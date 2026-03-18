Bé gái tử vong sau 9 giờ phát bệnh nghi do não mô cầu

An GiangBé gái 10 tuổi tại Phú Quốc sốt, đau đầu, nổi ban, tím tái, khó thở, vào viện cấp cứu song không qua khỏi, nghi mắc viêm não mô cầu.

Người nhà cho hay 9 giờ trước khi nhập viện bé bị sốt, mệt mỏi, đau đầu, sau đó diễn tiến nặng nhanh chóng phát ban khắp người, tím tái, khó thở, hôm 16/3. Bác sĩ Trung tâm y tế Phú Quốc tiến hành hồi sức tích cực song bệnh diễn biến quá nhanh, bé tử vong cùng ngày.

Chiều 18/3, đại diện Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết đang chờ kết quả kiểm nghiệm từ Viện Pasteur để tìm nguyên nhân. Tuy nhiên, ngành y tế triển khai các biện pháp khoanh vùng, giám sát dịch tễ, khử khuẩn lớp học của bé như một ca nhiễm não mô cầu.

Não mô cầu là bệnh dễ lây nhiễm và diễn tiến rất nhanh. Do đó, trong môi trường cách biệt với đất liền như đảo Phú Quốc, công tác điều tra dịch tễ, khoanh vùng chống lây nhiễm cộng đồng được ngành y tế tiến hành nhanh chóng.

Năm ngoái, Bộ Y tế ghi nhận 95 ca viêm não mô cầu trên cả nước, tăng 74 ca so với 2024 và 3 ca tử vong. Não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, với hơn 12 nhóm huyết thanh, trong đó A, B, C, W, Y phổ biến nhất. Hai nhóm W và C được ghi nhận gây tỷ lệ tử vong cao.

Bệnh xuất hiện quanh năm, dễ bùng phát thành ổ dịch nhỏ vào mùa lạnh. Trẻ em, học sinh, sinh viên sống tập trung trong ký túc xá, người có sức đề kháng yếu là nhóm nguy cơ cao. Trong cộng đồng luôn tồn tại nhóm người lành mang vi khuẩn nhưng không có triệu chứng khiến việc kiểm soát bệnh khó khăn.

PGS.TS.BS Phạm Quang Thái, Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho biết bệnh này nằm trong nhóm nguy cơ cao nhất vì khả năng gây tử vong nhanh. Tốc độ diễn tiến nhanh khiến phần lớn trường hợp không kịp trở tay, đặc biệt khi chủ quan với những triệu chứng ban đầu như sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, cứng gáy hoặc nổi ban xuất huyết.

Nếu không điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể lên 50% trong 24-48 giờ. Ngay cả khi được điều trị tích cực, tỷ lệ tử vong 8-15%. Khoảng 20% người sống sót chịu di chứng thần kinh hoặc thể chất suốt đời như điếc, tổn thương não, hoại tử chi hoặc suy giảm nhận thức.

Ngọc Tài