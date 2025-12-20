200 runner chạy khởi động trước VnExpress Marathon Hải Phòng
Runner đến từ các CLB Hải Phòng và tỉnh lân cận tham gia buổi chạy khởi động, làm nóng không khí trước ngày đua VnExpress Marathon Hải Phòng, sáng 20/12.
VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 diễn ra ngày 21/12, quy tụ hơn 14.000 VĐV, trong đó có 5.000 người đăng ký 42km. Mọi thông tin về cung đường, địa điểm tổ chức, lưu ý dành cho VĐV được cập nhật trên fanpage và website của giải.