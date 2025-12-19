Gần 18 tỷ đồng hồi sinh trường học vùng lũ

Gần 20.000 học sinh tại 50 ngôi trường từ Bắc vào Nam đã có lớp học mới khang trang sau bão lũ, nhờ nguồn lực 18 tỷ đồng từ Quỹ Hy vọng và độc giả VnExpress.

Những ngày cuối năm, dãy nhà hai tầng của Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) vẫn còn in hằn dấu vết của những trận bão liên tiếp. Các phòng học trống hoác, cửa sổ toang hoác đón gió lùa từ cánh đồng sau nhà. Bên trong, nền nhà vẫn còn loang lổ vết ẩm ướt do thấm dột kéo dài. Tại lối cầu thang dẫn lên tầng hai, tấm biển "Nguy hiểm, cấm lại gần" nằm chỏng chơ như một lời nhắc nhớ về sự tàn phá của thiên nhiên.

Đây là một trong những điểm trường chịu thiệt hại nặng nề nhất tại Bình Định. Để đảm bảo an toàn, hơn trăm học sinh phải di dời sang học tạm tại các điểm lẻ trong khi chờ đợi nguồn lực tu sửa.

Trước tình cảnh đó, Quỹ Hy vọng đã quyết định hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng để "thay áo mới" cho ngôi trường, giúp thầy trò sớm ổn định dạy và học.

Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp tan hoang sau bão. Ảnh: Ngọc Huy

Tương tự, tại Nghệ An, Trường Tiểu học Hưng Lợi, xã Lam Thành cũng vừa nhận gói hỗ trợ gần 1 tỷ đồng. Số tiền này dùng để lợp lại mái dãy nhà hai tầng và mua sắm trang thiết bị thay thế cho những thứ đã bị hư hại. Riêng dãy nhà cấp 4 gồm 7 phòng học bị sập hoàn toàn, Quỹ đã lên phương án tài trợ xây mới trong năm 2026.

"Chúng tôi từng choáng váng khi thấy cảnh trường lớp tan hoang sau bão, không biết xoay xở đâu ra kinh phí khắc phục. Sự đồng hành của Quỹ Hy vọng lúc này chính là 'phao cứu sinh' kịp thời nhất", đại diện nhà trường chia sẻ.

Năm 2025 được ghi nhận là năm thiên tai khốc liệt, gây thiệt hại kinh tế ước tính 100.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh "bão chồng bão, lũ chồng lũ", chương trình "Cùng đồng bào vượt lũ" do Quỹ Hy vọng phát động từ tháng 8 đã trở thành điểm tựa cho ngành giáo dục tại các vùng thiên tai.

Hơn 50 ngôi trường được hỗ trợ đợt này nằm trải dài từ các tỉnh miền núi phía Bắc (Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang...) đến miền Trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh...) và Tây Nguyên (Gia Lai, Đăk Lăk). Các trường nhận mức tài trợ linh hoạt từ 56 triệu đến hàng tỷ đồng tùy theo mức độ thiệt hại, nâng tổng giá trị cam kết lên gần 18 tỷ đồng.

Quỹ Hy vọng cùng UNIQLO đến khảo sát, trao tài trợ tại Trường Tiểu học Hưng Lợi cuối tháng 10. Ảnh Đức Hùng

Trước đó, vào đầu năm, Quỹ cũng đã dành 4,6 tỷ đồng để tái thiết 9 điểm trường bị ảnh hưởng bởi bão Yagi (2024), trong đó có hai điểm trường xây mới hoàn toàn tại Cao Bằng và Lào Cai.

Bên cạnh việc kiên cố hóa trường lớp, những chuyến xe của Quỹ Hy vọng còn mang theo hơi ấm đến tận tay học sinh vùng lũ. Hơn 66.000 cuốn vở, 10.000 áo ấm, gần 2.000 hộp thực phẩm sức khỏe cùng hàng nghìn phần quà thiết thực đã được trao tặng, giúp các em vững bước tới trường sau biến cố.

Chương trình nhận được sự chung tay mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp và độc giả VnExpress. Trong đó, Tập đoàn FPT và cán bộ nhân viên đóng góp 5,6 tỷ đồng, De Heus 2,2 tỷ đồng, UNIQLO 1,5 tỷ đồng, cùng sự tham gia của MSD, Home Credit và hàng nghìn tấm lòng hảo tâm khác.

Quỹ Hy vọng - Báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm chung tay hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh, tái thiết cơ hạ tầng bị tàn phá sau bão lũ. Quý độc giả ủng hộ tại đây

Nga Thanh