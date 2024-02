4 cây cảnh hút vận may, thanh lọc sức khỏe dịp năm mới

Hoa mai, cúc, phát tài và quất không chỉ là cây cảnh mang vận may mà còn giúp thanh lọc cơ thể, tăng cường sức khỏe và có thể làm thuốc.

Theo BS.CK2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, trang trí cây xanh không chỉ mang ý nghĩa về mặt phong thủy, giúp đón may mắn tài lộc, hút vượng khí cho gia đình ngày Tết mà còn có tác dụng thanh lọc, loại bỏ những độc tố trong không khí.

Dưới đây là những loại cây vừa mang lại may mắn, vừa giúp thanh lọc sức khỏe dịp đầu năm.

Cây hoa mai

Theo quan niệm dân gian, nếu hoa mai được trồng trong ngày Tết nở rộ, nhiều lộc, nhiều cành đồng nghĩa gia đình sẽ có nhiều tài lộc, may mắn và tiền của sung túc. Bên cạnh đó, màu sắc vàng tươi của hoa mai tượng trưng cho tiền tài, phú quý. Đây cũng là màu biểu trưng cho hy vọng, bình an, hạnh phúc.

Ở các tỉnh phía Nam, người dân dùng vỏ thân cây hoa mai vàng ngâm rượu uống làm thuốc bổ đắng, giúp tiêu hóa dễ dàng. Ở Campuchia và Lào, các lá non của cây thường được dùng làm rau ăn sống.

Hoa mai nở ngày Tết. Ảnh: Ngọc Thành

Cây hoa cúc

Hoa cúc là một loại hoa đẹp với nhiều màu sắc khác nhau, là loài hoa quý nằm trong tứ quý "tùng, cúc, trúc, mai", tượng trưng cho sự trường thọ, phúc lộc dồi dào.

Ngoài ra, hoa cúc (Chrysanthemum) là loài hoa gắn liền với văn hóa phương Đông, có nguồn gốc từ Trung Quốc và Nhật Bản cách đây khoảng 3000 năm. Đến thế kỷ 17, hoa mới có dịp khoe sắc tại các quốc gia châu Âu. Hoa cúc là loại hoa cao quý, nhất là hoa cúc vàng trước đây chỉ được sử dụng cho hoàng gia, quý tộc. Vì thế loài hoa này chính là hiện thân của sự giàu có và cao sang quyền quý.

Hoa cúc không chỉ đẹp mà còn có độ bền rất cao. Do đó, hoa cúc tượng trưng cho sự phát triển bền vững, mang lại sự thịnh vượng cho gia chủ và biểu tượng cho sức khỏe quý giá của con người. Trong các dịp khai trương, chúc mừng lễ khởi công, hoa cúc cũng thường được lựa chọn vì lý do này. Đặc biệt, trong những ngày lễ Tết, hoa cúc được trưng bày khắp nơi với hy vọng cầu cho một năm mới an khang thịnh vượng, phát triển trường tồn.

Hoa cúc có thể thanh tẩy các hóa chất có trong keo, sơn, chất tẩy rửa và nhựa, là một thảo dược thanh nhiệt rất tốt. Đặc biệt các chế phẩm từ hoa cúc như trà hoa cúc, hoa cúc khô luôn là một trong những vị thuốc chữa bệnh trong gia đình dân gian Việt.

Theo Tây y, cúc hoa chứa tinh dầu, các vitamin A, B, một số axit amin và nhiều nguyên tố vi lượng, trong đó đáng chú ý có selen - một nguyên tố thần diệu khử gốc tự do điển hình chống oxy hóa, chống lão hóa và crom là chất phân giải và bài tiết cholesterol, phòng chống các bệnh tim mạch.

Theo Đông y, hoa cúc vị ngọt, cay, vào 3 kinh phế, can, thận, có tác dụng dưỡng âm, ích can, tán phong thấp, thanh đầu mục, giáng hỏa. Cúc trắng vị ngọt nhiều hơn đắng, tính hơi hàn, thiên về khí phế. Cúc vàng vị cay đắng nhiều hơn ngọt, tính hơi ôn, thiên về can nhiệt.

Hoa cúc được trồng tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Linh

Cây phát tài

Cây phát tài có thân rễ củ dày, lá mọc thành từng đốt, có bề mặt lá láng bóng, màu xanh đậm và được biết đến là loài cây dễ trồng, ít tốn công sức chăm sóc và có khả năng phát triển tốt trong môi trường thiếu ánh sáng. Do đó, cây phát tài được rất nhiều người ưa chuộng và sử dụng để trang trí nội thất, văn phòng, khách sạn, hay trong không gian sống gia đình.

Cây phát tài, phát lộc là loài cây mang lại may mắn, tài lộc sung túc cho cả gia đình, thích hợp để chưng trong ngày Tết. Cây cảnh phát tài cũng hiếm khi nở hoa nên khi nở hoa cũng là dự báo điềm lành được nhiều người mong đợi.

Nhiều nghiên cứu cho thấy loài cây này có khả năng lọc sạch không khí rất tốt. Cây nổi bật với khả năng loại bỏ những chất độc như benzene, toluene, ethybenzene và xylen... Tuy nhiên, trong phát tài có chứa nhiều tinh thể canxi oxalat - gây ảnh hưởng niêm mạc môi, lưỡi, màng nhầy trong họng hoặc kết mạc mắt khi ăn nhầm, chạm phải dịch cây tiết ra.

Cây quất

Cây quất là loài cây rất quen thuộc với người dân Việt Nam, đặc biệt ở mỗi dịp Tết. Trong phong thủy, cây quất đại diện cho sự sung túc, may mắn, no đủ cho cả gia đình trong năm mới.

Ngoài ra, cây quất thường được người dân lựa chọn để trang trí vào dịp Tết bởi theo âm Hán Việt, phát âm của từ "quất" gần giống từ "cát". Cây quất có lá xanh tốt, sai quả, quả vàng đều thể hiện sự trù phú, hứa hẹn một năm mới được mùa, "ăn nên làm ra", dồi dào sức sống.

Quất cảnh chưng Tết là một trong số ít loài cây hội tụ đầy đủ yếu tố ngũ hành: kim (hoa màu trắng) sinh thủy (lá xanh đậm), thủy sinh mộc (thân cây), mộc sinh hỏa (quả chín màu cam), hỏa sinh thổ (đất trong chậu) và thổ sinh kim (hoa màu trắng).

Theo dân gian, cây quất có quả càng sai và to thì tài lộc càng nhiều. Thời điểm quất ra hoa cũng chính là lúc thủy sinh mộc, trong khi chính mộc lại là hiện thân của sinh khí. Tất cả chúng đều mang ý nghĩa của tài lộc cũng như sự thành đạt trong công danh sự nghiệp. Ngoài ra, cành quất trĩu quả trong quan niệm dân gian là biểu tượng cho sức khỏe, bình an, trường thọ và sự may mắn trong tình duyên, thể hiện sự sum vầy của nhiều thế hệ trong gia đình.

Quả quất có mùi thơm, vị ngọt, chua và tinh dầu thơm cay của vỏ. Theo Đông y, quả quất vị ngọt chua, tính ấm, vào các kinh phế, vị, can, trị ho, giải uất, tiêu thực, giải rượu. Hạt quất có tác dụng giảm ho, cầm máu, chống nôn. Lá quất chứa nhiều tinh dầu, có tác dụng giải cảm, trị cảm mạo phong hàn.

Vườn quất ở phường Cẩm Hà, TP Hội An. Ảnh: Đắc Thành

Mỹ Ý