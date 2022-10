200 runner tham gia sự kiện chạy bộ của Garmin

TP HCMSự kiện "Why Do We Run Flash Race" thu hút 200 runner chạy quanh Thảo Cầm Viên, trong đó có những tên tuổi như Lâm Quang Nhật, Tuna Đặng, Annie Nguyễn,...

Why Do We Run Flash Race là sự kiện do Garmin Run Club khởi xướng với thử thách là ba vòng chạy quanh Thảo Cầm Viên. Tổng lộ trình là 5km. Sự kiện bắt đầu lúc 5h30 sáng, 22/10 và hút 200 chân chạy tham gia. Sự kiện quy tụ các đại sứ của Garmin Vietnam đồng thời là những vận động viên chuyên nghiệp và phong trào hàng đầu như nhà vô địch triathlon Lâm Quang Nhật, nhà vô địch Ironman 70.3 Tuna Đặng (Đặng Quốc Tuấn), vận động viên ultra-marathon Đỗ Trọng Nhơn, doanh nhân - vận động viên phong trào Annie Nguyễn...

Các đại sứ Garmin góp mặt tại sự kiện Why Do We Run Flash Race. Ảnh: Garmin

Chia sẻ về lý do chọn Thảo Cầm Viên là địa điểm chạy, ban tổ chức cho biết đây là biểu tượng của TP HCM đồng thời là nơi có không gian nhiều cây xanh, không khí trong lành và có nhiều cung đường chạy thú vị. "Đây là những yếu tố làm nên một giải chạy lý tưởng ngay tại trung tâm thành phố, vừa dễ tiếp cận, vừa mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo cho các runner", đại diện Garmin Vietnam chia sẻ.

Kết thúc sự kiện, những VĐV đạt thành tích tốt nhất được Garmin trao thưởng. TRong đó, hai chân chạy chiến thắng hạng mục nam và nữ nhận đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 255. Ban tổ chức cũng trao những phần quà là những vật dụng hỗ trợ chạy bộ từ Garmin cho những thành viên có thành tích được cải thiện nhiều nhất và tham gia tập luyện chăm chỉ.

Runner trong trang phục hồng chạy quanh Thảo Cầm Viên. Ảnh: Garmin

Cộng đồng chạy bộ Garmin Run Club (GRC) là mô hình đào tạo chạy bộ khoa học của Garmin, có mặt tại hơn 10 quốc gia Châu Á. Với mục tiêu giúp những người yêu thích chạy bộ nâng cao kỹ năng, GRC mang đến nhiều hoạt động khác nhau, góp mặt tại nhiều giải chạy để lan tỏa tinh thần rèn luyện tích cực trong cộng đồng chạy bộ Việt Nam. Năm 2022 đánh dấu một năm thành công của GRC với hàng loạt hoạt động nổi bật. Tại TP HCM, GRC đã tái khởi động các giải chạy ngoài trời từ tháng hai năm nay.

Giải chạy "Why Do We Run Flash Race" cũng được diễn ra đồng thời với buổi test run cuối học kỳ mùa thu của GRC. Đây là dịp để Garmin tuyên dương các thành viên hoạt động tích cực và có thành tích cải thiện đáng kể, góp phần khuyến khích tinh thần thể thao trong câu lạc bộ.

Runner chụp ảnh sau sự kiện. Ảnh: Garmin

Dịp này, Garmin tổ chức các buổi hội thảo nâng cao trình độ do các huấn luyện viên giàu chuyên môn, kinh nghiệm của GRC chủ trì. Các buổi chia sẻ xoay quanh chủ đề kĩ thuật chạy bộ khoa học, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng và phục hồi đúng cách trong chạy bộ. "Qua các buổi này, runner được tiếp nhận những kiến thức thực tiễn, từ đó có lộ trình tập luyện tối ưu để nâng cao trình độ một cách khoa học", đại diện GRC khẳng định.

Garmin Vietnam cũng mang đến chương trình "Đại sứ trải nghiệm" là ưu đãi riêng cho vận động viên tham dự giải chạy khám phá dòng đồng hồ thông minh Garmin Forerunner miễn phí trong vòng 4 tuần. Đây là dòng đồng hồ thông minh GPS chạy bộ của Garmin, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, gọn nhẹ, được tích hợp nhiều tính năng, ứng dụng nhiều công nghệ thể thao tiên tiến và dữ liệu sinh học chuyên sâu, phục vụ hiệu quả cho người theo đuổi những hoạt động thể thao như chạy bộ, chạy địa hình và ba môn phối hợp.

Hoài Phương