảm thấy buồn đi ngoài nhanh hơn sau khi uống. Đặc biệt, những bệnh nhân mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) thường nhạy cảm hơn với các khó chịu đường tiêu hóa hoặc tiêu chảy sau khi dùng cà phê.

Thay đổi nội tiết tố

Caffeine kích thích giải phóng cortisol, thường được gọi là hormone căng thẳng. Cortisol đóng vai trò điều hòa quá trình trao đổi chất và huyết áp.

Nồng độ cortisol tăng cao có thể làm tăng nguy cơ lo âu, dễ cáu gắt và gặp các vấn đề về giấc ngủ. Về lâu dài, nồng độ cortisol cao liên tục có thể dẫn đến bệnh tim và mất xương.

May mắn, sự gia tăng cortisol do caffeine không quá lớn và chưa được chứng minh là gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng uống cà phê có thể cản trở khả năng hấp thụ một số dưỡng chất của cơ thể. Đặc biệt, uống cà phê cùng với thực phẩm giàu sắt có thể làm giảm lượng sắt mà cơ thể hấp thụ được.

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt quan trọng là uống cà phê khi bụng đói không gây ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ dưỡng chất (vì lúc đó không có thức ăn để cản trở).

Cà phê là thức uống tuyệt vời nhưng hãy lắng nghe cơ thể mình. Nếu bạn thường xuyên thấy nôn nao hoặc nóng rát sau tách cà phê đầu ngày, hãy thử lót dạ bằng một vài lát bánh mì hoặc một quả chuối để bảo vệ dạ dày và giữ cho tinh thần tỉnh táo một cách êm ái nhất.

Mỹ Ý (Theo Verywell Health)