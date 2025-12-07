20 đại học dự kiến phương thức xét tuyển năm 2026

20 đại học công bố phương thức tuyển sinh dự kiến năm 2026, trong đó 7 trường vẫn xét học bạ, hầu hết xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy.

Trong 7 trường xét học bạ độc lập, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chỉ áp dụng ở một số ngành, gồm: Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Khoa học vật liệu, Quản lý thể thao, Việt Nam học, Giáo dục học và Kinh tế chính trị. Cách tính điểm chưa được công bố.

Một số trường thông báo chi tiết hơn. Cụ thể, Đại học Tân Trào (Tuyên Quang) và Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng) dự kiến xét điểm năm lớp 12. Trong khi, Đại học Công thương TP HCM sẽ xét điểm cả ba năm THPT.

Điểm thi đánh giá năng lực, tư duy được hầu hết trường sử dụng. Các kỳ thi này gồm TSA (Đại học Bách khoa Hà Nội), HSA (Đại học Quốc gia Hà Nội), V-ACT (Đại học Quốc gia TP HCM), SPT (Đại học Sư phạm Hà Nội), H-SCA (Đại học Sư phạm TP HCM), V-SAT (kỳ thi đầu vào do các trường đại học phối hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia tổ chức).

Ngoài ra, các trường vẫn xét tuyển thẳng với học sinh được giải quốc gia, quốc tế; xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét chứng chỉ quốc tế.

Các phương thức tuyển sinh ngoài xét tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT của 20 trường ([X] là có sử dụng nhưng chưa công bố chi tiết):

TT Trường Xét học bạ độc lập Xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy Chứng chỉ quốc tế 1 Đại học Bách khoa Hà Nội Không TSA SAT, ACT, A-Level, AP, IB 2 Đại học Kinh tế quốc dân Không HSA, TSA SAT, ACT 3 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Không HSA, TSA,

V-ACT, SPT SAT, ACT 4 Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội Không HSA SAT 5 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Không HSA Không 6 Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội Không HSA Không 7 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Tuỳ ngành Kỳ thi của trường và H-SCA Không 8 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Không SPT Không 9 Đại học Tân Trào (Tuyên Quang) Học bạ lớp 12 Không Không 10 Đại học Sư phạm TP HCM Không H-SCA

(kết hợp học bạ/điểm năng khiếu) Không 11 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Không Không Không 12 Đại học Công nghiệp TP HCM Không Không Không 13 Đại học Công thương TP HCM Học bạ 3 năm THPT V-ACT, H-SCA Không 14 Đại học Bách khoa TP HCM Không V-ACT

(kết hợp nhiều tiêu chí) Không 15 Đại học Ngân hàng TP HCM Tổng hợp học bạ và thành tích bậc THPT V-SAT Không 16 Đại học Tài chính - Marketing TP HCM X V-ACT, V-SAT Không 17 Đại học Nha Trang (Khánh Hoà) X V-ACT, HSA Không 18 Đại học Nam Cần Thơ X X X 19 Đại học Tây Đô (Cần Thơ) X V-SAT, V-ACT X 20 Đại học Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng) Học bạ lớp 12 X X

Do lịch thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6, sớm hơn hai tuần so với năm nay, lịch tuyển sinh năm 2026 cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy lên tương ứng.

Bộ yêu cầu các trường đại học xây dựng kế hoạch, sớm công bố thông tin tuyển sinh với các điểm chính để học sinh có phương án học và ôn thi, muộn nhất là ngày 15/2/2026.

Tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026. Dự kiến, thí sinh biết điểm chuẩn đại học từ 17h ngày 10/8 đến 13/8.

Lịch xét tuyển đại học năm 2026

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Năm 2025, các trường đại học sử dụng 17 phương thức tuyển sinh. Tất cả xét cùng một đợt, sau khi thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thay vì xét tuyển sớm với nhiều phương thức như các năm trước.

Khoảng 773.200 em đỗ đại học, cao đẳng nhưng chỉ gần 625.500 xác nhận nhập học. Điểm chuẩn với hệ đại học từ 13 đến 30. Điểm trung bình là 19,11, giảm 3 so với kỳ tuyển sinh năm ngoái.

Dương Tâm