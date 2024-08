250 chiến sĩ không quân đảm bảo an ninh cho VM Nha Trang

250 chiến sĩ của Trường Sĩ quan Không quân sẽ chia thành nhiều tổ, đảm bảo an ninh, an toàn và nhiều khâu chuyên môn khác cho 9.000 runner VM Nha Trang.

Chiều ngày 9/8, ban tổ chức VnExpress Marathon phối hợp cùng Trường Sĩ quan Không quân tập huấn kỹ năng, hướng dẫn công việc cho 250 học viên. Lực lượng này được phân công hỗ trợ các tổ an ninh đường chạy, phát huy chương, áo finisher, tiếp nước...

Các chiến sĩ tập hợp nghe phổ biến thông tin giải đấu. Ảnh: Đức Đồng

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Trường Sỹ quan Không quân cung cấp lực lượng học viên đông đảo để phục vụ an ninh, an toàn cho đường chạy. Tại buổi tập huấn, các học viên được hướng dẫn chi tiết về công việc trên đường đua. Trong đó, khâu an ninh, phân luồng là quan trọng nhất. Đội ngũ này sẽ được phân công vào nhiều vị trí trên khắp cung đường. Nhiệm vụ là xử lý các tình huống phát sinh, điều tiết giao thông, không để phương tiện cơ giới vào đường đua, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho 9.000 người.

Ông Dương Hải Anh - Phó giám đốc Đường chạy VnExpress Marathon tập huấn cho các chiến sĩ. Ảnh: Đức Đồng

Ông Dương Hải Anh - Phó giám đốc Đường chạy VnExpress Marathon chia sẻ cụ thể với nhóm học viên về các yêu cầu chuyên môn, đồng thời nhắc đến ý nghĩa quan trọng của giải trong việc quảng bá hình ảnh của địa phương. "Các bạn sẽ là lực lượng góp phần quan trọng để tạo nên trải nghiệm an toàn, vui vẻ cho những du khách, gia đình đến Nha Trang dự giải", ông Hải Anh nói.

Rất nhiều học viên trong số này đã tham gia hỗ trợ VM Nha Trang 2023. Năm ngoái, 200 chiến sĩ được điều động. Tất cả đều háo hức trước công việc được giao. "Chúng tôi nôn nao chờ phục vụ cho các VĐV, cũng là một trải nghiệm khá mới với những chiến sĩ. Hy vọng mọi người khi đến Nha Trang thi đấu sẽ có nhiều niềm vui", Hoàng Nam, học viên trường bày tỏ.

250 chiến sĩ không quân tương lai sẽ bắt đầu công việc từ đêm ngày 10/8 đến khi kết thúc giải đấu vào sáng 11/8.

Các chiến sĩ hào hứng khi nghe chia sẻ về nhiệm vụ tại giải. Ảnh: Đức Đồng

Trước đó, ban tổ chức VnExpress Marathon Nha Trang đã huy đồng gần 1.000 tình nguyện viên là sinh viên, học sinh trên địa bàn để hỗ trợ phục vụ xuyên suốt ba ngày tổ chức.

Bắt đầu từ 3h ngày 11/8, 9.000 VĐV dự giải sẽ được tận hưởng cung đường ven biển đẹp bậc nhất Việt Nam. Runner sẽ chạy trên những tuyến đường bám biển như Trần Phú - Phạm Văn Đồng, đón bình minh trên đèo Lương Sơn ở độ cao hơn 60m. Dọc đường đua là hệ thống tiện ích dày đặc. Ban tổ chức bố trí đến 26 trạm nước, y tế, nhà vệ sinh để hỗ trợ runner thi đấu an toàn.

Năm nay, VM Nha Trang vắng bóng các VĐV từ châu Phi. Cuộc đua vô địch dự báo mở ra nhiều cơ hội cho runner quốc nội. Dàn runner top đầu góp mặt tại giải có Hứa Thuận Long, Phạm Ngọc Phan, Đan Quyết, Trịnh Quốc Lượng, Hồng Lệ, Thu Hà, Nông Chang... Cuộc đua vô địch và diễn biến giải đấu sẽ được trực tiếp trên VnExpress, từ 2h45 ngày 11/8.

Hoài Phương