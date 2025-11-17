361° Sports đồng hành 10.000 runner tại Trang An Marathon 2025

361° Sports tiếp tục đồng hành Trang An Marathon mùa 2, cung cấp áo đấu kết hợp giới thiệu bộ sưu tập giày chạy mới.

Mùa giải năm nay lan tỏa thông điệp "One Degree Beyond - Bứt phá giới hạn" với quy mô vận động viên tham gia lớn nhất giải từ trước đến nay. Sự kiện nhằm thể hiện cam kết bền vững của 361° Sports với phong trào thể thao tại Việt Nam, nhất là môn chạy bộ.

Đại diện thương hiệu cho biết vị thế và tiềm năng của Việt Nam trong việc phát triển cộng đồng yêu thể thao là rất lớn. Việc tạo điều kiện tối ưu cho các vận động viên giải chạy giúp họ có thêm động lực thể hiện sức mạnh, ý chí bền bỉ, đồng thời thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong nước.

Hàng nghìn runner diện áo đấu của thương hiệu tại Trang An Marathon 2025. Ảnh: 361º Sports

Năm nay, khu trưng bày sản phẩm, booth check-in và khu vực quà tặng của Trang An Marathon 2025 được bố trí hợp lý, tạo điều kiện cho runner thoải mái tham quan, trải nghiệm. Áo đấu của giải do 361° cung cấp có chất liệu nhẹ, thoáng, hỗ trợ kháng khuẩn, vận động tối ưu kể cả trong thời tiết không thuận lợi. Sắc áo cam đặc trưng của giải giúp tạo điểm nhấn nổi bật cho runner xuyên suốt hành trình từ cổng Tam Quan tới Sông Sào Khê và toàn bộ khu di tích cố đô Hoa Lư.

Runner tham gia các hoạt động tương tác tại khu trải nghiệm thương hiệu. Ảnh: 361° Sports

Mùa giải 2025 cũng là lần đầu tiên 361° Sports giới thiệu bộ sưu tập giày chạy, trang phục và phụ kiện dành cho runner với nhiều điểm nổi bật về công nghệ. Những mẫu giày như Furious GT, Titan III Max được runner Trịnh Đình An và NAG Tuấn Quách đánh giá phù hợp cho cự ly trung bình đến dài. Đế ngoài nhẹ, cấu trúc ổn định và thanh đệm hỗ trợ bật nảy hiệu quả.

Ngoài ra, Spire Float 2.0 với thanh đệm carbon cũng đáp ứng yêu cầu tốc độ ở cự ly ngắn. Đặc biệt, Rain-block là lựa chọn tối ưu chống thấm nước, phù hợp cho các VĐV trong thời tiết mưa nhiều.

Titan III Max trên chân NAG Tuấn Quách. Ảnh: 361° Sports

361° Sports cho biết sẽ tiếp tục mang đến sản phẩm chất lượng cao đáp ứng đa dạng nhu cầu vận động và thị hiếu khách hàng. Thương hiệu hiện là nhà tài trợ liên tục 16 năm của Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) và là đối tác chính thức của Hội đồng Olympic châu Á. Các công nghệ sản phẩm của đơn vị cũng từng nhận được phản hồi tích cực từ các runner tại Berlin Marathon 2025.

Đan Minh