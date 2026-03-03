Giãn cơ trước khi ngủ giúp runner thả lỏng hông và lưng dưới, giảm căng mỏi tích lũy trước khi tham dự giải chạy đêm VnExpress Marathon HCMC 2026.

Trước ngày thi đấu, nhiều runner thường ngủ chập chờn vì hồi hộp, thay đổi lịch sinh hoạt hoặc căng cơ sau những buổi taper cuối. Tạp chí Canadian Running gợi ý bốn động tác giãn cơ chậm và nhẹ, giúp cơ thể thư giãn, cải thiện chất lượng giấc ngủ để bước vào vạch xuất phát với cảm giác dễ chịu hơn.

4 động tác giãn cơ hỗ trợ giấc ngủ cho runner

Khác với giãn cơ sau chạy, bài tập trước khi ngủ ở giai đoạn cận ngày thi đấu cần ưu tiên sự êm dịu, tránh ép quá sâu làm cơ bị mỏi thêm. Chuỗi động tác tập trung vào hông, mông, mặt ngoài đùi và lưng dưới. Đây là những vùng dễ căng cứng ở người chạy bộ, kết hợp kích hoạt phản xạ thư giãn thông qua nhịp thở chậm.

Runner nên thực hiện các động tác này trước giờ ngủ khoảng 30 đến 60 phút trong không gian ánh sáng dịu. Kết thúc chuỗi bài tập bằng 5 đến 10 nhịp thở chậm ở tư thế nằm ngửa, tập trung nhịp thở ra dài hơn hít vào. Nếu cảm thấy nhói hoặc tê, người tập cần giảm ngay biên độ của động tác.

Một giấc ngủ ổn định trong những ngày sát giải đấu giúp cơ thể phục hồi trọn vẹn và duy trì tâm lý bình tĩnh. Nhờ đó, runner có thể tự tin bước vào giải chạy đêm lớn nhất Việt Nam với đôi chân thanh thoát cùng tinh thần tỉnh táo.

Hải Long