20 tỉnh, thành có học sinh đỗ Đại học Quốc gia TP HCM đông nhất

Khoảng 90% sinh viên Đại học Quốc gia TP HCM đến từ khu vực Nam, Trung bộ và Tây Nguyên, nhiều nhất ở TP HCM, Đồng Nai.

Theo dữ liệu quy mô đào tạo được công bố cuối tháng 12/2025, Đại học Quốc gia TP HCM (VNUHCM) có 100.450 sinh viên chính quy và gần 10.000 học viên cao học, là hệ thống giáo dục đại học lớn nhất nước.

Trong đó, hơn 90.000 sinh viên đến từ các tỉnh, thành miền Trung và Nam. Dẫn đầu là TP HCM với hơn 35.000 em, chiếm tỷ lệ 35%. Tiếp theo là Đồng Nai và Gia Lai, lần lượt gần 11.900 và 6.800 sinh viên.

Đây cũng là những địa phương dẫn đầu về lượng thí sinh thi đánh giá năng lực - phương thức có 56% thí sinh trúng tuyển vào VNUHCM.

Các tỉnh, thành ở Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huệ) có hơn 2.800 sinh viên. Trong 20 địa phương có nhiều sinh viên VNUHCM, Ninh Bình là tỉnh duy nhất thuộc khu vực này, với 124 em.

Năm 2025, Đại học Quốc gia TP HCM với 8 trường thành viên, tuyển được 24.550 sinh viên, chiếm 97,57% so với chỉ tiêu. Ở chiều ngược lại, hơn 17.800 sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ đúng hạn khoảng 40-90%, tùy trường.

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp muộn của VNUHCM

Đại học này đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tăng 30% quy mô tuyển sinh đại học và sau đại học. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn lên 70% và có thêm 1.500 giảng viên trình độ tiến sĩ.

Sinh viên Đại học Quốc gia TP HCM. Ảnh: Khắc Hiếu

Lệ Nguyễn