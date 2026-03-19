2/3 tàu quét mìn Mỹ đang cách eo biển Hormuz gần 6.000 km

2 trong 3 tàu LCS của Mỹ được giao nhiệm vụ quét mìn ở Trung Đông đang neo tại Singapore, cách eo biển Hormuz khoảng 5.800 km.

Ảnh đăng trên mạng xã hội hôm 18/3 cho thấy USS Tulsa và USS Santa Barbara, hai tàu chiến đấu ven biển (LCS) lớp Independence của hải quân Mỹ được cấu hình để làm nhiệm vụ rà phá thủy lôi, đang neo tại Singapore thay vì triển khai ở Trung Đông.

Bộ tư lệnh Hải quân Trung tâm (NAVCENT), cơ quan phụ trách hoạt động của hải quân Mỹ tại Trung Đông, cùng ngày cho biết hai chiến hạm đang bảo dưỡng định kỳ và tiếp tế tại Singapore. Cơ quan này hôm 17/3 thông báo USS Tulsa và USS Santa Barbara đã có đợt dừng tiếp tế ngắn tại Malaysia.

Tàu chiến đấu ven biển USS Santa Barbara tại Singapore ngày 18/3. Ảnh: X/Warship Cam

Hải quân Mỹ năm ngoái điều động 3 tàu LCS đến đồn trú ở quân cảng Manama tại Bahrain, nhằm lấp khoảng trống năng lực rà phá thủy lôi sau khi lực lượng này loại biên 4 tàu săn mìn lớp Avenger đã triển khai ở đây hàng thập kỷ.

Chưa rõ tung tích của chiếc thứ ba là USS Canberra, cũng như thời gian cụ thể mà USS Tulsa và USS Santa Barbara rời Trung Đông. Không có chiến hạm nào của Mỹ neo đậu tại Bahrain kể từ hôm 23/2, vài ngày trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran.

Joseph Trevithick, biên tập viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, chỉ ra rằng cảng Manama của Bahrain đã trở thành mục tiêu hàng đầu trong đòn tấn công trả đũa từ Iran ngay từ khi xung đột bùng phát.

"Điều động chiến hạm tới nơi khác nhìn chung là biện pháp an ninh phòng ngừa. Tuy nhiên, lý do khiến 2 trong 3 tàu LCS không chỉ rời khỏi Trung Đông, mà còn tới tận bên kia bán cầu, trong khi Iran có thể đã rải thủy lôi tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, vẫn là bí ẩn", Trevithick cho biết.

Hiện không rõ liệu Washington đã tăng cường chiến hạm có khả năng quét mìn tới gần Trung Đông hay chưa. Hải quân Mỹ còn 4 tàu săn mìn lớp Avenger, toàn bộ đều đóng quân tại Nhật Bản và sẽ bị loại biên trong những năm tới.

Thủy lôi là một trong những vũ khí đơn giản nhất nhưng có sức tàn phá khủng khiếp nhất mà hải quân Mỹ từng đối mặt, làm hư hại nhiều tàu chiến hơn bất kỳ phương thức tấn công nào khác kể từ Thế chiến II, theo báo cáo của Viện Hải quân Mỹ.

Điểm hẹp nhất trên eo biển Hormuz chỉ rộng gần 34 km, luồng hàng hải để tàu đi qua càng hẹp hơn, khiến nguy cơ từ thủy lôi trên biển trở nên nghiêm trọng. Tàu thuyền qua đây gần như không có nhiều không gian để cơ động và khả năng va phải các thiết bị nổ này cao hơn.

Khoảng cách giữa Singapore và eo biển Hormuz. Đồ họa: Google

Hải quân Mỹ tuyên bố lực lượng LCS được thiết kế để thực hiện hai nhiệm vụ then chốt, với hai gói thiết bị và phần mềm có thể hoán đổi cho nhau, gồm tác chiến mặt nước và chống thủy lôi. LCS cũng được đánh giá là chiến hạm có thiết kế hiện đại, giá rẻ, linh hoạt và tối ưu cho nhiệm vụ tuần tra vùng biển nông gần bờ, có giao thông hàng hải nhộn nhịp như ở Trung Đông.

Tuy nhiên, các tàu LCS đã gặp hàng loạt vấn đề về kỹ thuật và độ tin cậy, cũng như thiếu vũ khí để làm nhiệm vụ và dễ tổn thương trước hỏa lực phòng thủ bờ của đối phương. Điều này khiến hải quân Mỹ chỉ tiếp nhận 38 chiếc, thay vì 56 như kế hoạch, và đã loại biên 7 tàu chỉ sau vài năm sử dụng.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)