30 phút chuẩn bị giúp ôtô an toàn hơn trong bão

Chọn chỗ đỗ, kiểm tra hệ thống điện, phanh, lốp là những việc chủ xe cần làm trước khi bão đổ bộ.

Cơn bão Bualoi (bão số 10) dự kiến đổ bộ miền Trung chiều nay 28/9, kèm mưa lớn và nguy cơ ngập lụt. Đây là tình huống thường gây hư hỏng nặng cho ôtô, từ động cơ đến nội thất. Tuy nhiên, chỉ với khoảng 30-45 phút chuẩn bị trước bão, chủ xe đã có thể giảm đáng kể rủi ro và thiệt hại do bão gây ra.

Chọn chỗ đỗ xe an toàn (10-15 phút)

Một trong những nguyên nhân khiến xe hư hỏng nặng sau bão là đỗ ở vị trí thấp trũng, hầm gửi xe không có hệ thống thoát nước hiệu quả. Khi mưa lớn kéo dài, nước có thể dâng nhanh, nhấn chìm toàn bộ xe chỉ trong vài chục phút. Do đó, chủ xe nên ưu tiên gửi tại các bãi có mái che, khu vực cao ráo hoặc tầng nổi. Nếu bắt buộc để trong hầm chung cư, cần tìm hiểu trước năng lực bơm thoát nước và chọn chỗ đỗ gần lối ra để dễ di chuyển khi có sự cố.

Ngoài nguy cơ ngập nước, gió lớn khi bão cũng gây ra nhiều rủi ro cho xe. Do đó nếu buộc phải đỗ ở ngoài, chủ xe cần hạn chế đỗ sát cây cổ thụ, cột điện, trạm biến áp hay biển quảng cáo, bởi những vật này có thể bị gãy đổ, gây trầy xước, vỡ kính hoặc móp thân vỏ. Nếu không có bãi đỗ an toàn, chủ xe có thể cân nhắc gửi nhờ tại nhà người thân ở vị trí cao, thay vì để ngoài đường.

Chiếc VinFast VF8 bị cây đổ đè ở phố Hương Viên, Hai Bà Trưng, Hà Nội sau cơn bão Yagi năm 2025. Ảnh: Lương Dũng

Nếu không thể đưa xe đến nơi an toàn, chủ xe có thể áp dụng một số biện pháp tạm thời để giảm thiểu thiệt hại, ví dụ như bịt kín ống xả, họng hút gió bằng túi ni lông và băng keo sẽ giúp ngăn nước chảy ngược vào động cơ. Nếu có sẵn bạt phủ chống nước chuyên dụng, chủ xe nên phủ toàn bộ xe để giảm thiểu tác động của bùn đất, rác thải cuốn theo dòng chảy. Những biện pháp này không thể bảo vệ tuyệt đối, nhưng sẽ giảm thiểu mức độ hư hỏng, đặc biệt đối với nội thất và hệ thống điện tử trong xe. Khi hết bão, chủ xe cần tháo túi ni lông ở những vị trí đã bịt trước khi khởi động xe.

Kiểm tra xe trước bão (20-30 phút)

Trước khi bão đổ bộ, chủ xe nên dành thời gian kiểm tra tổng thể tình trạng kỹ thuật của xe. Quan trọng nhất là ắc-quy và hệ thống điện cần được đảm bảo hoạt động tốt, bởi chỉ một lần chết máy giữa mưa lớn cũng có thể khiến xe mắc kẹt trong dòng nước lũ. Các chi tiết khác như cần gạt mưa, nước rửa kính và hệ thống chiếu sáng cũng phải ở tình trạng tốt để duy trì tầm nhìn trong điều kiện mưa gió hạn chế.

Bên cạnh đó, lốp xe cần được bơm đúng áp suất và không quá mòn để đảm bảo độ bám đường, giúp xe ổn định hơn khi mặt đường trơn trượt. Hệ thống phanh cũng phải được kiểm tra kỹ lưỡng. Ngoài ra, bình nhiên liệu nên duy trì trên nửa mức hoặc đầy, đề phòng tình huống giao thông bị tê liệt hoặc kẹt xe nhiều giờ liền.

Khi đã kiểm tra hoàn chỉnh toàn bộ xe, chủ xe nên chụp ảnh hoặc quay video hiện trạng xe từ nhiều góc, cả bên ngoài lẫn bên trong. Việc này giúp lưu lại bằng chứng rõ ràng, thuận tiện cho quá trình làm việc với công ty bảo hiểm nếu xe không may bị hư hỏng. Một số hãng bảo hiểm còn yêu cầu cập nhật tình trạng xe trước thiên tai để xác nhận quyền lợi bồi thường.

Lưu ý khi buộc phải di chuyển

Trong bão, an toàn nhất vẫn là ở trong nhà, hạn chế tối đa việc ra đường. Chủ xe chỉ nên lái xe khi thực sự bất khả kháng, ví dụ phải di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn hơn hoặc giải quyết công việc khẩn cấp. Việc lái xe trong mưa bão luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, từ ngập nước đến cây đổ, sạt lở, vì vậy nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Kỹ năng an toàn khi lái xe trong bão Kỹ năng sống còn khi lái xe trong mưa bão. Video: Hồ Tân

Nếu buộc phải di chuyển, tài xế cần giữ tốc độ thấp, lái xe bình tĩnh, tránh phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột, giữ khoảng cách với xe phía trước xa hơn bình thường để có thêm thời gian xử lý. Đặc biệt, tài xế cần hạn chế di chuyển qua đoạn ngập quá nửa bánh xe. Trường hợp xe chết máy trong nước, tuyệt đối không khởi động lại vì nguy cơ thủy kích rất cao, thay vào đó cần liên hệ đội cứu hộ.

Ngoài ra, việc chuẩn bị sẵn một số vật dụng trong xe sẽ giúp chủ xe chủ động hơn trong tình huống khẩn cấp. Những vật dụng cần thiết tối thiểu bao gồm bộ sơ cứu y tế cơ bản, áo mưa, đèn pin, pin dự phòng, dây câu bình, dây kéo xe. Bên cạnh đó, chủ xe cũng nên để sẵn thực phẩm khô và nước uống đóng chai, phòng trường hợp kẹt xe nhiều giờ.

