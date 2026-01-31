Hệ sinh thái STEM 'mẫu' được mở tại Hòa Lạc

Hà NộiHệ sinh thái học STEM gồm phòng học, không gian trải nghiệm được xây dựng tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, dự kiến trở thành mô hình tham khảo cho đào tạo STEM trong nước.

Tại lễ khai trương hệ sinh thái STEM tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia NIC sáng 31/1, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc NIC, nhấn mạnh "giáo dục STEM không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu mang tính chiến lược đối với mọi quốc gia", trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực then chốt của tăng trưởng.

STEM là viết tắt của bốn lĩnh vực: Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học), thường dùng để chỉ phương pháp giáo dục tích hợp liên môn, giúp học sinh ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn để giải quyết các vấn đề thực tế.

Một phần không gian trải nghiệm trong hệ sinh thái STEM tại NIC Hòa Lạc trong ngày khai trương. Ảnh: Trang Nguyễn

Hệ sinh thái STEM tại NIC Hòa Lạc bao gồm phòng học STEM tham khảo và không gian trải nghiệm. Không gian được thiết kế theo hướng mở, tích hợp các khu chức năng như học tập, thực hành, chế tác, trải nghiệm công nghệ, với hệ thống trang thiết bị gồm máy tính, robot giáo dục, máy in 3D, và các thiết bị chế tác phục vụ giáo dục STEM.

Theo đại diện NIC, trên nền tảng hạ tầng này, trung tâm sẽ phối hợp cùng các cơ quan, doanh nghiệp triển khai chương trình đào tạo, tập huấn cho giáo viên và học sinh, chuyển giao học liệu, chương trình, tổ chức hoạt động trải nghiệm, sự kiện và vận hành thường xuyên, qua đó hình thành một hệ sinh thái STEM hoàn chỉnh.

Ngoài ra, hệ sinh thái được kỳ vọng là mô hình tham khảo, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập STEM; kết nối hoạt động đào tạo, trải nghiệm, thi đấu, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; đồng thời lan tỏa phong trào STEM tới các cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông trên cả nước.

"Đây sẽ trở thành điểm kết nối tri thức, ươm mầm tài năng, khơi nguồn sáng tạo, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao cho Việt Nam trong thời gian tới", ông Huy nói.

Theo Giám đốc NIC, nhiều quốc gia đã coi STEM là trụ cột của hệ thống giáo dục, đầu tư mạnh cho các chương trình học tích hợp, giáo dục trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo ngay từ bậc phổ thông, nhằm trang bị cho thế hệ trẻ tư duy khoa học, năng lực sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng với những thách thức toàn cầu trong tương lai. Tại Việt Nam, nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy giáo dục STEM và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng nền giáo dục hiện đại, thực chất, gắn với thực tiễn và nhu cầu phát triển của đất nước.

Là một trong các đơn vị tham gia đồng hành xây dựng hệ sinh thái STEM, bà Thùy Dương, sáng lập công ty OneSpace, nhấn mạnh sự đồng hành của các bên trong việc giáo dục STEM tại Việt Nam. "Khi doanh nghiệp được đồng hành cùng Nhà nước và nhà trường, STEM sẽ trở thành một hệ sinh thái sống, gắn chặt với thực tiễn và nhu cầu phát triển của đất nước", bà Dương nói.

Cũng tại sự kiện, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tổ chức vinh danh các đội thi, huấn luyện viên có thành tích cao trong các cuộc thi, giải đấu STEM, Robotics quốc tế trong năm 2025 và phát động một số cuộc thi, giải đấu năm 2026 do NIC bảo trợ hoặc đồng tổ chức gồm Enjoy AI Vietnam, Open Asia Enjoy AI 2026, First Global Challenge Vietnam 2026.

Lưu Quý