Gần 60% sinh viên Bách khoa TP HCM ra trường muộn

Chỉ khoảng 40-50% sinh viên các ngành kỹ thuật thuộc Đại học Quốc gia TP HCM ra trường đúng hạn, thấp nhất ở trường Đại học Bách khoa.

Số liệu được Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TP HCM (VNUHCM), công bố hôm 27/12. Trong hơn 17.800 sinh viên tốt nghiệp năm nay, tỷ lệ hoàn thành chương trình đúng thời hạn có sự phân hóa mạnh giữa các trường thành viên.

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe dẫn đầu hệ thống với 87,5% sinh viên tốt nghiệp đúng hạn. Nhóm có tỷ lệ cao tiếp theo là trường Đại học Kinh tế - Luật (71,1%) và Khoa học Xã hội và Nhân văn (62%).

Ở chiều ngược lại, các trường khối kỹ thuật, công nghệ đạt tỷ lệ thấp. Cụ thể, trường Đại học Bách khoa chỉ đạt 40,6%, trường Quốc tế là 44,7% và Khoa học Tự nhiên là 47,2%.

Dù các mức này vẫn đạt tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ 40% trở lên), phía VNUHCM đánh giá kết quả này vẫn thấp so với kỳ vọng.

Theo Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, thực tế này nằm trong xu thế chung của cả nước, có sự phân hóa theo nhóm ngành. Các ngành khối kỹ thuật-công nghệ thường chỉ có 40-50% sinh viên hoàn thành chương trình đúng hạn. Trong khi khối kinh doanh, quản lý, y khoa cao hơn, từ 70 đến 90%.

Tại 38 quốc gia thuộc tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tỷ lệ nói trên trung bình khoảng 43%. Riêng tại khu vực Đông Á, con số này cao hơn hẳn như Nhật Bản (80%), Trung Quốc (90%) và Hàn Quốc (71%).

Qua khảo sát, VNUHCM xác định các yếu tố tác động đến tiến độ học của sinh viên là thiết kế chương trình, chuẩn đầu ra ngoại ngữ, áp lực kinh tế và tâm lý. Ngoài ra, phương thức đánh giá khắt khe ở các ngành kỹ thuật đặc thù cũng là rào cản lớn.

Để cải thiện chỉ số này, Đại học Quốc gia TP HCM sẽ chú trọng chuẩn hóa chương trình đào tạo và vận hành hệ thống cảnh báo học vụ sớm, tăng cường vai trò của giảng viên, cố vấn học tập đến các phòng, ban chức năng.

Trong một tọa đàm hồi cuối tháng 11, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM, yêu cầu các trường phải nhìn nhận nghiêm túc để có giải pháp nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn trong toàn hệ thống lên 70% vào năm 2030.

Đại học Quốc gia TP HCM được thành lập năm 1995, quy mô đào tạo hơn 100.400 sinh viên, là hệ thống giáo dục đại học lớn nhất cả nước.

Các tân cử nhân trường Đại học Bách khoa trong lễ tốt nghiệp, cuối tháng 11. Ảnh: HCMUT

Lệ Nguyễn