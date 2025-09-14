4 điểm nóng trận đại chiến Man City - Man Utd

AnhThành tích bất bại của Ruben Amorim trước Pep Guardiola, cơ hội đá chính cho Benjamin Sesko và vai trò mới chờ Bruno Fernandes là những điểm nhấn chiến thuật của trận derby Manchester ở vòng bốn Ngoại hạng Anh trên sân Etihad hôm nay.

Hai tân binh trấn giữ khung thành. Pep Guardiola và Ruben Amorim đều đưa về thủ môn mới trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại. Với Man City, Gianluigi Donnarumma nhiều khả năng sẽ ra sân. Thủ môn 26 tuổi từng vô địch Champions League cùng PSG, Euro 2020 cùng tuyển Italy, được coi là một trong những người gác đền hay nhất thế giới, đủ bản lĩnh để đối mặt áp lực derby Manchester.

Tuy nhiên, Donnarumma không đạt phong độ cao nhất tại Ligue 1 mùa trước. Anh có tỷ lệ cứu thua là 66,20% và cứu thua trong vòng cấm là 62,80%. James Trafford, thủ thành tân binh khác của Man City trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, đạt cả hai thông số tốt hơn từ đầu mùa, lần lượt là 73,33% và 69,23%.

Phía đối diện, Senne Lammens, 23 tuổi, sẽ cạnh tranh với Altay Bayindir cho vị trí chính thức, sau khi Andre Onana sang Trabzonspor. Theo Opta, Lammens vừa trải qua mùa giải bùng nổ với tỷ lệ cứu thua 76,8%, giúp đội bóng Bỉ tránh tới 17,5 bàn thua.

Với chiều cao 1,93 m và lối chơi thống trị vòng cấm, Lammens được ví như "Thibaut Courtois mới" của bóng đá Bỉ. Tuy nhiên, anh chưa từng trải qua những trận đấu đỉnh cao mang tính áp lực nặng nề như derby Manchester.

Hai "làn gió mới" bên cánh phải. Bryan Mbeumo, tân binh đến từ Brentford, là vũ khí nguy hiểm nhất của Man Utd giai đoạn đầu mùa. Tiền đạo người Cameroon thực hiện nhiều pha băng cắt ra sau lưng hàng thủ đối phương hơn bất kỳ cầu thủ nào khác Ngoại hạng Anh (54), đồng thời sở hữu tốc độ cao thứ hai toàn giải (22,6 km/h).

Phong độ này khiến Mbeumo trở thành mối đe dọa thực sự với hàng thủ Man City. Trong bối cảnh hậu vệ trái số một Rayan Ait-Nouri vắng mặt vì chấn thương, Josko Gvardiol - người chưa đá phút nào mùa này - nhiều khả năng sẽ đá chính với nhiệm vụ theo kèm Mbeumo.

Với Man City, Oscar Bobb trở lại sau chấn thương và lập tức chiếm suất đá chính trong cả ba vòng đầu Ngoại hạng Anh. Tiền vệ 22 tuổi người Na Uy mang đến chiều rộng cần thiết cho sơ đồ 4-3-3, đồng thời thường xuyên xuất hiện trong vòng cấm - ngang bằng Erling Haaland với 18 lần chạm bóng trong khu vực 16m50.

Khả năng rê dắt của Bobb đặc biệt nổi bật: không cầu thủ nào của Man City thực hiện nhiều pha qua người (15) hay thành công nhiều lần (7) hơn anh. Ở trận mở màn gặp Wolves, Bobb đi bóng từ phần sân nhà rồi kiến tạo cho Tijjani Reijnders ghi bàn - minh chứng rõ ràng cho tốc độ và sự táo bạo.

Amorim có "bài tủ" khắc chế Guardiola? Mùa trước, HLV Ruben Amorim bất bại cả ba lần chạm trán Pep Guardiola, gồm hai trận thắng (cùng Sporting và Man Utd) và một trận hòa 0-0 tại Old Trafford hồi tháng 4.

Điểm mạnh trong hệ thống của Amorim là khả năng biến đổi. Khi có bóng, Man Utd duy trì cấu trúc 3-4-2-1 để khai thác khoảng trống và phản công tốc độ. Nhưng khi mất bóng, đội hình lập tức co lại thành 5-4-1, bịt kín mọi lối vào khung thành. Chính sự kỷ luật này từng giúp "Quỷ đỏ" hạn chế tối đa sức mạnh tấn công của Man City ở cả hai trận derby Ngoại hạng Anh mùa trước.

Amorim khuyến khích học trò chơi rát, pressing mạnh mẽ và tranh chấp quyết liệt. Ở trận derby gần nhất, Man Utd thực hiện tới 32 pha tắc bóng, thắng 54,5% số lần tranh chấp tay đôi. Không chỉ phòng ngự, họ còn chủ động giành bóng hai để phản công.

Chính sự xù xì, khó chịu này khiến nhịp trận đấu nhiều lần bị ngắt quãng - điều có lợi cho Man Utd. Trong hai cuộc đối đầu mùa trước, Man City chỉ ghi một bàn từ tình huống cố định - quả phạt góc để Josko Gvardiol đánh đầu thành bàn.

Cơ hội cho Sesko, vai trò mới chờ Fernandes? Hàng công Man Utd hứa hẹn có nhiều thay đổi trong trận derby tại Etihad hôm nay, khi cả Matheus Cunha lẫn Mason Mount đều vắng mặt vì chấn thương. Đây có thể là thời điểm thích hợp để Benjamin Sesko được trao cơ hội đá chính.

Từ đầu mùa, Man City lộ điểm yếu phòng ngự các đường bóng bổng. Trong trận thua ngược Tottenham, cũng tại Etihad, đội bóng của Guardiola để thủng lưới từ pha chuyền dài vượt tuyến. Vì thế, không loại trừ khả năng Amorim sẽ khuyến khích học trò chơi trực diện hơn, khai thác khả năng chạy chỗ và làm tường của Sesko để tạo bất ngờ.

Ngoài ra, Bruno Fernandes nhiều khả năng sẽ được đẩy lên chơi như một trong hai hộ công phía sau trung phong, thay vì lùi sâu tổ chức. Cách sắp xếp này từng được Amorim áp dụng trong lần gặp Man City gần nhất và mang lại hiệu quả. Khi đó, cặp tiền vệ trung tâm có thể là Casemiro cùng một trong hai lựa chọn: Manuel Ugarte hoặc Kobbie Mainoo.

Bất chấp phong độ thiếu ổn định của Man Utd, Fernandes vẫn là cầu thủ tạo nhiều cơ hội nhất qua ba vòng đầu Ngoại hạng Anh (12). Mbeumo đứng thứ ba ở thông số này với 9 lần tạo cơ hội. Bộ đôi hứa hẹn sẽ trở thành mối đe dọa thường trực cho hàng tiền vệ và hàng thủ Man City nếu được trao nhiều khoảng trống.

