200 runner chạy khởi động trước VnExpress Marathon Hải Phòng

200 runner chạy khởi động trước thềm VnExpress Marathon Hải Phòng

VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 diễn ra ngày 21/12, quy tụ hơn 14.000 VĐV, trong đó có 5.000 người đăng ký 42km. Mọi thông tin về cung đường, địa điểm tổ chức, lưu ý dành cho VĐV được cập nhật trên fanpage và website của giải.

Lan Anh - Huy Mạnh