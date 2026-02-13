30 phút đến Long Thành

Trở lại với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, dù kết nối đường bộ trong giai đoạn đầu chưa tốt, điều may mắn là cụm cảng vẫn có thể kết nối tương đối hiệu quả với vùng hậu phương thông qua hệ thống sông tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long, cùng các cảng biển, điểm thông quan nội địa (ICD) trong khu vực, với phương tiện vận chuyển là sà lan.
Đến nay, cụm cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam vẫn phụ thuộc rất lớn vào hệ thống này - 90% sản lượng thông quan được kết nối qua sà lan với nhiều cảng và ICD khác nhau tại khu vực phía Nam và cả Campuchia.
Nhưng Long Thành không "may mắn" như Cái Mép - Thị Vải: không có phương án nào khác (ngoài đường bộ) có thể chia lửa trong giai đoạn đầu sân bay hoạt động.
Câu chuyện này không chỉ là vấn đề riêng của Long Thành. Nó phản ánh một mô hình phát triển hạ tầng có tiền lệ: công trình đầu mối được xây dựng với quy mô lớn, nhưng hệ thống kết nối lại chậm hơn một nhịp.
Về mặt kỹ thuật, việc hạ tầng đầu mối hoàn thành trước kết nối là điều vẫn có thể được giải thích. Các dự án như sân bay hay cảng biển thường có quy mô lớn, thời gian xây dựng dài và chịu áp lực tiến độ rõ ràng. Trong khi đó, hệ thống kết nối lại liên quan đến nhiều địa phương, nhiều nguồn vốn và nhiều dự án khác nhau.
Nhưng về mặt hiệu quả khai thác, người sử dụng không chỉ nhìn vào quy mô công trình, mà còn nhìn vào thời gian và chi phí để tiếp cận nó. Một sân bay cách trung tâm 40-50 km không phải là điều bất thường. Nhiều sân bay lớn trên thế giới cũng nằm ở khoảng cách tương tự. Nhưng điểm chung của các sân bay đó là đều có hệ thống kết nối công cộng tốc độ cao, ổn định và dễ dự đoán.
Tại Tokyo, hành khách có thể đi tàu nhanh từ trung tâm ra sân bay Narita trong khoảng một giờ. Ở Seoul, tuyến tàu sân bay kết nối thẳng trung tâm với Incheon, thời gian di chuyển khoảng 45-60 phút, gần như không phụ thuộc vào tình trạng giao thông đường bộ. Điểm chung của các sân bay này không nằm ở độ hoành tráng, mà ở việc chúng được kết nối bằng hệ thống vận tải công suất lớn, chủ yếu là đường sắt đô thị hoặc tàu nhanh chuyên dụng.