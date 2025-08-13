Travis Kelce kể chuyện tình với Taylor Swift

Cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce nói học được sự điềm tĩnh từ Taylor Swift, tự hào về nỗ lực của bạn gái.

Ngày 12/8, tạp chí GQ có bài phỏng vấn Travis Kelce về sự nghiệp, gia đình và chuyện tình với Taylor Swift. Nhiều tháng qua, cặp sao dành thời gian cho nhau sau khi Swift hoàn thành chuyến lưu diễn quốc tế The Eras Tour cuối tháng 12, Kelce kết thúc Giải bóng bầu dục quốc gia (NFL) tháng 2. Cả hai có kỳ nghỉ hè bên gia đình, bạn bè, hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Trong cuộc trò chuyện, Travis Kelce cho biết: "Khi không có máy quay, chúng tôi chỉ là hai người đang yêu. Mối quan hệ này có thể bị nhìn nhận theo cách khác bởi người ngoài bàn tán về nó quá nhiều, theo sát chúng tôi mỗi khi cả hai ra đường".

Travis Kelce và Taylor Swift dự lễ khai mạc trại hè Tight End University hôm 23/6. Ảnh:Instagram/ TEU

Cặp sao hẹn hò từ năm 2023, công khai bên nhau vào tháng 10 cùng năm. Từ đó, Taylor Swift thường xuyên xuất hiện tại các trận đấu NFL hàng tuần để cổ vũ bạn trai, gây chú ý khi có mặt tại các trận chung kết suốt hai năm qua. Travis Kelce cũng nhiều lần đi xem concert của bạn gái, từng lên sân khấu biểu diễn cùng cô.

Nhìn lại quãng thời gian yêu, Travis Kelce nhận xét mọi thứ diễn ra tự nhiên, không sắp đặt. Họ phải lòng nhau "từ những lần cùng ngồi chung một căn phòng với những người khác". Cầu thủ 36 tuổi nói thêm: "Chúng tôi đều là những người yêu đời, có đạo đức để biết trân trọng người khác vì chính họ. Chúng tôi chia sẻ tất cả giá trị đó với nhau".

Taylor Swift hôn mừng chiến thắng của bạn trai tại chung kết AFC Championship. Ảnh: Page Six

Với Travis Kelce, cả hai là "bạn đồng hành" (plus one), đều yêu thích lĩnh vực của người mình yêu. Anh tự nhận là người thích âm nhạc, nghệ thuật, bày tỏ hạnh phúc khi được đi cùng bạn gái. Anh cũng cảm thấy "thật ngầu" khi Taylor Swift trở thành "plus one" của anh trên sân bóng, có cùng niềm vui khi thấy người yêu đến xem mình thi đấu.

"Tôi đã biến cô ấy thành fan bóng bầu dục. Giờ cô ấy là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất. Taylor Swift biết các bảng báo cáo chấn thương trông thế nào, hiểu nhiều tình huống đặc biệt trong bộ môn này. Cô ấy biết mọi thứ vì thích nghe tôi kể về công việc của mình", anh nói.

Taylor Swift hát "Shake It Off" tại concert do bạn trai tổ chức Taylor Swift vừa chơi guitar vừa biểu diễn ca khúc "Shake It Off" (2014) tại concert "Tight Ends & Friends" do Travis Kelce và bạn bè tổ chức ở Nashville, tối 24/6. Video: X/ Nich

Cả hai có nhiều điểm chung, một trong số đó là việc đứng trên các sân vận động chật kín khán giả. Travis Kelce nói thêm về điều này: "Tôi chưa từng gặp ai trong hoàn cảnh giống mình, có nửa kia hiểu sự săm soi, những thăng trầm khi đứng trước hàng triệu người. Tôi rất đồng cảm khi thấy bạn gái kiệt sức sau mỗi buổi diễn. Người yêu của tôi có thể không nghĩ bản thân là một vận động viên, chẳng bao giờ nói với ai điều đó. Nhưng tôi đã chứng kiến những gì cô ấy trải qua. Tôi thấy khối lượng công việc mà cô ấy bắt cơ thể gánh chịu - điều đó thực sự khiến tôi kinh ngạc".

Cầu thủ nhắc lại lần Taylor Swift biểu diễn tại Singapore tháng 3/2024, cho biết cô phải chịu đựng thời tiết oi bức, hơi nóng phả ra từ sân khấu suốt ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, cống hiến hết mình trong từng ca khúc. "Có thể nói chuyện này còn mệt mỏi hơn những gì tôi bỏ ra cho một ngày thi đấu vào chủ nhật. Thế mà cô ấy lại làm lặp đi lặp lại điều đó trong ba, bốn, năm ngày liên tiếp", anh kể lại.

Bạn trai đến Singapore ủng hộ concert của Taylor Swift Travis Kelce hát, nhảy theo ca khúc "Look What You Made Me Do" của Taylor Swift tại concert chặng Singapore tháng 3/2024. Video: X

Theo GQ, Kelce nói về Taylor Swift một cách thoải mái, với tình cảm đậm sâu theo kiểu tự tin vào mối quan hệ vững chắc. Anh cũng bày tỏ tự hào khi khen sự sáng tạo của Swift trong tour diễn The Eras Tour. Khi được hỏi liệu anh có học được gì về cách thu hút sự chú ý, Kelce không trả lời ngay mà nhận xét Swift điềm tĩnh, giỏi "mê hoặc mọi người" và biết cách tạo sự gần gũi.

Điều này khác với Kelce bởi anh luôn cảm thấy phấn khích khi đứng trước khán giả, muốn hò hét để khuấy động bầu không khí. Sau khi thấy sự điềm đạm và gần gũi của Swift, anh bị cuốn hút và nhận ra có thể tận dụng khía cạnh này với người hâm mộ. Anh cho rằng không cần lúc nào cũng phải là người mang lại năng lượng cho đám đông hay tạo ra những khoảnh khắc thú vị.

Travis Kelce sinh năm 1989, là siêu sao bóng bầu dục Mỹ thuộc đội Kansas City Chiefs, liên tục lập nhiều kỷ lục của NFL. Ngoài thể thao, Kelce là gương mặt quen thuộc của giới giải trí, có nhiều hợp đồng quảng cáo và đóng phim. Trước khi thành đôi với Taylor Swift, cầu thủ hẹn hò người mẫu Kayla Nicole trong 5 năm, chia tay tháng 5/2022.

Taylor Swift, 36 tuổi, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Gần 20 năm trong nghề, cô nhận 14 tượng vàng Grammy, 30 cúp VMAs, tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn. Hiện khối tài sản của cô là 1,6 tỷ USD, theo Forbes.

Taylor Swift và Travis Kelce đang dần trở lại công việc. Trong khi Kelce chuẩn bị cho mùa giải mới, Swift sẽ sớm tái xuất với album phòng thu thứ 12 - The Life of a Showgirl. Cùng ngày 12/8, ca sĩ khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo dự án mới, xuất hiện trên teaser podcast New Heights của anh em nhà Kelce để giới thiệu sản phẩm âm nhạc.

Phương Thảo (theo GQ)