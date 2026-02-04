260 triệu đồng giúp tái thiết trường học vùng lũ

Đăk LăkNhận 260 triệu đồng từ Quỹ Hy vọng và các đơn vị đồng hành, điểm trường Hà Yến bắt đầu làm mới hệ thống tường rào và mua sắm trang thiết bị hư hại sau bão.

Chiều 3/2, Quỹ Hy vọng - báo VnExpress cùng Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam và Công ty TNHH HTAUTO Việt Nam trao kinh phí tái thiết cơ sở hạ tầng cho điểm trường Hà Yến, thuộc Trường TH-THCS Lê Duẩn, xã Tuy An Đông.

Cuối năm 2025, bão Kalmaegi (số 13) kèm mưa lũ kéo dài khiến Đăk Lăk thiệt hại nặng. Thiên tai cũng khiến nhiều trường học bị tốc mái, ngập sâu, hư hỏng toàn bộ thiết bị, gián đoạn việc học tập của hàng nghìn học sinh.

Tại điểm trường Hà Yến, gió bão quật sập hoàn toàn khu nhà vệ sinh, nhà để xe giật đổ hàng rào và làm hư hỏng nhiều cơ sở vật chất, gây mất an toàn, gián đoạn công tác giảng dạy. Ước tính kinh phí khắc phục 260 triệu đồng.

Đại diện đoàn tài trợ trao bảng tài trợ tượng trưng cho điểm trường Hà Yến, thuộc Trường TH-THCS Lê Duẩn, xã Tuy An Đông, chiều 3/2. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Cô Nguyễn Thị Bích Trà, Phó hiệu trưởng nhà trường, vẫn ám ảnh cảnh tượng bùn non đặc quánh bao phủ sân trường, phòng học ngày nước rút. Bàn ghế, sách vở bị cuốn trôi, nhiều thiết bị mắc trên ngọn cây khiến thầy trò nhìn nhau bất lực.

"Chúng tôi từng không biết xoay xở từ nguồn nào để khắc phục", cô Trà nói.

Sau khi khảo sát, chương trình Cùng đồng bào vượt lũ do Quỹ Hy vọng - báo VnExpress thực hiện, đã giúp nhà trường xây mới các hạng mục sập đổ, bổ sung đồ dùng học tập để học sinh sớm ổn định. Trong đó, 200 triệu đồng từ đóng góp của Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam, 60 triệu đồng từ khách hàng, đối tác, cán bộ nhân viên Công ty TNHH HTAUTO Việt Nam và độc giả báo VnExpress.

Lãnh đạo xã Tuy An Đông đánh giá đây là nguồn lực kịp thời giúp địa phương giải quyết khó khăn sau trận lũ lịch sử.

Chứng kiến nỗ lực bám trường của thầy trò vùng lũ, ông Đặng Vinh Nhân - Giám đốc Thương mại Terumo Việt Nam bày tỏ: "Chúng tôi tin mỗi lớp học được dựng lại sẽ là nơi nuôi dưỡng ước mơ của các em".

Khu nhà vệ sinh tại điểm trường Hà Yến, thuộc Trường TH-THCS Lê Duẩn, xã Tuy An Đông, bị bão lũ đánh sập, tháng 11/2025. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Tháng 11/2025, bão số 13 gây thiệt hại gần 5.500 tỷ đồng tại Đắk Lắk, ảnh hưởng hàng trăm cơ sở giáo dục. Chương trình "Cùng đồng bào vượt lũ" do Quỹ Hy vọng tái khởi động đến nay đã hỗ trợ 50 trường học và trao quà cho bệnh nhân tại miền Trung với tổng kinh phí 18 tỷ đồng.

Quỳnh Nguyễn