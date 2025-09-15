3.000 runner dự HDBank Green Marathon mùa thứ tư

Mùa giải thứ tư của HDBank Green Marathon sẽ khởi tranh ngày 27-28/9 tại Cần Giờ, quy tụ 3.000 runner, thi đấu nhiều cự ly như full marathon, chồng cõng vợ…

Giải do HDBank và Công ty Unique phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh TP.HCM tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM. Giải còn có sự đồng hành của UNESCO - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc. Địa điểm tổ chức là xã Cần Giờ - khu dự trữ sinh quyển thế giới, được xem là "lá phổi xanh" của TP HCM.

Cung đường marathon uốn lượn giữa rừng ngập mặn. Ảnh: HDBank

Theo công bố, đường chạy được chứng nhận đạt chuẩn quốc tế bởi Hiệp hội Marathon Thế giới (AIMS), cho phép vận động viên dùng kết quả để đăng ký các giải quốc tế. Nét đặc trưng của đường đua là qua những cánh rừng xanh. Runner được ngắm bình minh lên trên cánh rừng ngập mặn, hít thở không khí trong lành.

Các cự ly đa dạng gồm Kids Run, 5 km, 10 km, half marathon và marathon, cùng nhiều nội dung đồng hành như "chồng cõng vợ", "tiếp sức đồng đội". Giải năm nay tiếp tục thu hút nhiều elite hàng đầu làng chạy như Đan Quyết cùng nhiều runner từ TP HCM và các địa phương lân cận. Điểm nhấn sau đường đua là khu vực phục hồi miễn phí với dịch vụ massage, bổ sung dinh dưỡng và tư vấn từ chuyên gia.

Runner chạy giữa những cung đường xanh. Ảnh: HDBank

Song song thi đấu, giải còn tổ chức các hoạt động cộng đồng. Runner có thể cùng tham gia làm sạch bãi biển, trồng cây, tặng quà trung thu và xe đạp cho trẻ em khó khăn, qua đó quảng bá hình ảnh Cần Giờ và Lễ hội Nghinh Ông - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - đến bạn bè quốc tế.

Với hơn 3.000 vận động viên tham gia mỗi mùa, HDBank Green Marathon được xem là sự kiện thể thao, cộng đồng thường niên, nơi mỗi bước chạy còn góp phần kiến tạo giá trị bền vững cho xã hội và môi trường.

Nụ cười VĐV trên đường chạy. Ảnh: HDBank

Năm nay, giải tiếp tục khẳng định cam kết gắn kết kinh doanh với trách nhiệm xã hội của HDBank, hướng đến thông điệp sống xanh, khỏe mạnh, bảo vệ môi trường. Lần đầu tiên, ban tổ chức giới thiệu trải nghiệm tài chính số thông qua siêu ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới, nhằm kết nối công nghệ với đời sống và thể thao.

Hoài Phương