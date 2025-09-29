4.000 runner chinh phục đường đua xuyên rừng ngập mặn Cần Giờ

Huỳnh Anh Khôi - nhà vô địch 42km chạy trong cơn mưa. Góp mặt cùng Khôi còn có những cái tên nổi tiếng như Đặng Anh Quyết, Lý Phi Hải (42km), Lý Nhân Tín, Phạm Ngọc Phan (21km), Triệu Tiến Luyện (10km)...

Khôi cho biết cơn mưa như "món quà" cho VĐV, giúp thi đấu đỡ mất sức. Nhờ thời tiết mát mẻ và đường chạy ít dốc, runner 22 tuổi đạt PR 2 tiếng 27 phút.