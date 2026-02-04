200 nhà khoa học chia sẻ về xu hướng công nghệ sinh học và năng lượng

Hà NộiCác nhà khoa học Việt Nam và Hàn Quốc chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới cũng như xu hướng công nghệ sinh học, năng lượng tại hội thảo tổ chức từ ngày 3 đến 6/2.

Hội thảo Hóa học xanh lần thứ 13 (Green Chemistry Workshop - GCW 2026) do Hội Hóa học Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Hóa học Công nghiệp và Kỹ thuật Hóa học Hàn Quốc và Đại học Phenikaa tổ chức. Đây là kỳ hội thảo có quy mô lớn nhất của chuỗi GCW từ trước tới nay.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia thúc đẩy chuyển dịch xanh, GCW 2026 tập trung thảo luận các hướng nghiên cứu về hóa học xanh gắn với năng lượng, môi trường và sản xuất bền vững. Với chủ đề "Công nghệ sinh học đổi mới sáng tạo và Khoa học năng lượng", hội thảo cập nhật các xu hướng nghiên cứu mới trong hóa học xanh, đồng thời trao đổi về kết hợp kỹ thuật hóa học và công nghệ sinh học.

Nhà khoa học Lee Sang-Young, Đại học Yonsei (Hàn Quốc), chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Đại học Phenikaa

Ban tổ chức, các nhà khoa học đã gửi hơn 120 báo cáo về hội thảo. Trong số này, 12 báo cáo khoa học tiêu biểu được lựa chọn trình bày tại các phiên chuyên đề. Nội dung được thảo luận tại GCW 2026 xoay quanh nhiều chủ đề như kinh tế tuần hoàn; giải pháp chuyển đổi và lưu trữ năng lượng; vật liệu và công nghệ điện hóa; sản xuất năng lượng xanh từ phụ phẩm nông nghiệp; các hướng tiếp cận mới trong công nghệ sinh học phục vụ năng lượng và môi trường.

Trong đó GS Lee Sang-Young, Đại học Yonsei (Hàn Quốc) chia sẻ về phương pháp mới, thiết kế lại chất điện phân polymer trên cơ sở polyethylene oxide (PEO) để phát triển pin thể rắn hiệu quả hơn.

GS Huỳnh Trung Hải, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội nói về cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn đối với quản lý vòng đời cuối của tấm pin mặt trời đối với Việt Nam. Hiện các tấm pin năng lượng mặt trời tại Việt Nam đã được sử dụng rộng rãi và phát triển nhanh chóng. Hiện công suất lắp đặt là19.400 MW, sản lượng điện 10,6 tỷ kWh, chiếm 15% tổng sản lượng điện quốc gia.

Theo GS Hải, sự phát triển nhanh chóng của năng lượng mặt trời trên toàn thế giới dẫn đến một nguồn chất thải mới trong tương lai. Số lượng tấm pin mặt trời bị loại bỏ dự kiến sẽ tăng nhanh mỗi năm, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Song "tấm pin mặt trời hết hạn sử dụng không phải là chất thải nguy hại", ông nói và cho rằng cần sớm đưa ra các giải pháp về chính sách và công nghệ để quản lý tấm pin mặt trời hết hạn sử dụng theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Các nhà khoa học thảo luận tại phiên sáng 4/2. Ảnh: Đại học Phenikaa

Bên cạnh các phiên học thuật, hội thảo còn tổ chức các chuyến tham quan phòng thí nghiệm, tạo điều kiện để các nhóm nghiên cứu Việt Nam và Hàn Quốc tìm hiểu năng lực nghiên cứu và khả năng hợp tác.

TS Đỗ Duy Phi, Chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam, đánh giá hội thảo là diễn đàn kết nối các ý tưởng nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của chuyển dịch xanh, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu hai nước.

Đại diện phía Hàn Quốc, GS U Hyeok Choi, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế của KSIEC, đánh giá các thách thức về năng lượng và môi trường đòi hỏi hợp tác khoa học xuyên biên giới và liên ngành, trong đó GCW là một nền tảng trao đổi quan trọng.

Theo Ban tổ chức, GCW 2026 được kỳ vọng góp phần tăng cường hợp tác khoa học Việt Nam - Hàn Quốc và thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp hóa học xanh phục vụ phát triển bền vững.

Trọng Đạt