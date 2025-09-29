4.000 runner chinh phục đường đua xuyên rừng ngập mặn Cần Giờ

Không khí cuộc đua HDBank Green Marathon sáng 28/9. Video: Công Khang
Mùa giải thứ 4 của HDBank Green Marathon tăng quy mô thêm 1.000 VĐV so với các mùa trước. Cự ly 42km xuất phát sớm nhất, lúc 4h tại khu vực Nhà thi đấu xã Cần Giờ. Do ảnh hưởng của bão, từ lúc xuất phát, trời bắt đầu đổ mưa nhưng gió nhẹ, lý tưởng để VĐV thi đấu.
Huỳnh Anh Khôi - nhà vô địch 42km chạy trong cơn mưa. Góp mặt cùng Khôi còn có những cái tên nổi tiếng như Đặng Anh Quyết, Lý Phi Hải (42km), Lý Nhân Tín, Phạm Ngọc Phan (21km), Triệu Tiến Luyện (10km)...
Khôi cho biết cơn mưa như "món quà" cho VĐV, giúp thi đấu đỡ mất sức. Nhờ thời tiết mát mẻ và đường chạy ít dốc, runner 22 tuổi đạt PR 2 tiếng 27 phút.
Sau khoảng 30 phút, trời ngừng mưa. VĐV sải bước qua những cung đường trung tâm có chất lượng khá tốt. Mật độ giao thông tại Cần Giờ không cao nhưng ban tổ chức vẫn phối hợp hàng trăm chiến sĩ cảnh sát, dân quân hỗ trợ phân luồng, giúp VĐV thi đấu an toàn.
VĐV hóa trang thành nhân vật Vô Diện trong phim hoạt hình của hãng Ghibli, tay cầm lồng đèn trung thu chạy 21km. Sự xuất hiện của những runner cosplay giúp giải thêm phần thú vị.
Nữ runner chạy qua một ngôi điện thờ trên đường Lê Thương.
Đặc trưng của giải đấu là cung đường Rừng Sác - chạy băng qua những cánh rừng ngập mặn Cần Giờ với quãng đường hơn 20km.
Nhóm VĐV cùng pacer 42km chạy trên đường Rừng Sác. Nhiều VĐV cho biết họ yêu thích giải vì những cung đường qua rừng ngập mặn - "lá phổi xanh" của TP HCM. Không khí trong lành tạo sự thoải mái cho 4.000 runner khi thi đấu.
Hai runner từ câu lạc bộ SSR tham gia cự ly 21km.
Đường Rừng Sác có nhiều cây cầu nhỏ nhưng độ dốc không quá lớn, thích hợp với cả người mới chạy lẫn runner muốn kiếm PR.
Đặng Anh Quyết bứt tốc đoạn gần về đích. Anh về thứ 5 chung cuộc. Trước đó, ngày 27/9, Quyết cùng các thành viên Vạn Phúc Runners vô địch nội dung tiếp sức 8x1km.
Nguyễn Khánh Ly rạng rỡ khi mừng chức vô địch 21km. Khánh Ly quê Quảng Trị, sinh năm 2003, nổi lên là VĐV tiềm năng của điền kinh Việt Nam. Từ đầu năm 2025, cô liên tục tham gia các giải marathon phong trào, luôn nằm trong nhóm thứ hạng cao.
HDBank Green Marathon khép lại 10h, ngày 28/9. Đại diện ngân hàng HDBank, đơn vị đồng hành, cho biết giải tạo cầu nối giữa thể thao với tài chính, con người và thiên nhiên, góp phần lan tỏa các thông điệp về môi trường, phát triển bền vững. Ban tổ chức kỳ vọng giải duy trì thường niên để quảng bá hình ảnh Cần Giờ.
Hoài Phương
Ảnh: Quỳnh Trần