Nhẫn đính hôn triệu USD của Taylor Swift

Nhiều chuyên gia trang sức định giá nhẫn đính hôn của Taylor Swift từ 550.000 đến một triệu USD.

Cặp uyên ương Travis Kelce, Taylor Swift thông báo tin vui hôm 26/8 trên trang cá nhân. Sau hai gần hai năm yêu, cầu thủ bóng bầu dục cầu hôn ca sĩ bằng chiếc nhẫn do anh thiết kế cùng thợ kim hoàn Kindred Lubeck của Artifex Fine.

Chiếc nhẫn vàng 18k đính một viên kim cương lớn ở trung tâm được cắt brilliant, bo tròn các góc, kết hợp các chi tiết chạm trổ tinh xảo. Theo Pagesix, các chuyên gia đá quý cho biết đơn đặt hàng riêng của Kelce có thể khoảng một triệu USD (26,3 tỷ đồng).

Còn theo People, nhà thiết kế George Khalife cho rằng viên kim cương có thể nặng tới 20 carat và trị giá từ 3,5 đến 5 triệu USD (92,2-131,8 tỷ đồng). "Kim cương old mine rất hiếm và khó tìm. Điều đó có nghĩa viên đá được hình thành tự nhiên và cắt hoàn toàn thủ công theo kỹ thuật gần như không còn thấy ngày nay", anh nói.

Nhẫn đính hôn của Taylor Swift mang vẻ cổ điển, ăn ý với chiếc đồng hồ Cartier của cô. Ảnh: Instagram Taylor Swift

Những chiếc nhẫn do Lubeck thiết kế đang được bán trên trang web của Artifex Fine, có giá dao động từ 4.300 USD (113,3 triệu đồng) cho kiểu nhẫn có họa tiết Sao Bắc Đẩu, 38.000 USD (1 tỷ đồng) cho kiểu nhẫn kim cương 5,02 carat.

Chuyên gia Benjamin Khordipour tại Estate Diamond Jewelry nhận định viên kim cương của Taylor mang vẻ cổ điển của thế kỷ 18 và 19. Anh nói với Brides: "Kiểu dáng của chiếc nhẫn vàng 18k gợi nhớ đến thời đại Victoria, với những chi tiết vàng tinh xảo và trang trí đẹp mắt, màu F và độ tinh khiết VS1, ước tính 550.000 USD (14,5 tỷ đồng)".

Travis Kelce chọn khu vườn nhiều hoa lãng mạn, tạo không gian cổ tích để cầu hôn Taylor Swift. Ảnh: Instagram Taylor Swift

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift trong vườn hoa. Taylor diện váy kẻ sọc đen trắng của Ralph Lauren, dép cao gót Louis Vuitton màu nâu, đeo đồng hồ Cartier Santos Demoiselle Quartz vàng với mặt số nạm kim cương. Cầu thủ đội Kansas City Chiefs diện áo len Polo Ralph Lauren xanh hải quân.

Tin tức cặp sao đính hôn khiến nhiều fan vui mừng. Cả hai hiện là một trong những cặp nổi tiếng nhất Hollywood. Chuyện tình của họ bắt đầu khi Travis gây chú ý với Taylor tại concert The Eras Tour tháng 7/2023 ở Kansas, Mỹ. Họ kín đáo tìm hiểu nhau và công khai mối quan hệ vào tháng 9 cùng năm.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ tháng 8, Travis Kelce cho biết cả hai xem nhau là bạn đồng hành, có nhiều sở thích tương đồng, ủng hộ lĩnh vực hoạt động của nhau. Vogue khen cặp sao có gu mặc thanh lịch nhưng vẫn giữ được sự năng động, phóng khoáng với các bảng màu nổi bật, tươi sáng.

Taylor Swift hẹn hò Travis Kelce Những lần sánh đôi của Taylor Swift và Travis Kelce. Video: AccessHollywood, Wigconic, Mywonderland, Swiftlyexplained

Taylor Swift, 36 tuổi, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Gần 20 năm trong nghề, cô nhận 14 tượng vàng Grammy, 30 cúp VMAs, tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn. Hiện khối tài sản của cô là 1,6 tỷ USD, theo Forbes.

Travis Kelce, bằng tuổi Taylor Swift, là ngôi sao bóng bầu dục Mỹ, lập nhiều kỷ lục của NFL. Trước khi thành đôi với Taylor Swift, cầu thủ hẹn hò người mẫu Kayla Nicole trong 5 năm, chia tay tháng 5/2022.

Họa Mi (theo Pagesix, Brides)