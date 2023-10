2.200 runner hoàn thành 122.000 km tại giải chạy Dare to Run

Giải chạy Dare to Run đạt mục tiêu chinh phục tổng quãng đường hơn 100.000 km, quyên góp 200 triệu đồng gây quỹ xây cầu cho đồng bào vùng cao.

Khởi tranh từ ngày 25/9 và kết thúc vào ngày 15/10, giải chạy Dare to Run trên nền tảng vRace do Kusto Home phối hợp tổ chức cùng VnExpress và Quỹ Hy vọng (Hope Foundation) không chỉ thu hút các runner tham gia theo hình thức cá nhân, mà còn được sự hưởng ứng của 14 nhóm chạy là cộng đồng chạy bộ từ mọi miền Tổ quốc. Các runner vượt qua khó khăn của thời tiết và bộn bề của công việc, hoàn thành mục tiêu gây quỹ xây cầu cho người dân bản Hin Pẻn, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Hiện trạng cầu treo mục nát tại bản Hin Pẻn, tỉnh Sơn La. Ảnh: Anh Phú

Dành vị trí nhất bảng là nhóm chạy 5h30, với sự tham gia của 42 chân chạy, chinh phục tổng quãng đường hơn 4.200 km.

Anh Ngô Công Quang - Nhà sáng lập Cộng đồng 5h30 - Vui khỏe mỗi ngày cho biết, 5h30 luôn kêu gọi, khuyến khích mọi người dậy sớm tập thể dục. Với tiêu chí thân khỏe - tâm an - trí nhàn, các runner 5h30 đến với mọi giải chạy không đặt nặng vấn đề thành tích, thứ hạng mà mong muốn làm sao việc chạy bộ của mình vừa giúp bản thân có sức khỏe tốt, vừa lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng.

Vì thế, các giải chạy offline hay online với mục đích vì cộng đồng như trồng cây xanh, xây nhà, xây cầu cho đồng bào vùng cao... đều được các runner nhiệt tình tham gia. Anh Quang cũng cho hay, với giải chạy ý nghĩa như Dare to Run, không có lý do gì mà các thành viên 5h30 không tham gia. Thực tế, nhiều runner 5h30 đã đồng hành với giải, trở thành nhóm chạy đóng góp nhiều km nhất của giải.

"Chúng tôi tin các giải online đã giúp các runner cụ thể hóa việc tập thể dục, chạy bộ hằng ngày thành hành động ý nghĩa. Biến mỗi giọt mồ hôi, mỗi bước chân người chạy thêm phần giá trị", anh Quang nói.

Anh Ngô Công Quang - Nhà sáng lập nhóm chạy 5h30. Ảnh: VNMS

Bên cạnh nhóm chạy 5h30, Dare to Run thu hút 13 nhóm chạy đến từ các phòng ban của Kusto Home. "Màu áo Dare to Run đã cùng Kusto Home đi khắp TP HCM, từ các công trình mang dấu ấn thế kỷ đến những biểu tượng của thời đại mới. Mỗi bước chân là minh chứng mạnh mẽ cho sức mạnh cộng đồng cùng lan tỏa lối sống xanh, sống khỏe, đồng thời thực hiện hành động mang ý nghĩa thiết thực cho xã hội", đại diện Kusto Home cho biết.

Theo ông Sergey Nam - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kusto Home, sau hơn 18 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, Kusto Home không chỉ muốn xây dựng những dự án tốt mà còn hạnh phúc khi tạo nhiều giá trị cho cộng đồng xã hội. "Chúng tôi mong muốn song hành cùng Quỹ Hy vọng để thực hiện mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống người dân", vị này nói.

Tập thể Kusto Home hưởng ứng giải chạy Dare to Run. Ảnh: Kusto Home

Quỹ Hy vọng được vận hành bởi Báo VnExpress và Tập đoàn FPT với sứ mệnh hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn và tạo động lực phát triển xã hội. Chương trình "Nâng bước em tới trường" của quỹ Hy vọng ra đời năm 2018, hướng tới mục tiêu thay thế dần cầu tạm, cầu gỗ và các cây cầu cũ kỹ, xuống cấp bằng cầu đảm bảo an toàn nhằm cải thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và sự an toàn cho trẻ em tới trường. Đến nay, hơn 330 cầu Hy vọng đã được xây dựng ở Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Bạc Liêu...

Không chỉ tại đồng bằng sông Cửu Long mà ở miền núi phía Bắc như Sơn La, cũng có nhiều cây cầu ván gỗ hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong đó, cầu treo bản Hin Pẻn tại xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, Sơn La đã nhận được sự chung tay của hàng nghìn runner tham gia giải chạy "Dare to Run".

Kusto Home Việt Nam là công ty chuyên về bất động sản trực thuộc Kusto Group, có trụ sở tại Singapore. Tại Việt Nam, doanh nghiệp tạo dấu ấn với dự án đảo Kim Cương và Urban Green (TP Thủ Đức).

Tương tự như thông điệp "sống khỏe, sống xanh" mà giải chạy Dare to Run muốn lan tỏa, các dự án của Kusto Home luôn chú trọng giá trị thiên nhiên và sức khỏe của cư dân. Các sản phẩm được chăm chút tỉ mỉ về chất lượng không gian sống, quan tâm đến đến nhu cầu sống nghỉ dưỡng và rèn luyện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của mỗi thành viên trong gia đình. Tinh thần chung của các dự án do Kusto Home phát triển là xóa nhòa khoảng cách giữa con người với thiên nhiên, tạo ra sự cân bằng giữa mảng xanh và kiến trúc.

