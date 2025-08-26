3 thói quen đơn giản giúp bác sĩ Mỹ đảo ngược lão hóa 11 năm

Tiến sĩ Kurt Hong, chuyên gia béo phì và nghiên cứu dinh dưỡng, cho biết đã "trẻ hóa tuổi sinh học" của mình từ 52 xuống còn 41 tuổi nhờ lối sống khoa học.

Hong hiện là Giám đốc y tế của Lifeforce, tại Los Angeles, chia sẻ không mắc bệnh mãn tính nào và duy trì ba thói quen cốt lõi mỗi ngày để đạt được kết quả ấn tượng này.

Kết quả xét nghiệm tuổi sinh học được thực hiện cách đây 18 tháng cho thấy cơ thể Hong trẻ hơn 11 năm so với tuổi thực tế. Ông sử dụng thuật toán PhenoAge để đo lường chín chỉ số sinh học liên quan quá trình lão hóa, bao gồm mức độ viêm nhiễm và sức khỏe trao đổi chất.

"Nhiều bệnh mãn tính liên quan tuổi tác có liên hệ trực tiếp với chế độ ăn uống và cân nặng. Yếu tố then chốt là phải chủ động", ông Hong nhấn mạnh.

Thói quen đầu tiên Hong duy trì là kết hợp tập luyện tim mạch và rèn luyện sức bền hàng tuần. Ông giải thích hai hình thức này đóng góp vào những khía cạnh khác nhau, cụ thể tập luyện tim mạch góp phần vào sự dẻo dai và sức khỏe tim mạch, còn rèn luyện sức bền giúp xây dựng và duy trì cơ bắp cũng như mật độ xương.

Đối với bài tập tim mạch, ông Hong ưa thích chạy bộ, leo núi và bơi lội vào mùa hè, tận dụng tối đa thời tiết Nam California để tập ngoài trời. Ông cũng sử dụng máy tập tạ trong phòng gym 45 phút, vài lần mỗi tuần với phương châm "vào và ra nhanh gọn" thay vì dành nhiều giờ liên tục.

Cách tiếp cận "tốt hơn không làm gì" của tiến sĩ Hong được ủng hộ bởi nghiên cứu năm 2023 trên Tạp chí Y học Thể thao Anh. Nghiên cứu phân tích dữ liệu của hơn 30 triệu người phát hiện những ai tập thể dục trung bình 2,5 giờ mỗi tuần có nguy cơ tử vong sớm, bệnh tim mạch và ung thư thấp hơn nhóm ít vận động. Thậm chí tập luyện chỉ 1,25 giờ - một nửa mức khuyến nghị - vẫn mang lại lợi ích đáng kể so với việc không hoạt động.

Tiến sĩ Kurt Hong, chuyên gia béo phì và nghiên cứu dinh dưỡng. Ảnh: Lifeforce

Thói quen thứ hai là bổ sung vitamin D hàng ngày. Ông Hong không tin tưởng vào việc sử dụng nhiều loại thực phẩm chức năng được quảng cáo rầm rộ nhưng khẳng định chúng hữu ích cho người thiếu hụt hoặc có bệnh lý cụ thể. "Tôi chỉ sử dụng một loại duy nhất", ông nói.

Vitamin D được ông lựa chọn vì kết quả xét nghiệm cho thấy mức độ thấp trong cơ thể và vì tác dụng hỗ trợ hấp thụ canxi, chất quan trọng cho mật độ xương bắt đầu suy giảm từ tuổi 35. Nhiều nhà sinh vật học và chuyên gia nghiên cứu trường thọ cũng bổ sung vitamin D nhờ tác dụng tích cực đối với xương, hệ miễn dịch và giảm nguy cơ ung thư.

Thói quen cuối cùng là thách thức trí não một đến hai giờ mỗi ngày. Vị bác sĩ áp dụng nguyên tắc: "Bộ não giống như cơ bắp, không sử dụng sẽ mất đi". Trong tuần, công việc đã cung cấp đủ kích thích tinh thần, nhưng cuối tuần ông chơi cờ vua, cờ caro với con hoặc đọc sách. Thời gian sử dụng màn hình không được tính vào hoạt động này.

Mặc dù kích thích tinh thần không thể ngăn chặn quá trình lão hóa não bộ, bằng chứng khoa học cho thấy nó giúp xây dựng khả năng chống chọi với các triệu chứng Alzheimer như mất trí nhớ. Khả năng này được gọi là dự trữ nhận thức, và các nghiên cứu chứng minh những người có dự trữ nhận thức cao hơn, được hình thành qua các hoạt động trí óc, mắc Alzheimer muộn hơn và có ít triệu chứng hơn.

Hong tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải giàu trái cây tươi và rau củ, được nhiều chuyên gia đánh giá là phương pháp dinh dưỡng lành mạnh nhất để kéo dài tuổi thọ. Ông cũng duy trì lối sống năng động để kiểm soát cân nặng ở mức hợp lý.

"Điều quan trọng nhất tôi nhắn nhủ bệnh nhân là tuổi tác thực chất chỉ là con số", ông chia sẻ. Theo ông, cơ thể có thể báo hiệu bạn 52 tuổi, nhưng bạn hoàn toàn có thể cư xử và cảm nhận như người 35 tuổi. "Tất nhiên, điều ngược lại cũng có thể xảy ra", ông nói.

Hoàng Dung (Theo Business Insider)