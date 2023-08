200 chiến sĩ giám sát an ninh đường đua VnExpress Marathon Nha Trang

200 chiến sĩ từ trường sĩ quan không quân sẽ phối hợp với BTC đảm bảo an ninh, phân luồng di chuyển cho runner thi đấu sáng 13/8.

Chiều 11/8, BTC giải chạy VnExpress Marathon Nha Trang 2023 tổ chức tập huấn kỹ năng cho hơn 1.100 tình nguyện viên các tổ chuyên môn như tiếp nước, y tế, vạch đích, đường chạy, an ninh đường chạy, cổ vũ,... tại hai địa điểm là Trường Sĩ quan Không quân và Đại học Nha Trang.

Cũng như những giải đấu khác trong hệ thống, an ninh đường chạy là đội có số lượng đông đảo nhất với khoảng 200 thành viên. Trong đó, 150 chiến sĩ đến từ Trường Sĩ quan Không quân (Khánh Hòa) lần đầu tham gia hỗ trợ giải. Nhiệm vụ của họ là xử lý tình huống, phối hợp với các tổ khác, đảm bảo an toàn cho VĐV trên toàn tuyến đường đua.

BTC trao đổi về nhiệm vụ trên đường đua với chiến sĩ. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại buổi tập huấn, những nhiệm vụ, kỹ năng cụ thể đã được ông Lưu Danh Quang - tổ trưởng tổ an ninh đường chạy của giải phổ biến đến các chiến sĩ. "Sau khi nghe BTC phổ biến cách thức làm việc, tôi rất hào hứng và sẵn sàng phục vụ runner trên đường đua. Chúng tôi được rèn luyện trong quân đội về sức khỏe, ý chí rất tự tin khi nhận nhiệm vụ này", chiến sĩ Phạm Duy Khánh, học viên Tiểu đoàn 1 nói.

Ngoài 150 thành viên của tổ an ninh đường chạy, 50 chiến sĩ khác của Trường Sĩ quan Không quân sẽ làm nhiệm vụ ở tổ tiếp nước. Ngành y tế tỉnh lên kế hoạch cử những bác sĩ chuyên môn cao, bố trí ở các điểm trọng yếu để hỗ trợ các vận động viên.

BTC cũng đã tập huấn cho tình nguyện viên các tổ còn lại ở Đại học Nha Trang. Tình nguyện viên được ban tổ chức hướng dẫn sử dụng các dụng cụ và việc cần làm tại khu vực hình phụ trách. Những người tham gia tiếp sức cho vận động viên tại VnExpress Marathon nhận được áo, mũ từ ban tổ chức. Ngoài ra, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có chứng nhận online, ghi nhận đóng góp trong suốt quá trình diễn ra giải.

200 chiến sĩ trường Sĩ quan Không quân sẽ làm nhiệm vụ tại VM Nha Trang. Ảnh: Trần Quỳnh

"Tình nguyện viên là lực lượng vô cùng quan trọng, quyết định rất lớn đến sự thành công của giải đấu. Công tác tập huấn được BTC VnExpress Marathon triển khai nghiêm túc, quy củ nhằm hạn chế tối đa những tình huống phát sinh trên đường chạy, đảm bảo an toàn cho VĐV", đại diện BTC cho hay.

Tỉnh Khánh Hòa cũng huy động khoảng 700 công an đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông, bố trí 6 môtô dẫn đường và hàng rào chốt chặn tại các điểm giao cắt giao thông quan trọng trong ngày thi đấu.

VnExpress Marathon Marvelous Nha Trang 2023 diễn ra ngày 13/8, thu hút 11.000 VĐV từ khắp nơi tham gia. Sự kiện được tỉnh Khánh Hòa đánh giá bùng nổ về nhiều mặt, đặc biệt là số lượng VĐV tham dự tăng lên gấp rưỡi. Đi cùng với đó là lượng du khách, người thân runner đổ về trong 3 ngày diễn ra sự kiện (11-13/8) dự kiến lên đến hàng chục nghìn người.

Thanh Lan