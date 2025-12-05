Gần 14.500 thí sinh đỗ ĐH Quốc gia TP HCM bằng điểm thi đánh giá năng lực

Khoảng 14.500 thí sinh trúng tuyển Đại học Quốc gia TP HCM bằng điểm thi đánh giá năng lực, chiếm 56,32%, là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2018.

Đại học Quốc gia TP HCM chiều 5/12 cho biết thông tin trên. Cụ thể, năm 2025, chỉ tiêu toàn đại học là hơn 25.700. Trong đó, gần 14.500 em nhập học bằng phương thức đánh giá năng lực (kỳ thi V-ACT).

Năm 2018 - năm đầu tiên tổ chức V-ACT, số thí sinh nhập học bằng phương thức này chỉ hơn 1.100, chiếm chưa đến 7% tổng số tân sinh viên. Còn so với năm ngoái, tỷ lệ thí sinh vào trường bằng phương thức này cũng tăng hơn 18%.

Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM là kỳ thi lớn nhất do các trường đại học tổ chức. Năm 2025, khoảng 152.800 thí sinh tham gia với hơn 223.000 lượt dự thi. Kết quả được hơn 110 trường dùng để xét tuyển đầu vào.

Điểm trung bình chung kỳ thi V-ACT năm 2025 là 662,78. Thủ khoa đạt 1122/1200 điểm. Bài thi thấp nhất đạt 120 điểm. Điểm chuẩn theo dựa vào kết quả kỳ thi này vào 8 trường thành viên cao nhất là 1098, ở ngành Trí tuệ nhân tạo thuộc trường Đại học Công nghệ thông tin (UIT).

Ngoài xét điểm V-ACT, các phương thức tuyển sinh chủ đạo của Đại học Quốc gia TP HCM là: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Riêng trường Đại học Bách khoa xét kết hợp điểm học bạ, đánh giá năng lực và thi tốt nghiệp THPT cộng thành tích khác.

Học phí chương trình chuẩn của các trường khoảng 16,6-70 triệu đồng một năm.

Năm 2026, Đại học Quốc gia TP HCM sẽ tổ chức hai đợt thi đánh giá năng lực vào đầu tháng 4 và cuối tháng 5, thí sinh bắt đầu đăng ký từ cuối tháng 1/2026.

Lịch thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM 2026

Thí sinh thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM năm 2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Dương Tâm